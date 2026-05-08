Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Tři nominovaní obsadili po základní části NHL první tři místa v soutěži produktivity v pořadí McDavid (138 bodů), Kučerov (130) a MacKinnon (127).
Kanadské bodování McDavid vyhrál už pošesté, dal 48 gólů a přidal 90 asistencí. Devětadvacetiletý kanadský útočník již vlastní Hart Trophy z let 2017, 2021 a 2023.
Rekordmanem v historii udělování Hartovy trofeje od sezony 1923/24 je devítinásobný držitel Wayne Gretzky. Šestkrát ocenění získal Gordie Howe a čtyřikrát Eddie Shore. Ve finálové trojici se McDavid ocitl posedmé.
MacKinnon, jenž nosí kapitánské céčko v Coloradu, je držitelem ceny pro nejužitečnějšího hráče z předloňska. Spoluhráč Martina Nečase byl nejlepším střelcem s 53 góly, v tříčlenné nominaci je popáté. Kanonýr Tampa Bay Kučerov dosáhl na Hartovu trofej za sezonu 2018/19. Ligové statistiky vedl s průměrem 1,71 bodu na zápas.
Loni cenu získal brankář Winnipegu Connor Hellebuyck.