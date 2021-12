Obránce Kempný byl povolán z farmy v Hershey do prvního týmu Washingtonu

Jednatřicetiletý vítěz Stanleyova poháru hrál v NHL naposledy v polovině dubna loňského roku a v ročníku 2020/21 se po říjnové operaci Achillovy šlachy v nejlepší lize světa neobjevil. Stihl jen na jejím konci dva zápasy v AHL.

Po letošním přípravném kempu v první polovině října jej Capitals poslali sbírat herní praxi v Hershey. Předtím jej museli zařadit na listinu volných hráčů, z které si jej žádný jiný klub NHL nevybral. Kempnému vstoupil v platnost poslední rok čtyřleté smlouvy celkem na 10 milionů dolarů a plnou částku bral i v AHL, kde v této sezoně sehrál 24 utkání a připsal si sedm asistencí.

Pro Kempného bylo loňské zranění druhou vážnou zdravotní komplikací během dvou let. V březnu 2019 si v zápase s Tampou Bay při pádu přisedl nohu a operace stehenního svalu jej připravila o play off. Po půlroční rekonvalescenci se do NHL vrátil a v ročníku 2019/20 odehrál 58 zápasů a zaznamenal tři góly a 15 asistencí. V pěti duelech play off si připsal jednu přihrávku.

Odchovanec Hodonína a bývalý hráč Komety Brno i Slavie se vydal do NHL v roce 2016 z Omsku a podepsal jako nedraftovaný volný hráč kontrakt s Chicagem, odkud jej Washington získal v únoru 2018. V NHL sehrál 232 zápasů a připsal si 61 bodů (14+47). Ve 30 utkáních play off nasbíral šest bodů (2+4).