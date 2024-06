Máma rozhodla: Budeš hrát hokej! Irský syn míří na draft v českých barvách

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Úspěšně zvládnutá prezentace ve fyzice znamená hotovo a hurá na draft! Mladý útočník Maxmilian Curran vyráží do Vegas, kde se koná každoroční dražba mladíků do NHL. Patří mezi největší české naděje, přitom on sám se hokeji dlouho nevěnoval a klidně mohl excelovat v jiném sportu.