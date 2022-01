Proč musel cvičit mozek. Kempný dostává novou šanci ve Washingtonu

Že to je povedený (a neobvyklý) návrat, má z velké části na svědomí kondiční kouč české reprezentace Dominik Kodras, díky kterému Kempný dostal odpovědi na otázky, proč ho roky sužují nepříjemná a vážná zranění.

Tajemství? Ubral v zápřahu a musel začít cvičit mozek.

Pro připomenutí, v roce 2019 si při zápase nešťastně přisedl levou nohu a přetrhl zadní stehenní sval, ta samá noha v říjnu 2020 nevydržela sprint a Kempnému praskla achilovka. A když se na jaře 2021 snažil vrátit, při zápase za farmářský tým Hershey Bears ho při úklidu ledu kuriózně srazil údržbář shrablem a on si natáhl vazy v koleni. Ano, opět vlevo.

Proto se Kempný před loňským létem spojil s Kodrasem.

„Zjistili jsme, že Michalův nervový systém bere všechny podněty přicházející z levé strany jako hrozbu, nedělaly mu dobře. Amygdala (část mozku) jako centrum strachu byla příliš aktivní, museli jsme najít způsob, jak ji utlumit,“ vykládá Kodras pro MF DNES.

Kondiční kouč Dominik Kodras

Zaměřili se i na mozeček, jinou část mozku zodpovědnou za přesnost, koordinaci a balanc, neboť ani ta nefungovala dobře.

„Jako první jsme se postarali o jizvy, to je pro nervový systém velký stres. Čím větší jizva, tím větší hrozba, proto jsme zlepšovali spojení z místa zranění do mozku. Michal dobře reagoval na vibrace nebo podněty chladu,“ popisuje.

A dodává: „Méně je někdy více. U Michala často docházelo k přetrénování, to byl problém. Součástí naší spolupráce je tak i to, že ho občas musím krotit.“

Ideální scénář nevyšel, na podzim se Kempný objevil na listině volných hráčů, kterou musel projít, aby ho Capitals mohli poslat na farmu, ovšem vedení 31letého obránce nezatratilo.

Jen potřebovalo, aby si jeden z klíčových mužů tažení za Stanley Cupem 2018 znovu navykl na tempo NHL, bruslení, čtení hry, chození do soubojů…

„Nečekal jsem, že budu hrát v AHL, ale musím říct, že všechno probíhalo skvěle. Mají v Hershey výbornou partu včetně trenérů. Pomohli mi vrátit sebevědomí,“ vykládal Kempný teď na konci prosince.

V AHL do konce roku odehrál 24 zápasů, plně vytížen nasbíral sedm asistencí. „Nešlo o to, jestli to zvládne. Pracovní morálka mu nechybí, jen to chtělo, aby se znovu cítil pohodlně,“ prohlásil asistent trenéra Kevin McCarthy.

„Vypadá dobře na někoho, kdo byl prakticky dva roky mimo NHL,“ přidal hlavní kouč Peter Laviolette.

Kempný nastoupil do tří duelů ve chvíli, kdy Washingtonu vypadli hned čtyři obránci.

Nevedl si vůbec zle, připsal si jednu asistenci a spolu s parťákem van Riemsdykem uzmuli klíčové role na oslabení.

„Nějakou dobu jsme ho neviděli. Jsem rád, že vypadá skvěle a hokej si zase užívá,“ přidal elitní bek Carlson.

„Kdyby mi někdo v létě, když mi Michal psal, řekl, že v lednu bude mít za sebou skoro třicet zápasů a nebude se potýkat s omezeními, byl bych tehdy spokojený. Doufám, že jsem mu k tomu nějak pomohl,“ raduje se Kodras.

Kempný se vrátil v pravý čas, vždyť mu po sezoně končí smlouva na 2,5 milionu dolarů ročně. Teď hraje o budoucnost.