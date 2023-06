S jedničkami do Ameriky a za odměnu NHL. Český brankář patří ke světové špičce

Ve většině předdraftových žebříčků se Hrabal objevuje na hranici prvního a druhého kola. Pokud by se mezi elitní dvaatřicítku probojoval, napodobil by tak počin zatím jediného českého brankáře. V roce 2004 si St. Louis vybralo ze sedmnácté pozice Marka Schwarze.

Odchovanec Mladé Boleslavi odchytal v NHL však pouze šest zápasů, Hrabal si dává daleko větší cíle. „Pokud zapracuju na svých slabinách, věřím, že můžu být jedním z nejlepších brankářů v NHL,“ hlásí odhodlaně.

Nakročeno má skvěle, patří k nejlepším v ročníku 2005. Je také mimořádně inteligentní, o čemž se mohlo přesvědčit také 31 týmů z NHL, se kterými během sezony komunikoval.

Český brankář Michael Hrabal inkasuje gól ve čtvrtfinále s USA.

Tu uplynulou strávil bývalý brankář Sparty v americké USHL v Omaze, zanedlouho ho čeká přesun na Univerzitu v Massachusetts. „Nastupuju v září, poperu se o místo jedničky. Podle mě jsem na tuto úroveň hokeje připravený a může mě posunout dopředu,“ myslí si.

Univerzita pro vás byla podmínkou pro přechod do zámoří?

Rozhodně. Rodiče byli na školu vždycky hodně přísní, pro mě to bylo asi to nejdůležitější. Skvělý hokej, do toho skvělá škola s možností plného stipendia.

Co budete studovat?

Vybral jsem si byznys a sportovní management. Oboje bych mohl používat po kariéře, nebo kdyby se cokoliv stalo. Studium je pro mě hodně důležité a moje dosavadní kariéra se kolem něj zatím hodně točila.

Chvála Hrabala „Je jiný než ostatní kluci, které tady mám. Je chytřejší než kdokoliv z trenérského týmu,“ řekl o brankáři tehdejší trenér reprezentace do 18 let Jakub Petr.

Proč právě Massachusetts?

Měl jsem na výběr z více možností, ale v Massachusetts mají perfektní zázemí, kvalitní tým i trenéry. Skvělý gólman jako já jim může pomoct. Celkově jsem tuto školu vyhodnotil jako nejlepší pro můj vývoj.

Roli tedy hrála i kvalita týmu?

To asi ne, spíš šlo o trenéry, kteří jsou opravdu špičkoví. Nikdy neměli nějaký hvězdný tým, ale vždycky pro ně hrál velkou roli brankář. Hokej je hra gólmanů, tým s lepším brankářem často vyhrává a tak je to od NHL až po mládež.

Nachystala vás na univerzitu česká střední škola?

Studoval jsem na těžké škole, skvěle mě připravila na angličtinu. Ale celkově si myslím, že by se měl na vzdělání u hráčů klást větší důraz. Kluci nevědí, co dělat, když jim hokej nevyjde.

Český brankář Michael Hrabal (30) v akci během světového šampionátu do osmnácti let

Jak to zlepšit?

Mně se líbí, jak fungují středoškolské ligy v Americe, ale to v Česku zřejmě nejde založit. Asi by se měly zavést požadavky na známky. Recept na zlepšení nemám, je to hodně o hráčích a rodičích, aby je ke škole dostrkali.

Vy jste s prospěchem nikdy problém neměl?

Já jsem měl vždycky samé jedničky, ve škole jsem se hodně snažil. Nebrali mě za šprta, spíš za snaživce. Někdy jsem se klukům snažil domluvit, aby na školu víc dbali, když měli trojky čtyřky, ale moc se mi to nedařilo.

Zvládal jste kombinaci školy a hokeje?

Na konci mi pomáhali spolužáci i rodina, bylo to už složité časově. Do čtvrté třídy jsem hrál i ragby, občas ještě fotbal a basket.

Ragby vám do hokeje nějak pomohlo?

Moc ne, asi jen celkově jsem si zlepšil sportovní myšlení. Ale skončil jsem s ním, protože na mě bylo moc fyzické. Byl jsem spíš na góly a body. Když jsem musel být tvrdý, tak mě to přestalo bavit. Proto jsem brankář, abych nemusel hrát do těla.

Chytá v čočkách Hrabala na veřejnosti potkáte v brýlích. V masce však chytá s čočkami, na obou očích má jednu dioptrii.

V brance vyčníváte, máte dva metry.

Vždycky jsem byl vyšší než ostatní. Beru to jako výhodu, ale je těžké ji popsat, nikdy jsem neměl menší tělo na vyzkoušení. Na svou výšku jsem poměrně atletický i díky ostatním sportům. Naštěstí jsem rostl postupně a neměl problémy s klouby.

Teď vás čeká draft do NHL.

Svoje jsem už udělal, nervózní nejsem. Nemám to ve svých rukou a dopadne to tak, jak to dopadne. Chci, aby mě draftoval tým, který se bude zajímat o můj rozvoj, bude mě chtít a se kterým budu mít výhled do budoucnosti.