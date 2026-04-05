Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Už od mládežnických kategorií se tak nějak předpokládá, že právě on by měl mít z českých mladých gólmanů nejzářnější budoucnost. Vrstevníky převyšoval, chytal proti starším, v reprezentaci pravidelně zastával post jedničky. A i na univerzitě potvrzoval vysoké kvality.
Není divu, že si ho Arizona (dnes už působí jako Utah) vytáhla na draftu před třemi lety už na začátku druhého kola z 38. pozice. Žádného českého gólmana byste na seznamech od roku 2007 nenašli výše, v historii týmy NHL ukázaly dříve jen na Marka Schwarze (17. v roce 2004) a Michala Neuvirtha (34. v roce 2006).
A minulý týden si vytáhlého brankáře (201 cm) Utah pojistil nováčkovskou smlouvou. „Jsem šťastný, že jsem mohl něco takového dokázat. Ale je to jen začátek cesty,“ praví Hrabal.
Kam až ta cesta podle vás povede?
Myslím, že jsem dobrý gólman, co by si mohl zachytat NHL a udržet se v ní dlouhodobě. Ale pořád jsem mladý, mám před sebou ještě dlouhý rozvoj. Jsem na startu maratonu, tak to musím brát.