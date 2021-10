Frolíka ještě čeká boj, v St. Louis novou smlouvu nezískal

Za St. Louis nastoupil Frolík v přípravě do čtyř zápasů, vstřelil jednu branku, v bilanci plus/minus skončil na nule a vyslal celkem 11 střel.

Hned v prvním utkání v sobotu 25. září v domácím duelu proti Minnesotě zpečetil gólem výhru 6:2. Pak už se bodově neprosadil při porážce v Columbusu 2:5, prohře v Independence s Chicagem 1:5 ani naposledy ve středu na ledě Minnesoty, kde Blues prohráli 3:4 v prodloužení.

Frolíka si vybrala v roce 2006 Florida v prvním kole draftu jako 10. hráče v pořadí. V NHL hrál vedle Floridy, Chicaga a Montrealu také za Winnipeg, Calgary a Buffalo. V 858 zápasech základní části nasbíral 384 bodů (159+225), dalších 47 utkání a 19 bodů (7+12) přidal v play off.

Loni skončil Frolíkovi pětiletý kontrakt na celkem 21,5 milionu dolarů, který uzavřel jako nechráněný volný hráč s Calgary.

Michael Frolík (67) ze St. Louis se snaží ubránit Nicka Bjugstada (27) z Minnesoty.

Bronzový medailista z mistrovství světa z let 2011 a 2012 a vítěz Stanley Cupu v roce 2013 se dohodl krátce před Vánoci na roční smlouvě s Montrealem na 750 tisíc dolarů. V osmi zápasech v základní části nebodoval a v play off už se do sestavy finalisty Stanleyova poháru nedostal. Dva duely odehrál také na farmě v Lavalu v AHL.