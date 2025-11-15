Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Když o něm mají před zámořskými novináři mluvit spoluhráči, na tváři se jim ihned objeví úsměv mísící se s výrazem hrdosti, ale také údivu z toho, co nejmladší hokejista aktuální sezony NHL dokáže.
Také David Rittich po vítězství 3:2 v prodloužení nad Utahem, k němuž přispěl dalším zdařilým vystoupením a sedmadvaceti zákroky, při hodnocení Schaeferova výkonu jen těžko hledal slova.
Podívejte se na Schaeferův zásah proti Utahu:
MATTHEW SCHAEFER HAS SCORED HIS FIRST OT GOAL!! 😱— NHL (@NHL) November 15, 2025
The @NYIslanders have won three straight games in @Energizer overtime! pic.twitter.com/1Tx64CWf5Q
„Fantastický hokejista. Naprosto neuvěřitelný. Pořád si říkám, jak může hrát tak vyspěle, vždyť je mu teprve osmnáct! Věří si, nebojí se, dovolí si velké věci. To vypovídá o všem.“
Byl to právě kanadský supertalent, kdo ve vyrovnané partii přisoudil Islanders bod navíc.
V útočném pásmu přenechal puk Barzalovi, svižným přesunem na pravý kruh si našel volný prostor a přesně mířenou ranou na bližší tyč překonal českého gólmana Vejmelku.
Sedmá trefa v sezoně znamenala jediné: Schaefer se osamostatnil na čele pořadí střelců mezi obránci.
Před Makarem, Werenskim, Morrisseym, Foxem, Heiskanenem, Bouchardem a dalšími hvězdami, k nimž ještě nedávno pouze vzhlížel.
Teď už se řadí mezi ně. Vyčnívá, exceluje, baví. Jen pro doplnění, v bodování beků je s bilancí 7+8 šestý.
„Zasloužili jsme si uspět. I když se pro nás utkání nevyvíjelo dobře, makali jsme a nic nevzdali. Mám z toho velice dobrý pocit,“ pochvaloval si po čtvrtém vítězství v řadě.
|
Mladí baví NHL. Uhranou i na olympiádě? Ze zázračné trojky má klid jen jediný
Působí jako hokejový úkaz, zjevení. Jako stovkami těžkých bitev obouchaný mazák, jehož ti nejlepší z nejlepších dokážou jen zřídkakdy něčím překvapit.
Ve věku 18 let a 70 dní se stal nejmladším hráčem v historii zámořské soutěže, který se prosadil v prodloužení. Překonal počin Sidneyho Crosbyho z listopadu 2005 (18 let a 101 dní).
Experti jej neváhají srovnávat s Makarem, nejlepším zadákem současnosti. Už teď se profiluje jako hlavní favorit na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony.
A i když jsou jeho šance na olympijskou nominaci mizivé, vysloužil si poklonu od generálního manažera kanadské reprezentace Armstronga: „Je fantastické ho sledovat!“
Islanders na něj nedají dopustit. Fanoušky si přiklání nejen parádními kousky na ledě, ale i vřelostí a otevřeností v rozhovorech. Zkrátka zajímavá, komplexní osobnost, kterou formovaly i rodinné tragédie.
Loni přišel o maminku Jennifer, která po dvouletém boji podlehla zákeřné rakovině.
|
Hraju pro mamku! Dvě tragédie za čtvrt roku, favorita draftu těžce zkoušel osud
V době, kdy jejímu synovi bylo teprve šestnáct. Jen tři měsíce poté, co matka od rodiny, u níž se zabydlel během působení v juniorské OHL, spáchala sebevraždu.
„Změnilo mě to, na spoustu věcí se dívám jinak. Mamka je pořád se mnou, nikdy mě neopustila. Hraju pro ni! Víc než pro kohokoliv jiného,“ vyprávěl Schaefer na jaře.
Silným příběhem a především obdivuhodným způsobem, jakým se s těžkými časy v tak nízkém věku zvládl vyrovnat, získal napříč hokejovým prostředím sympatie a uznání.
Respekt si buduje i v NHL. Rychleji, než se očekávalo. Přechod mezi elitu zvládá s mimořádnou lehkostí, mnohem lépe než většina jedniček draftu z předchozích let včetně Slafkovského, Dahlina, Powera či Hughese.
Navíc má vedle sebe oddané parťáky, kteří na něj dávají pozor.
Když si jej při přerušení hry v utkání s Bostonem našel ranař Zadorov, ostatní na ruského obra okamžitě vystartovali a za brankou soupeře rozpoutali hromadnou potyčku.
Podívejte se, jak se hráči Islanders zastali Schaefera:
ZADOROV WAS ROUGHING UP SCHAEFER AND THEN EVERYONE GOT INVOLVED 👊 pic.twitter.com/AemuFuzAWV— Gino Hard (@GinoHard_) November 5, 2025
„Chtěli jsme ho ochránit. Za spoluhráče se musíte vždycky postavit, ale v jeho případě to platí dvojnásob,“ vzkázal zbytku soutěže útočník Duclair, jeden ze mstitelů, kteří byli v tu chvíli na ledě.
A co na to kanadský teenager? „Já ty kluky prostě miluju! Jsme rodina, vím, že mi vždycky budou krýt záda,“ neskrýval upřímný vděk.
Vyhrocená situace náramně potěšila i kouče a během famózní brankářské kariéry i vyhlášeného bouřliváka Patricka Roye, který spokojeně hlásil: „Přesně takovou reakci chcete vidět! Jsem na tým strašně hrdý.“
|
Byl příšerný! Má štěstí, že hraje. Bouřlivák Roy veřejně sjel útočníka, ten si vzal volno
Stoupající hvězdě věří. Nakládá na ni spoustu úkolů, dopřává jí vysoký ice time, suverénně nejvyšší ze všech hráčů Islanders.
V průměru 22:37 minut, v některých zápasech dokonce i přes pětadvacet minut!
„Víte, co na něm úplně zbožňuju? Nikdy neváhá, do všeho jde po hlavě, je správně drzý. Může udělat chybu, může něco pokazit, ale mně je to fuk. Tak by se měli prezentovat všichni mladí hokejisté.“
Také odvážný, sebevědomý přístup dělá Schaefera výjimečným. I proto NHL žasne nad tím, co už v osmnácti umí. A buďte si jistí, že ještě zdaleka neukázal všechno.