Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok
Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok
Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...
Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík
Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...
Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci
Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...
Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy
Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...
Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs
Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...
Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní
Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...
Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?
Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...
Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol
Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...
Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit
Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...
Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil
Od našeho zpravodaje v Rakousku Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec....
Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?
Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...
Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty
Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...
Sparta porazila v prvním zápase Ligy mistrů Klagenfurt, zaskvěl se Dzierkals
Hokejisté Sparty vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů výhrou na ledě Klagenfurtu 4:1. Dvěma góly se pod úspěch podepsal lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals, který nastoupil s...
Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici
Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dosavadní skvělé výsledky v přípravě na novou extraligovou sezonu i ve čtvrtek v Litvínově, kde zvítězili 4:2. Hrály se i dva česko-slovenské souboje. Zatímco...
A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej
Od našeho zpravodaje v Rakousku Rakušané jsou pintlich na pravidla a neobměkčí je žádné hezké slůvko. Několik desítek sparťanských fanoušků, kteří vyjeli na Ligu mistrů do Klagenfurtu, se se zdejším hokejovým klubem snažilo...