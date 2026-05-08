Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Autor: ,
  20:04
Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL získá jeden z trojice nejvíc bodujících hokejistů Connor McDavid, Nathan MacKinnon, nebo Nikita Kučerov. Všichni už prestižní cenu v minulosti získali, kapitán Edmontonu McDavid ji může převzít již počtvrté. Povedlo by se mu to jako čtvrtému hokejistovi v ligové historii.

Zleva Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid | foto: koláž iDNES.cz

Tři nominovaní obsadili po základní části NHL první tři místa v soutěži produktivity v pořadí McDavid (138 bodů), Kučerov (130) a MacKinnon (127).

Kanadské bodování McDavid vyhrál už pošesté, dal 48 gólů a přidal 90 asistencí. Devětadvacetiletý kanadský útočník již vlastní Hart Trophy z let 2017, 2021 a 2023.

Rekordmanem v historii udělování Hartovy trofeje od sezony 1923/24 je devítinásobný držitel Wayne Gretzky. Šestkrát ocenění získal Gordie Howe a čtyřikrát Eddie Shore. Ve finálové trojici se McDavid ocitl posedmé.

MacKinnon, jenž nosí kapitánské céčko v Coloradu, je držitelem ceny pro nejužitečnějšího hráče z předloňska. Spoluhráč Martina Nečase byl nejlepším střelcem s 53 góly, v tříčlenné nominaci je popáté. Kanonýr Tampa Bay Kučerov dosáhl na Hartovu trofej za sezonu 2018/19. Ligové statistiky vedl s průměrem 1,71 bodu na zápas.

Loni cenu získal brankář Winnipegu Connor Hellebuyck.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

7. května 2026  17:54

