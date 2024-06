Vrátí se NHL do Arizony? V dohledné době nejspíš ne, plány na novou halu utichly

Po dubnovém prodeji klubu majitelům týmu NBA Utah Jazz dostal Meruelo od vedení NHL ujištění, že pokud do pěti let nechá postavit vyhovující halu, bude se moci s mužstvem Coyotes do elitní hokejové ligy vrátit. Podle médií nicméně Meruelo v pondělí svým zbylým zaměstnancům sdělil, že už o stavbu nové arény neusiluje.

Arizona Coyotes, kde působí i český brankář Karel Vejmelka, odehrála minulé dvě sezony v nevyhovující Mullett Areně pro 4600 diváků v kampusu univerzity Arizona State v Tempe.

NHL proto v dubnu iniciovala prodej klubu za 1,2 miliardy dolarů Ryanu Smithovi, jenž tým přesunul do Salt Lake City, kde se bude dělit o halu s jeho basketbalovým klubem Utah Jazz. Mužstvo bude v příští sezoně působit pod dočasným názvem Utah Hockey Club, s novou trvalou identitou by mělo vstoupit do ročníku 2025/26.