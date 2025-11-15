Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Autor:
  11:46
Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer, jednička letošního draftu a hokejový zázrak z New York Islanders, rychle ukazuje, co se v něm skrývá.
Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu. | foto: Reuters

Kanadský obránce Matthew Schaefer v akci proti Minnesotě.
Matthew Schaefer a Mathew Barzal se radují z gólu do sítě Vegas.
Matthew Schaefer ranou v prodloužení překonává Karla Vejmelku.
Kanadský obránce Matthew Schaefer.
37 fotografií

Když o něm mají před zámořskými novináři mluvit spoluhráči, na tváři se jim ihned objeví úsměv mísící se s výrazem hrdosti, ale také údivu z toho, co nejmladší hokejista aktuální sezony NHL dokáže.

Také David Rittich po vítězství 3:2 v prodloužení nad Utahem, k němuž přispěl dalším zdařilým vystoupením a sedmadvaceti zákroky, při hodnocení Schaeferova výkonu jen těžko hledal slova.

Podívejte se na Schaeferův zásah proti Utahu:

„Fantastický hokejista. Naprosto neuvěřitelný. Pořád si říkám, jak může hrát tak vyspěle, vždyť je mu teprve osmnáct! Věří si, nebojí se, dovolí si velké věci. To vypovídá o všem.“

Byl to právě kanadský supertalent, kdo ve vyrovnané partii přisoudil Islanders bod navíc.

V útočném pásmu přenechal puk Barzalovi, svižným přesunem na pravý kruh si našel volný prostor a přesně mířenou ranou na bližší tyč překonal českého gólmana Vejmelku.

Matthew Schaefer ranou v prodloužení překonává Karla Vejmelku.

Sedmá trefa v sezoně znamenala jediné: Schaefer se osamostatnil na čele pořadí střelců mezi obránci.

Před Makarem, Werenskim, Morrisseym, Foxem, Heiskanenem, Bouchardem a dalšími hvězdami, k nimž ještě nedávno pouze vzhlížel.

Teď už se řadí mezi ně. Vyčnívá, exceluje, baví. Jen pro doplnění, v bodování beků je s bilancí 7+8 šestý.

„Zasloužili jsme si uspět. I když se pro nás utkání nevyvíjelo dobře, makali jsme a nic nevzdali. Mám z toho velice dobrý pocit,“ pochvaloval si po čtvrtém vítězství v řadě.

Mladí baví NHL. Uhranou i na olympiádě? Ze zázračné trojky má klid jen jediný

Působí jako hokejový úkaz, zjevení. Jako stovkami těžkých bitev obouchaný mazák, jehož ti nejlepší z nejlepších dokážou jen zřídkakdy něčím překvapit.

Ve věku 18 let a 70 dní se stal nejmladším hráčem v historii zámořské soutěže, který se prosadil v prodloužení. Překonal počin Sidneyho Crosbyho z listopadu 2005 (18 let a 101 dní).

Experti jej neváhají srovnávat s Makarem, nejlepším zadákem současnosti. Už teď se profiluje jako hlavní favorit na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony.

Matthew Schaefer z New York Islanders uniká Pavlu Zachovi z Boston Bruins.
Jednička draftu Matthew Schaefer a komisionář NHL Gary Bettman.

A i když jsou jeho šance na olympijskou nominaci mizivé, vysloužil si poklonu od generálního manažera kanadské reprezentace Armstronga: „Je fantastické ho sledovat!“

Islanders na něj nedají dopustit. Fanoušky si přiklání nejen parádními kousky na ledě, ale i vřelostí a otevřeností v rozhovorech. Zkrátka zajímavá, komplexní osobnost, kterou formovaly i rodinné tragédie.

Loni přišel o maminku Jennifer, která po dvouletém boji podlehla zákeřné rakovině.

Hraju pro mamku! Dvě tragédie za čtvrt roku, favorita draftu těžce zkoušel osud

V době, kdy jejímu synovi bylo teprve šestnáct. Jen tři měsíce poté, co matka od rodiny, u níž se zabydlel během působení v juniorské OHL, spáchala sebevraždu.

„Změnilo mě to, na spoustu věcí se dívám jinak. Mamka je pořád se mnou, nikdy mě neopustila. Hraju pro ni! Víc než pro kohokoliv jiného,“ vyprávěl Schaefer na jaře.

Silným příběhem a především obdivuhodným způsobem, jakým se s těžkými časy v tak nízkém věku zvládl vyrovnat, získal napříč hokejovým prostředím sympatie a uznání.

Kanadský mladík Matthew Schaefer v akci proti Minnesotě.

Respekt si buduje i v NHL. Rychleji, než se očekávalo. Přechod mezi elitu zvládá s mimořádnou lehkostí, mnohem lépe než většina jedniček draftu z předchozích let včetně Slafkovského, Dahlina, Powera či Hughese.

Navíc má vedle sebe oddané parťáky, kteří na něj dávají pozor.

Když si jej při přerušení hry v utkání s Bostonem našel ranař Zadorov, ostatní na ruského obra okamžitě vystartovali a za brankou soupeře rozpoutali hromadnou potyčku.

Podívejte se, jak se hráči Islanders zastali Schaefera:

„Chtěli jsme ho ochránit. Za spoluhráče se musíte vždycky postavit, ale v jeho případě to platí dvojnásob,“ vzkázal zbytku soutěže útočník Duclair, jeden ze mstitelů, kteří byli v tu chvíli na ledě.

A co na to kanadský teenager? „Já ty kluky prostě miluju! Jsme rodina, vím, že mi vždycky budou krýt záda,“ neskrýval upřímný vděk.

Vyhrocená situace náramně potěšila i kouče a během famózní brankářské kariéry i vyhlášeného bouřliváka Patricka Roye, který spokojeně hlásil: „Přesně takovou reakci chcete vidět! Jsem na tým strašně hrdý.“

Byl příšerný! Má štěstí, že hraje. Bouřlivák Roy veřejně sjel útočníka, ten si vzal volno

Stoupající hvězdě věří. Nakládá na ni spoustu úkolů, dopřává jí vysoký ice time, suverénně nejvyšší ze všech hráčů Islanders.

V průměru 22:37 minut, v některých zápasech dokonce i přes pětadvacet minut!

„Víte, co na něm úplně zbožňuju? Nikdy neváhá, do všeho jde po hlavě, je správně drzý. Může udělat chybu, může něco pokazit, ale mně je to fuk. Tak by se měli prezentovat všichni mladí hokejisté.“

Také odvážný, sebevědomý přístup dělá Schaefera výjimečným. I proto NHL žasne nad tím, co už v osmnácti umí. A buďte si jistí, že ještě zdaleka neukázal všechno.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. LitoměřiceHokej - 22. kolo - 15. 11. 2025:Poruba 2011 vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
15. 11. 16:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Jihlava vs. KolínHokej - 22. kolo - 15. 11. 2025:Jihlava vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
15. 11. 16:30
  • 2.00
  • 4.19
  • 2.96
Pardubice B vs. SokolovHokej - 22. kolo - 15. 11. 2025:Pardubice B vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
15. 11. 17:00
  • 2.00
  • 4.19
  • 2.96
Vsetín vs. SlaviaHokej - 22. kolo - 15. 11. 2025:Vsetín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
15. 11. 17:00
  • 2.05
  • 4.11
  • 2.90
Přerov vs. TřebíčHokej - 22. kolo - 15. 11. 2025:Přerov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
15. 11. 17:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.64
Frýdek-M. vs. TáborHokej - 22. kolo - 15. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
15. 11. 17:00
  • 2.15
  • 4.09
  • 2.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

15. listopadu 2025  11:46

NHL vybírá pořadatele Světového poháru, jasno má být během olympiády

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins k novinářům v Avicii aréně promluvil šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Oslavy bez poskvrny. Hokejové Kladno si v pátek užívalo 101. narozeniny, fanoušci mávali transparenty, psali vzkazy na tabuli, děti se zakously do dortu a do slavnostní nálady přispěli i hráči....

15. listopadu 2025  9:42

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

Filip Forsberg slaví branku v zápasu NHL Global Series ve Stockholmu.

V prvním ze dvou zápasů NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu dokázal Nashville v samém závěru otočit skóre z 0:1 na 2:1 po prodloužení proti Pittsburghu. V zámořských zápasech přinesla...

14. listopadu 2025  22:48,  aktualizováno  15. 11. 7:46

Mladí baví NHL. Uhranou i na olympiádě? Ze zázračné trojky má klid jen jediný

Premium
Kanadský útočník Connor Bedard.

Kdyby si dělal olympijské ambice před sezonou, šlo by spíš o zbožné přání. Nezapomínejme, konkurenci má mezi kanadskými hokejisty kvalitní a neúprosnou. Teď už vás nezaskočí, když si Connor Bedard...

15. listopadu 2025

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Ovace vestoje pro Brada! Marchand oslavil tisícovku, poté se i kál: Nehrál jsem dobře

ŠIROKÝ ÚSMĚV. Floridský útočník Brad Marchand oslavuje velké jubileum, právě...

Velký rozruch někdy umí vyvolat i gól do prázdné branky. A to během čtvrteční noci na Floridě ani nešlo o jeho autora Eetu Luostarinena. „Koupím mu večeři, vzal mi i puk,“ smál se Brad Marchand....

14. listopadu 2025  16:50

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

Fanoušci Sparty při utkání proti Lulea.

Po vysoké porážce v úvodním osmifinále Ligy mistrů v Zugu (0:6) se hokejová Sparta rozhodla pro gesto směrem k fanouškům. Desítkám příznivců zpětně zaplatí náklady spojené s cestou do Švýcarska.

14. listopadu 2025  16:08

Martinové začali na zlínské střídačce prohrou. Víme, jak z krize, ujišťuje Janeček

Martin Janeček na zlínské střídačce

Ve druhé nejvyšší soutěži odkoučoval stovky zápasů, ovšem nikdy nevedl tým, který cílí na baráž o hokejovou extraligu. Tuto šanci dostal Martin Janeček teprve ve Zlíně. Premiéra na střídačce mu ale...

14. listopadu 2025  13:31

Hattrick? Díky, odmítám! Čtyřbodový Nečas nechal skórovat kapitána: Nahraju mu vždy

Martin Nečas z Colorado Avalanche se prosadil v zápase s Buffalo Sabres,...

Od Calea Makara obdržel skvostný pas za obranu Buffala. Času na zakončení měl hodně, párkrát ještě stihl zamíchat hokejkou a gólmana překonal nekompromisně střelou do horního růžku. Po pouhých 52...

14. listopadu 2025  13:20

Kämpf napodobil Zadinu. V Torontu skončí, vzdal se desítek milionů. Zůstane v NHL?

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning,...

Konečně došlo k posunu. Navíc takovému, který si nejspíš sám přál. Zprávy ze zámoří hovoří jasně: spojení Davida Kämpfa a Toronta se nachýlilo ke konci. Český hokejista se v NHL stane volným hráčem....

14. listopadu 2025  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.