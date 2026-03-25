Český podpis v NHL. Gólman Hrabal se domluvil na tříleté smlouvě s Utahem

Autor: ,
  18:32
Brankář Michael Hrabal podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem. Kontrakt začne platit od startu sezony 2026/27. Mammoth držitele dvou bronzů z juniorských světových šampionátů zároveň na základě profesionální zkušební smlouvy ihned poslali do svého farmářského týmu Tucson Roadrunners v AHL.
Český brankář Michael Hrabal.

Český brankář Michael Hrabal. | foto: Profimedia.cz

Brankář Michael Hrabal se raduje se spoluhráči ze zisku bronzu.
Michael Hrabal zasahuje v samostatných nájezdech proti Švédsku.
Matěj Maštalířský (18), brankář Michael Hrabal a Adam Jiříček sledují práci s...
Český brankář Michael Hrabal sbírá puk.
22 fotografií

Jednadvacetiletý pražský rodák odešel do zámoří ze Sparty a první sezonu (2022/23) odchytal v USHL v barvách mužstva Omaha Lancers. Následující tři ročníky hájil branku Univerzity Massachusetts v NCAA.

V této sezoně nastoupil do 29 zápasů, vychytal v nich 19 výher, v průměru inkasoval 1,95 gólu na utkání, měl úspěšnost zákroků 93,7 % a čtyřikrát udržel čisté konto. Dostal se i mezi tři finalisty Mike Richter Award, ceny pro nejlepšího gólmana v univerzitním hokeji.

Klub si dvoumetrového gólmana vybral (tehdy ještě jako Arizona Coyotes) při draftu NHL v roce 2023 ze 38. místa.

Hrabal dal o sobě velmi výrazně vědět na ostře sledovaných turnajích mistrovství světa hráčů do 20 let. Loni i předloni byl jedničkou týmu a na obou šampionátech se velmi výrazně podílel na zisku bronzových medailí. Vedle jiného pomohl svým výkonem na cestě za cenným kovem k překvapivým čtvrtfinálovým triumfům nad favorizovanou Kanadou.

Jedničkou prvního týmu Mammoth je v současnosti Karel Vejmelka, jenž působí v klubu od svého příchodu do NHL v roce 2021. Záda mu v této sezoně kryje v roli dvojky Vítek Vaněček.

