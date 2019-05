V klubu šampionát moc nesledují, tuší tahoun Frolík. Zůstane v Calgary?

Tu myšlenku musí brát vážně. Navlékne v říjnu do prvního utkání základní části NHL dres kanadských Flames, nebo se vyplní spekulace o výměně? Zámořští novináři v průběhu mistrovství světa naznačovali, že má o Frolíka zájem třeba Minnesota.

„Jo, to se ke mně doneslo. Uvidíme, co se stane v létě, můžou proběhnout změny, mám poslední rok smlouvy, tak uvidím, jestli se budou týkat i mě. Když ne, rád se do Calgary vrátím. Vím, že to nemůžu ovlivnit. Už v sezoně podobné spekulace probíhaly,“ říká klidným hlasem Frolík a poukazuje na leden, kdy jeho zámořský agent Allan Walsh publikoval na sociální síti Twitter několik nespokojených příspěvků směrem k trenérům v Calgary.

Proč? Frolík po sedmi letech znovu zažil, jaké to je být pouhým zdravým náhradníkem a utkání NHL sledovat z tribuny. Podle Walshe tím „jednoho z nejefektivnějších a nejvšestrannějších hráčů v mužstvu“ sráželi.



„Za celou kariéru jsem agenta v takových situacích nepotřeboval, teď se prokázalo, že mi s tím, co jsem zažíval, hodně pomohl. Jsem rád, že ho mám,“ těší Frolíka. „Nastaly pak nějaké změny, zvednul se mi čas na ledě, druhá půlka sezony byla lepší. Dokázal jsem trenérům, že si místo v sestavě zasloužím.“



A když Frolík následně posílil reprezentaci pro šampionát na Slovensku, mohl v povedených výkonech pokračovat. V deseti zápasech v národním dresu nasbíral čtrnáct bodů (7+7). „Velký vliv na klub to ale mít asi nebude. Tam jsou jiné role, začne se od nuly. Doufám, že koukali, ale myslím, že mistrovství světa moc nesledují a neberou na něj ohled,“ nedělá si Frolík iluze.

Na druhou stranu si opět potvrdil, že když má správné parťáky v lajně, je schopný vytvořit velice nebezpečný útok. Takový, bez kterého se kouč v sestavě neobejde.

V roce 2013 v Chicagu spojil síly se švédským útočníkem Marcusem Krügerem a společně v úspěšné cestě za Stanley Cupem uchvacovali při bránění v oslabení. V minulé sezoně v Calgary zdárně nastupoval v trojici pojmenované „3M“ podle křestních jmen parťáků: on jako Michael, Mikael Backlund a Matthew Tkachuk.

Teď v reprezentaci s Jakubem Voráčkem a Dominikem Simonem řídil český útok.

„S kým si na ledě rozumíte, je nejdůležitější. S Vorasem to klaplo, snažili jsme se komunikovat, každý zápas jsme mluvili o novinkách, zrovna jsme probírali, že jsme spolu nezklamali,“ vyjadřuje Frolík upřímné potěšení. „A v Calgary nám souhra s klukama vyhovovala celou dobu. I trenéři museli vidět, že jsme měli dobré zápasy, tak pochopili, že mé místo v té lajně je.“

Že Calgary jako vítěz Západní konference vypadlo hned v prvním kole play off s Coloradem, bylo pochopitelně velké zklamání. „Nikdo moc nečekal, že základní část bude opravdu tak skvělá. Jenže pak přišel rychlý pád, Colorado nás opravdu přehrálo. Byli celkově lepší,“ uznává Frolík.

Další šanci může dostat v příští sezoně. A tentokrát třeba i s brankářem Davidem Rittichem jako jedničkou. Proti Coloradu v play off nechytal, přednost dostal zkušenější Mike Smith. „Ale Ríťa (Rittich) má teď šanci podepsat a když bude makat, jedničkou se stát může, svými výkony si o to může říct,“ tuší Frolík.

Sejdou se znovu v Calgary?