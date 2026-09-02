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Mladý hokejista prodělal na tréninku infarkt a je v kómatu. Rodina viní školu

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  12:44

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Matthew Mayich v akci v dresu univerzitního týmu Clarkson Golden Knights. | foto: Dan Squicciarini/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Připravoval se na novou sezonou, první v dresu Arizona State University. Matthew Mayich, nadějný obránce, který v NHL patří St. Louis, během intenzivního venkovního tréninku v náročných podmínkách zkolaboval. Skončil v nemocnici, i po takřka dvou týdnech zůstává v kómatu. A zdá se, že stav mladého hokejisty se velmi pravděpodobně nezmění.

„Je mu teprve jedenadvacet. Jeho rodina mu zůstává nablízku a je velmi vděčná za veškerou podporu hokejové komunity a Matthewových spoluhráčů,“ řekl agentuře AP rodinný právník Robert Carey.

Probíhající vyšetřování ze strany univerzity označil za zcela nezvládnuté. Školu zároveň vyzval k tomu, aby členy realizačního týmu hokejového mužstva odvolala z funkce.

„Někdy je potřeba, aby se dospělí lidé zachovali správně, i když to může být sebevíc těžké. ASU to podle všeho nemá v plánu, k celé záležitosti přistupuje neuváženě,“ uvedl.

A posléze doplnil: „Život toho kluka byl zničen, podle lékařů prodělal těžký infarkt, má nulovou šanci na zotavení. Rodina je zdrcená a nikdo za to není schopný přijmout odpovědnost.“

Mayich do Arizony přestoupil v létě z Clarkson University v New Yorku, předtím strávil čtyři sezony v juniorské OHL (Ontario Hockey League) v týmu Ottawa 67's.

St. Louis si kanadského beka vybralo v šestém kole draftu 2023 (na 170. místě). Dvakrát dostal pozvánku na rozvojový kemp, nováčkovskou smlouvu s Blues ale dosud nepodepsal.

„Celá organizace ho nosí v srdci, modlíme se za jeho uzdravení. Jsem ve spojení s jeho agentem, pravidelně nás informuje. V této těžké době vyjadřujeme nejhlubší podporu jeho rodině, přátelům a spoluhráčům,“ řekl Doug Armstrong, prezident hokejových operací v St. Louis.

Mayich zkolaboval před necelými dvěma týdny během intenzivního vojenského tréninku s bývalým příslušníkem amerických speciálních jednotek Timem Zieselem.

K incidentu došlo v úvodní den zimního semestru na Sun Angel Stadium ve Phoenixu, teploty se během horkého odpoledne vyšplhaly až k jedenačtyřiceti stupňům. V době tréninku, okolo sedmé hodiny večerní, se pohybovaly lehce nad třiceti stupni.

Podle informací webu The Athletic hráči dělali sprinty, kliky, plank a další cviky, museli opakovat pokyny po instruktorovi a při každém cvičení přesně počítat. Ti, kdo zaostávali, byli nuceni absolvovat další série.

Carey to označil za přehnané, vyčerpávající a nebezpečné, hokejisté navíc podle něj měli za zhruba hodinu v extrémním vedru pouze jednu krátkou přestávku na občerstvení.

Matthew Mayich pózuje v dresu St. Louis po draftu v roce 2023.

Když Mayich upadl do bezvědomí, ostatní mu okamžitě přivolali lékařskou pomoc. Záchranáři jej převezli do nemocnice, kde zůstává v kritickém stavu doteď.

„Nevyšetřujeme, zda někdo udělal něco špatně. Pouze prověřujeme fakta a snažíme se pochopit, jak se to celé seběhlo,“ pronesl minulý týden Graham Rossini, který na Arizona State University dohlíží na všechny sportovní oddíly.

„Zatím jen řekli, že šlo o zcela běžný trénink, což znamená, že s jeho průběhem neměli žádný problém. Časem se dozvíme, zda si i ostatní zaměstnanci uvědomovali, že studenti byli v ohrožení. Mám podezření, že někteří ano,“ reagoval Carey.

Sám se snaží zjistit co nejvíce informací: „Teprve až budeme vědět vše, poradíme se, co dál. Do té doby se rodina soustředí jen na to, aby dělala maximum pro svého syna a navzájem se co nejvíce podporovala.“

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