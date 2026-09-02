„Je mu teprve jedenadvacet. Jeho rodina mu zůstává nablízku a je velmi vděčná za veškerou podporu hokejové komunity a Matthewových spoluhráčů,“ řekl agentuře AP rodinný právník Robert Carey.
Probíhající vyšetřování ze strany univerzity označil za zcela nezvládnuté. Školu zároveň vyzval k tomu, aby členy realizačního týmu hokejového mužstva odvolala z funkce.
„Někdy je potřeba, aby se dospělí lidé zachovali správně, i když to může být sebevíc těžké. ASU to podle všeho nemá v plánu, k celé záležitosti přistupuje neuváženě,“ uvedl.
Matthew Mayich’s family has received the update nobody wanted to hear. 💔— Hockey Patrol (@HockeyPatrol) September 1, 2026
According to Robert “Rob” Carey, the attorney representing Mayich’s family, the 21-year-old St. Louis Blues prospect now has “zero chance of recovery” after collapsing during an Arizona State hockey… pic.twitter.com/nEciZvd3bL
A posléze doplnil: „Život toho kluka byl zničen, podle lékařů prodělal těžký infarkt, má nulovou šanci na zotavení. Rodina je zdrcená a nikdo za to není schopný přijmout odpovědnost.“
Mayich do Arizony přestoupil v létě z Clarkson University v New Yorku, předtím strávil čtyři sezony v juniorské OHL (Ontario Hockey League) v týmu Ottawa 67's.
St. Louis si kanadského beka vybralo v šestém kole draftu 2023 (na 170. místě). Dvakrát dostal pozvánku na rozvojový kemp, nováčkovskou smlouvu s Blues ale dosud nepodepsal.
„Celá organizace ho nosí v srdci, modlíme se za jeho uzdravení. Jsem ve spojení s jeho agentem, pravidelně nás informuje. V této těžké době vyjadřujeme nejhlubší podporu jeho rodině, přátelům a spoluhráčům,“ řekl Doug Armstrong, prezident hokejových operací v St. Louis.
Blues President of Hockey Operations Doug Armstrong has released a statement about prospect Matthew Mayich. pic.twitter.com/jyPQjFhgBR— St. Louis Blues (@StLouisBlues) August 26, 2026
Mayich zkolaboval před necelými dvěma týdny během intenzivního vojenského tréninku s bývalým příslušníkem amerických speciálních jednotek Timem Zieselem.
K incidentu došlo v úvodní den zimního semestru na Sun Angel Stadium ve Phoenixu, teploty se během horkého odpoledne vyšplhaly až k jedenačtyřiceti stupňům. V době tréninku, okolo sedmé hodiny večerní, se pohybovaly lehce nad třiceti stupni.
Podle informací webu The Athletic hráči dělali sprinty, kliky, plank a další cviky, museli opakovat pokyny po instruktorovi a při každém cvičení přesně počítat. Ti, kdo zaostávali, byli nuceni absolvovat další série.
Carey to označil za přehnané, vyčerpávající a nebezpečné, hokejisté navíc podle něj měli za zhruba hodinu v extrémním vedru pouze jednu krátkou přestávku na občerstvení.
Když Mayich upadl do bezvědomí, ostatní mu okamžitě přivolali lékařskou pomoc. Záchranáři jej převezli do nemocnice, kde zůstává v kritickém stavu doteď.
„Nevyšetřujeme, zda někdo udělal něco špatně. Pouze prověřujeme fakta a snažíme se pochopit, jak se to celé seběhlo,“ pronesl minulý týden Graham Rossini, který na Arizona State University dohlíží na všechny sportovní oddíly.
„Zatím jen řekli, že šlo o zcela běžný trénink, což znamená, že s jeho průběhem neměli žádný problém. Časem se dozvíme, zda si i ostatní zaměstnanci uvědomovali, že studenti byli v ohrožení. Mám podezření, že někteří ano,“ reagoval Carey.
Sám se snaží zjistit co nejvíce informací: „Teprve až budeme vědět vše, poradíme se, co dál. Do té doby se rodina soustředí jen na to, aby dělala maximum pro svého syna a navzájem se co nejvíce podporovala.“