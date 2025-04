Skvostný návrat! Tkachuk hned třemi body skolil Tampu. Jednorožec, chválil spoluhráč

Návrat do zápasového tempa se rozhodně zařadil mezi dny za dlouhou dobu nejlepší.

Do statistik se nejprve zapsal pro něj tradičním způsobem. V polovině úvodní části obdržel dvouminutový trest za hrubost, který soupeř potrestal srovnáním na 1:1.

Tkachukův čas nastal v prostřední třetině, kdy Florida díky neúspěšné trenérské výzvě Tampy dostala možnost přesilové hry. V ní zůstal forvard Panthers nehlídaný přímo před brankářem Andrejem Vasilevským, dvakrát zamíchal hokejkou a ruského gólmana překonal mezi betony.

Zvyšoval už na 4:1, na další radost navíc nemusel dlouho čekat. Po pěti minutách se prosadil podruhé, opět v početní výhodě. Tentokrát získal odražený kotouč a z úhlu propálil obranu i brankáře Tampy.

„Matthew je v přesilovkách opravdu dobrý. Druhý gól jsme mu tak trochu darovali, když dostal puk přímo na hůl. Musíme být lepší,“ shrnul trenér soupeře Jon Cooper.

Matthew Tkachuk z Floridy (vpravo) skóruje v utkání s Tampou.

Efektivitu v přesilových hrách potvrdil Tkachuk i v závěrečném dějství, kdy asistoval u trefy Natea Schmidta.

„Není to hráč, kterému byste mohli přiřadit nějakou nálepku, je spíše jednorožec. Vrátil se a hned měl neuvěřitelný vliv na celý tým. Narodil se pro play off, kde naplno vynikne jeho hra,“ ocenil autor závěrečné trefy Tkachuka.

Uznání se navrátilec dočkal i od kouče. „Způsob, jakým pracoval s pukem, byl skvělý. Vůbec na něm dlouhá absence nebyla znát,“ pochvaloval si Paul Maurice.

Jeho tým v závěru základní části prohrál sedm z posledních deseti zápasů, jakmile ale padlo úvodní buly ve vyřazovací části, byli obhájci Stanley Cupu opět připraveni.

Matthew Tkachuk z Floridy slaví se spoluhráči gól v utkání s Tampou.

I díky Tkachukovi, jednomu z lídrů, jenž v minulém ročníku dotáhl Floridu k trofeji 22 body v play off.

„Chyběl mi ten vzruch na ledě, emoce, energie, souboje s protihráči i ruch na střídačce. Jsem vděčný za to, že tu mohu být a užívám si každou vteřinu na ledě,“ hlásil sedmadvacetiletý forvard, který v zámořské soutěži naskočil naposledy 8. února.

Poté absolvoval reprezentační vsuvku v rámci turnaje Four Nations. Možná si ještě vybavíte, jak společně s bratrem Bradym provokovali soupeře a americký tým dotáhli až do finále.

Jenže už během turnaje Matthew laboroval se zraněnými třísly, kvůli kterým vynechal utkání se Švédy. Do boje o zlato pak přece jenom nastoupil, odehrál ale pouze necelých sedm minut a porážce s Kanadou 2:3 po prodloužení nezabránil.

Od té doby byl v rekonvalescenci, ve zbytku základní části NHL už se nepředstavil, přišel o 25 zápasů a vše směřoval k návratu v play off. Povedlo se, šestka draftu z roku 2016 stihla už úvodní duel bitvy o Floridu.

Syn bývalého hráče NHL Keitha hned navázal tam, kde před zraněním skončil. Před dlouhou pauzou totiž držel šestizápasovou střeleckou sérii, kterou proti rivalovi prodloužil.

A ačkoliv první střetnutí vyznělo i díky Tkachukově příspěvku jednoznačně, oba celky ví, že série může být dlouhá.

„Každý musí předvést to nejlepší. Mají také dobrý tým a opravdu dobrý útok. Bude to soutěživé, je to stále jenom jeden zápas,“ pronesl brankář Panthers Sergej Bobrovskij.

S ním souhlasil také kouč Lightning Cooper: „Série se nevyhrává v jednom utkání, to je pozitivní. Můžeme tu sedět a pitvat tento duel, jak chceme. Sečteno a podtrženo, prohráli jsme. Otočíme list a půjdeme dál.“

Jeho tým musí na obhájce trofeje do druhého klání najít recept. A jak se zdá, musí také najít plán, jak v oslabení ubránit navrátilce Tkachuka.