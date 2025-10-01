I bez větších pomp prožil krásnou, snad až nečekaně dlouhou kariéru.
Zejména pak při vzpomínce na moment z března 2011, kdy nyní šestatřicetiletý útočník mohl nejen s hokejem skoncovat podstatně dřív. V dvaadvaceti.
Pamatujete? Také v tuzemsku se hodně řešil moment z duelu Bostonu a Montrealu, dvou tradičních rivalů v NHL. Ohromný slovenský zadák Zdeno Chára nešťastně poslal Paciorettyho přímo proti sloupku na okraji střídačky. Hlavou napřed.
Děsivý střet obránce Zdena Cháry s Maxem Paciorettym:
V tu chvíli rozjetý Američan zůstal v nepřirozené poloze na ledě, ale naštěstí se hýbal. Neochrnul, ani se nestalo nic horšího.
Z nárazu si i díky chráničům odnesl „jen“ těžký otřes mozku a zlomeninu čtvrtého krčního obratle.
Liga tehdy Cháru vůbec netrestala, Pacioretty už z nemocnice reagoval rozlíceně: „Jsem znechucený a rozrušený, myslel jsem, že dostane aspoň malý trest. Měl jsem pocit, že to udělal úmyslně.“
S odstupem týdnů a měsíců se ale se vším vyrovnal, výroků litoval. Navíc jak sám dodal, rychle dospěl. A pokračoval dál.
U Canadiens strávil takřka desetiletí, po návratu na led v jejich řadách přidal dalších sedm sezon, zahrál si na mistrovství světa (2012), olympijských hrách v Soči (2014) i na Světovém poháru (2016), s americkým národním týmem se ale nikdy neumístil mezi elitní trojicí.
S Montrealem došel nejdál do konferenčního finále (2014), ani zde na významnější úspěch nedosáhl. V metropoli ho přesto zbožňovali, na území Québeku po něm dokonce pojmenovali burger ve slavném fastfoodovém řetězci McDonald’s.
Byl lídrem s úžasnou střelou, gólovým borcem, který překonával hranici třicet branek, ale svoji nejsilnější zbraň tak často nevystavoval na odiv. Hrál komplexněji, chodil do soubojů a špatně se odstavoval, zvlášť když nabral rychlost. V sezoně 2014/15 vyfasoval kapitánské céčko, asistenta mu dělal i dlouholetý český parťák Tomáš Plekanec.
Působení v klubu, v němž se stal ikonou, se uzavřelo v září 2018 po problémech s kolenem. Paciorettyho vyměnili do Vegas, kde se zase rozstřílel, dokonce ještě zaznamenal 66 bodů v 71 zápasech, nejlepší průměr v rámci produktivity. Absolvoval zde také další dvě konferenční finále. Jenže opět v roli poraženého.
Když v ročníku 2021/22 musel vynechat desítky zápasů se zlomenou nohou a zápěstím, stěhoval se dál. Do Caroliny.
Nastoupil k pěti zápasům a bohužel... Utrhl si achilovku. Za rok ve Washingtonu se mu stalo totéž, zapsal ale mnohem víc startů (47) a užil si i jedno kolo v play off.
Poslední rok spojil s Torontem, ve vyřazovacích bojích dal sympatický chlapík sbohem osmi body v jedenácti zápasech.
Celkově se v základní části NHL zapsal do statistik hned v 681 případech, během 939 zápasů. Za 17 sezon mezi elitou.
Paradoxně se loučí jako hráč, kterého si oblíbili jak v táboře Montrealu, tak i v Torontu. V sídlech dvou kanadských klubů, co se těžce nesnáší.
Nedělal přitom žádná patetická prohlášení. Na webu Michiganu, kde Pacioretty kdysi taky hrával, se jen objevila zpráva, že vysloužilý útočník nastupuje do pozice asistenta trenéra.
„Těším se na novou kapitolu,“ pronesl spokojeně. „Jsem velice vděčný spoluhráčům, trenérům a fanouškům, kteří byli součástí mého putování. Hokej mi dal moc, teď můžu v rozvoji pomáhat dalším.“
Rady se chystá rozdávat ostřílený borec, který alespoň jeden výrazný, byť individuální úspěch má. Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji. Obdržel ji právě za to, že se k milovanému sportu i po onom střetu s Chárou vrátil.