Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich vlastní sestry, při vyjížďce na kole. Příběh obou sportovců si můžete připomenout v následující galerii.
S KAMARÁDEM. Velký talent amerického hokeje si vysloužil přezdívku Johnny Hockey, do NHL drobný šikovný útočník rychle prorazil v kanadském Calgary, kde hrál taky se Seanem Monahanem. I jeho jméno si dobře zapamatujte.
BRÁCHA. O dva roky staršího Matthewa Gaudreaua se sourozencem spojovala postava. Oba měřili pouhých 175 centimetrů a ani moc nevážili. Zdálo se, že se v hokeji nemají šanci prosadit. Omyl! Byť Matthew nebyl zdaleka tak výrazný, hrál v NCAA na prestižní Boston College a absolvoval také zápasy v AHL. Hráčskou kariéru ukončil sezonou 2021/22 a dal se na trénování.
JEDNA HISTORICKÁ NAHRÁVKA. Johnny v kariéře slavil zlato na světovém šampionátu juniorů, primát v univerzitní NCAA či Lady Byng Trophy pro největšího gentlemana. Jednou zdolal i stobodovou hranici (v sezoně 2021/22). Mimo to všechno ale také nahrál na poslední gól Jaromíra Jágra v NHL, v ročníku 2015/16. Legendární český útočník po strašlivé zprávě vzkazoval: „Byl to můj poslední gól, byl docela hezký. Ale především to byla krásná nahrávka. Bohužel život někdy dovede být neuvěřitelně krutý. Díky Johnny, že jsi tady byl a dal naději všem klukům, že i když nepatří k největším a nejtěžším, mohou na špičkové úrovni uspět tak, jak jsi to zvládl ty.“
POSLEDNÍ ZÁPAS. Květen 2024, čtvrtfinále mistrovství světa v Praze proti domácímu Česku. To bylo poslední soutěžní vystoupení amerického útočníka Johnnyho Gaudreaua v kariéře. Spojené státy prohrály 0:1 a vypadly, jejich hvězda se na snímku snaží dostat Davida Pastrňáka pod tlak.
NA JINÉ ADRESE. Tehdy už Johnny Gaudreau patřil Columbusu, kam v létě 2022 přicházel coby drahocenná akvizice. I přes horší nabídku. Chtěl totiž být v Americe, blíž rodině. Jeho manželka Meredith zrovna čekala první dítě.
PAMÁTNÍK. Spontánní pietní místo vzniklo v obci Oldsman Township v New Jersey, kousek od místa nehody z 29. srpna 2024, kdy opilý řidič SUV srazil bratry Gaudreauovy při vyjížďce na kole. Na místo přišel také mládežnický kouč obou hokejistů, Richie Mathers.
RODINA. Na ceremoniál v Calgary, kde Johnny Gaudreau strávil takřka deset let, dorazili zkraje prosince 2024 jeho nejbližší. Manželce Meredith se v dubnu 2025, zhruba sedm měsíců po tragédii, narodilo už třetí dítě. Madeline, tedy manželka druhého z bratrů Matthewa, zase porodila syna závěrem loňského roku.
Na bratry Matta (21) a Johnnyho (13) Gaudreauovy vzpomínali i ve Philadelphii, kde oba hokejisté v mládí začínali.
Číslo 13, které patřilo Johnnymu Gaudreauovi, zamířilo pod strop Nationwide Areny v Columbusu.
POMYSLNÝ TITUL. Stejná cifra se pak objevila rovněž na půdě světového šampionátu. Reprezentační parťáci na Johnnyho nezapomněli. Když v květnu 2025 získali pro USA první mistrovský titul od roku 1960, vytáhli při závěrečném ceremoniálu Gaudreaův dres.
MISTR SVĚTA. Gaudreauovo ikonické číslo třináct se usadilo hned vedle mistrovské trofeje na vítězné fotografii, americký výběr si připravil dojemné gesto s pomyslným titulem.
SMUTNÝ START. Americké zlato tehdy zakončilo sezonu, která započala hodně smutně. Jakmile v září začala příprava na nový ročník NHL a posléze i soutěžní zápasy, všude se vzpomínalo na oba sourozence.
Zrovna tak i v Praze, kde sezona NHL zkraje října 2024 odstartovala během souboje New Jersey s Buffalem při utkání Global Series.
Ponuré čestné buly v Calgary házela Gaudreauova rodina, když se Flames utkali zrovna s Columbusem. Na straně Blue Jackets se k vhazování postavil právě Sean Monahan. Před sezonou zamířil do nového týmu a doufal, že si opět zahraje se svým velkým kamarádem. Ale nestalo se.
Kanadský útočník Sean Monahan v dresu Columbusu se objímá se členy Gaudreauovy rodiny.
V DOPROVODU NEJBLIŽŠÍCH. Gaudreauovo číslo vystoupalo pod strop haly v Colmubusu, momentu přihlížel Johnnyho švagr (vpravo), manželka Meredith a kamarád Sean Monahan. Ten po konci sezony právě z rukou Gaudreauovy chotě převzal Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji.
STÁLE TRVAJÍCÍ SOUD. Případ řidiče obviněného z dvou usmrcení z nedbalosti mezitím stále projednává americký soud. V době nehody byl obviněný pachatel, jemuž hrozí až 70 let ve vězení, opilý. Podle obžaloby měl jet agresivně a dopustit se předjíždění zprava, zatímco auto před ním dodržovalo odstup od obou bratrů jedoucích na kole u pravé krajnice. Právě v těchto místech po střetu zemřeli, v předvečer svatby vlastní sestry.
VZPOMÍNKA. Český brankář Daniel Vladař si v Calgary nechal na masku přidat výjev připomínající zesnulého Johnnyho Gaudreaua.
Tobias Fohrler z Německa a Johnny Gaudreau z USA se přetlačují o puk na hokejovém MS v Ostravě.
Roman Josi z Nashville Predators se snaží dostat k puku dřív než Johnny Gaudreau z Columbus Blue Jackets.
Johnny Gaudreau (v popředí) z Calgary sleduje dění před sebou, ze strany ho kontroluje Radek Faksa (vlevo) z Dallasu.
Střelec vítězného gólu Calgary v prodloužení proti Washingtonu Elias Lindholm slaví se spoluhráčem Johnnym Gaudreauem.
Brankář Toronta David Rittich neodolal rychlé kličce, Johnny Gaudreau z Calgary střílí vítězný gól.
Johnny Gaudreau z Calgary se pokouší přelstít brankáře New Jersey Mackenzieho Blackwooda.
Johnny Gaudreau sbírá pochvaly za svůj gól u střídačky Calgary, kde přihlíží i Michael Frolík.
Americký útočník Johnny Gaudreau padá na led po zákroku kanadského beka Aarona Ekblada (v bílém).
Americký útočník Johnny Gaudreau se marně snaží překonat kanadského gólmana Curtise McElhinneyho v zápase o bronz na MS 2018.
Američtí hráči (zprava) Patrick Kane, Johnny Gaudreau a Blake Coleman slaví gól v síti Kanady.
Johnny Gaudreau (vlevo) z Calgary se snaží udržet puk před dotírajícím Ondřejem Palátem z Tampy.
Útočník Johnny Gaudreau z týmu Severní Ameriky v šanci před švédským gólmanem Henrikem Lundqvistem.
Johnny Gaudreau z týmu Severní Ameriky v šanci před švédským brankářem Henrikem Lundqvistem.
Johnny Gaudreau (vpravo) z týmu Severní Ameriky do 23 let se snaží odpoutat od Švéda Erika Karlssona.
Johnny Gaudreau slaví se spoluhráči svůj gól, zatímco finský centr Erik Haula zklamaně odjíždí na střídačku.
Jiří Hudler (vpravo) a Johnny Gaudreau z Calgary si u mantinelu vzali do parády Alexandra Burmistrova z Winnipegu.
Radost hokejistů Calgary po vstřelené brance, zleva: Jiří Hudler, Kris Russell (autor gólu) a Johnny Gaudreau.
Jiří Hudler (vpravo) z Calgary se raduje po brance, kterou vstřelil Torontu. Společně s ním oslavuje Johnny Gaudreau.
Johnny Gaudreau, Jiří Hudler, Kris Russell a Mikael Backlund (zleva) slaví gól Calgary proti Arizoně.
Jiří Hudler z Calgary (uprostřed) přijíždí po gólu k jásajícím spoluhráčům, vpravo se raduje Johnny Gaudreau, vlevo Curtis Glencross.
