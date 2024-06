Sázka na spratka? Po otcově smrti jde mladý Rus do NHL. Pomohl tajemný muž

Táta Andrej mu vyprávěl o klubu Flyers. O legendárním zuřivci Bobbym Clarkeovi nebo kanononýrovi Billu Barberovi. O zápase Super Series z ledna 1976, v němž „kamánda“ CSKA Moskva v hale Spectrum narazila na zvlášť drsné chlapy z Philadelphie.

Matvej Mičkov, mládenec s nevalnou pověstí náfuky mile překvapil generálního manažera Dannyho Briera a jeho kolegy, když před loňským draftem požádal o osobní přijetí v klubu. V tréninkovém centru ve Voorhees sice potřeboval služby překladatele, poněvadž angličtinu neovládal, v doprovodu matky a mladšího bratra však udivil znalostmi o Flyers, usměvavou náladou a zjevným zájmem o angažmá právě ve „Phily“.

Málokdo by se nadál, že pouze o rok později – tedy v červnu 2024 – se do světa rozletí zpráva, že jedinečný talent dostal povolení odejít z SKA Petrohrad do tradičního amerického týmu sídlícího ve „Městě bratrské lásky“.

Philadelphia Flyers @NHLFlyers A statement from Flyers General Manager Daniel Briere on the status of prospect Matvei Michkov.

Stalo se. Novinka tento týden v NHL vzbudila mimořádnou pozornost. Vždyť Mičkov na juniorských mezinárodních akcích předváděl výkony, jimiž vyzýval na souboj o pozici jedničky draftu fenomenálního Kanaďana Connora Bedarda.

Philadelphia nyní z výrazných nadějí staví mužstvo, které by třeba za pět let mohlo útočit na Stanley Cup, k čemuž by mohl přispět příchod a patřičný rozvoj dovedností nesmírně šikovného dravce.

„Má zabijácký instinkt,“ citoval časopis The Hockey News jednoho ze skautů. „Dokáže dát gól zničehonic. Kdykoliv jde na led, chce vyhrát. Není vysoký, ale v jeho nohách se skrývá ohromná síla.“

„Někomu se povede opravdu velká krádež,“ věštil další z odborníků před dražbou nejlepších hokejových borečků v létě 2023.

Teď se zdá, že poněkud divoká sázka vyšla Brierovi a spol. Nejspíš se splnilo přání otce Mičkova, který byl synovým osobním trenérem a nejoddanějším fanouškem. Když loni v dubnu za podivných okolností utonul v jezírku v olympijském areálu v Soči, kde jeho potomek působil, vyrojilo se hejno dohadů. Podle některých přišel jedenapadesátiletý muž loni v dubnu o život proto, že se snažil své dítě co nejdřív dostat do Severní Ameriky.

Situace nebyla jednoduchá. Rusko se o čtrnáct měsíců dříve zákeřným napadením Ukrajiny nadobro vyřadilo ze společenství čestných, slušných či důvěryhodných států.

Mičkova od šestnácti do jedenadvaceti vázala štědrá smlouva v SKA Petrohrad, která notně komplikovala jeho pracovní přestěhování přes Atlantik.

Zatímco mnoho jiných jedinců z daného ročníku mohli manažeři a koučové ve svém klubu přivítat v podstatě hned, Mičkova obklopovaly otazníky. Kdy bychom se ho dočkali? Přišel by k nám vůbec? Nevyhodíme drahocenný výběr v prvním kole jen tak zbůhdarma?

Další pochybnosti vyvolaly zvěsti o Mičkovově povaze. Znalci, kteří ho zblízka sledovali, jej popisovali výrazy spratek či náfuka. Choval se krajně neuctivě k parťákům, rozčiloval se a urážel. V NHL se zvlášť dbá na charakter a podobné týpky šéfové do kabiny prostě nechtějí.

Obavy panovaly taky ve Phladelphii, která vlastnila sedmou volbu. Jejich podstatnou část nicméně rozptýlila Mičkovova zmíněná návštěva ve Voorhees.

„OK, jak získáme tohohle kluka?“ začali tamní bossové kybernetit.

Jak uvedla stránka The Athletic, ještě jednou si jej proklepli těsně před draftem v Nashvillu. Generální manažer Briere sezení označil za „grilovačku“, při níž Mičkov slyšel haldu nelichotivých poznámek a nepříjemných dotazů. Pod palbou si údajně vedl znamenitě. Vysvětlil své výlevy, uznal chyby, slíbil nápravu.

A tak se Flyers navzdory všem pochybnostem rozhodli k riskantnímu tahu. Když rivalové, kteří vybírali před nimi, Mičkova opomenuli, Briere s nadšením na pódiu oznámil jeho jméno.

Budoucnost však i nadále zůstávala zastřená mračny nejistoty. V médiích se neobjevilo uspokojivé vysvětlení smrti Mičkova seniora. Despota Putin a jeho pohůnci nezastavili hanebnou dobyvačnou válku se sousední zemí. Řada osobností volala po zákazu startu ruských vyslanců v NHL. Jejich reprezentace se nesmí účastnit mezinárodních klání. Z Kontinentální ligy zmizela spousta kvalitních cizinců.

Mičkov mladší strávil skoro celou další sezonu 2023/24 na hostování v Soči, kde posbíral obstojných 41 bodů (19+22) ve 47 zápasech KHL.

Ruské deníky tvrdí, že držitel jeho práv, zazobaný a protekční SKA Petrohrad se po jarním nezdaru v play off rozhodl pro angažování zkušených mazáků Andronova, Plotnikova a Grigorenka. A že by Mičkova těžko „uplacíroval“ do prvních dvou formací. Jeho uvolnění do Philadelphie se tak začalo jevit jako pravděpodobnější.

No a pak vstoupila na scénu klíčová postava. Paul Theofanous, vlivný agent, mezi jehož klienty náleží Mičkovovi slovutní krajané Panarin, Kaprizov či Bobrovskij. Ovládá jejich řeč. Coby zaměstnanec americké vlády působil v armádě v Afghánistánu. Vybudoval si skvostné kontakty v Moskvě. V Rusku ho běžně označují za bývalého agenta CIA.

Každopádně právě on v zákulisí zásadně postrčil jednání o okamžitém vyproštění Mičkova z KHL, které předtím vzhledem k okolnostem v podstatě nepřicházelo v úvahu.

Theofanous mimochodem o pár měsíců dřív zařídil přesun do Philadelphie taky pro dvoumetrového brankáře Ivana Fedotova, kterého předloni navzdory platnému kontraktu s Flyers ve vlasti zatkli za vyhýbání se vojenské službě a poslali ho k námořnictvu za polární kruh.

Co pro předchozí právní zástupce Mičkova a Fedotova znamenalo nesplnitelný úkol, Theofanous svedl bez zbytečných průtahů a otálení. Jistě, veřejnost se nejspíš nikdy nedozví, jaké službičky či úplatky… Co všechno se za manévry skrývalo. Ruské zdroje například zmiňují odstupné ve výši milionu dolarů, jež za Mičkovovo uvolnění přiteče z Philadelphie.

Tím se ale skalní fanoušci Flyers nikterak nermoutí a těší se na posilu. No a mladším příznivcům NHL případ aspoň trochu naznačuje, jak to v tunelech skrz železnou oponu s pomocí špionů a agentů fungovalo před nějakými 35 až 50 lety.