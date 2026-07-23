Urostlý obránce Pšenička podepsal v NHL, Utah mu dal nováčkovskou smlouvu

Pšenička, na jehož kontě je vedle jiného i 16 extraligových startů a dva vstřelené góly v dresu Plzně, má za sebou první kompletní sezonu v zámoří.
V juniorské WHL odehrál za Portland 53 utkání a s 30 body za osm branek a 22 asistencí patřil k triu nejproduktivnějších zadáků týmu.
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V závěru sezony okusil takřka dvoumetrový talent ve dvou startech za Tucson také AHL a jednou bodoval díky přihrávce. Na přelomu roku pomohl české dvacítce ke stříbru na mistrovství světa, kde v sedmi zápasech jednou skóroval a přidal dvě nahrávky.