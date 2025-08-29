Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Autor:
  16:38
Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich vlastní sestry, při vyjížďce na kole. Příběh obou sportovců si můžete připomenout v následující galerii.
ROK OD TRAGÉDIE. Hokejoví bratři Gaudreauové před rokem při srážce s autem... Johnny Gaudreau slaví se Seanem Monahanem gól do sítě Chicaga. BRÁCHA. O dva roky staršího Matthewa Gaudreaua se sourozencem spojovala... Jaromír Jágr (vlevo) z Calgary se raduje se spoluhráčem Johnnym Gaudreauem z... POSLEDNÍ ZÁPAS. Květen 2024, čtvrtfinále mistrovství světa v Praze proti... Johnny Gaudreau z Columbusu je u puku, zezadu jej sleduje Ondřej Palát z New... PAMÁTNÍK. Spontánní pietní místo vzniklo v obci Oldsman Township v New Jersey,... Rodinu zesnulého Johnnyho Gaudreaua při ceremoniálu v Calgary. Na bratry Matta (21) a Johnnyho (13) Gaudreauovy vzpomínali také ve... Pod strop Nationwide Areny vystoupal banner, jenž připomíná tragickou smrt... Američtí hokejisté přebírají pohár pro mistry světa s dresem Johnnyho... Američtí hokejisté pózují s pohárem a zlatými medailemi na MS 2025.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Weiden vs. SokolovHokej - - 30. 8. 2025:Weiden vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 2.57
  • 4.06
  • 2.27
Lulea vs. BernHokej - 2. kolo - 30. 8. 2025:Lulea vs. Bern //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 4.80
  • 3.40
  • 1.85
Storhamar vs. SpartaHokej - 2. kolo - 30. 8. 2025:Storhamar vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
30. 8. 18:00
  • 5.71
  • 5.38
  • 1.42
Ingolstadt vs. KuopioHokej - 2. kolo - 30. 8. 2025:Ingolstadt vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
30. 8. 18:30
  • 2.41
  • 4.33
  • 2.42
Belfast Giants vs. IlvesHokej - 2. kolo - 30. 8. 2025:Belfast Giants vs. Ilves //www.idnes.cz/sport
30. 8. 20:00
  • 4.94
  • 5.30
  • 1.49
Grenoble vs. ZugHokej - 2. kolo - 30. 8. 2025:Grenoble vs. Zug //www.idnes.cz/sport
30. 8. 20:15
  • 7.03
  • 6.15
  • 1.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

Bitka v plánu nebyla, hlásil Tomáš Zohorna. Rozjezd v Kometě má parádní

Dva týdny a během nich tři zápasy stačily, aby se v Brně „v plné palbě“ předvedl útočník Tomáš Zohorna. Náramně mu sedl hlavně páteční zápas Ligy mistrů proti švédskému Brynäsu, v němž si připsal dvě...

30. srpna 2025  13:52

Nespěchám, mám jasné priority. McDavid naznačil plány, podepíše už před sezonou?

Nejspíš čekal úplně jiný úvodní dotaz. „To nemá s olympiádou moc společného, viďte? Ale ne, nic se neděje,“ usmál se uvolněný Connor McDavid na novináře. Na letním srazu kanadské reprezentace se...

30. srpna 2025  8:56

Nejstarší, ale pořád stejně hladový. Lenc chce s Libercem zpět na vrchol

Radan Lenc by měl patřit k hlavním lídrům Bílých Tygrů, kteří se po několika letech útlumu chtějí znovu vyškrábat na vrchol. Ve svých 34 letech je v liberecké kabině nejstarším hráčem. „Je to poprvé...

30. srpna 2025  8:44

Kulich nebude sedět v koutě. V Buffalu prorazil, ale: Chci víc bodů a přitvrdit

Přelomová sezona v NHL? Ne že by se hokejový útočník Jiří Kulich mračil, ale ani nelítá v oblacích. Je na sebe náročný. Že se v Buffalu usídlil v základní sestavě? A dokonce na místě elitního centra?...

30. srpna 2025  7:30

Hradec na úvod Ligy mistrů selhal s nováčkem, Kometa zazářila proti Brynäs

Páteční večer nabídl další rundu zápasů hokejové Ligy mistrů. Do jejího jedenáctého ročníku vstoupily po Spartě také Hradec a mistrovská Kometa. Východočeši začali slušně, solidně rozehraný domácí...

29. srpna 2025  17:15,  aktualizováno  22:03

Děti, pomyslný titul a nekončící soud. Od tragédie hokejových bratrů uplynul rok

Nejen jednu rodinu, ale celý hokejový svět zasáhla strašlivá zpráva. Od té doby už uběhl celý rok. 29. srpna 2024. Tehdy náhle zemřeli bratři Johnny a Matthew Gaudreauovi, den před svatbou jejich...

29. srpna 2025  16:38

Za Spartu nedal ani gól, přesto měl na dresu nápis „Nejlepší střelec“. Tak se činil

Od našeho zpravodaje v Rakousku Hokejová Liga mistrů vyžívající se ve zkoušení netradičních pravidel drží i jedno marketingové dílo. Z každého týmu nosí jeden hráč vizuálně vyčnívající dres s nápisem „Top scorer“. Nejlepší střelec....

29. srpna 2025  11:21

Největší zážitek kariéry. Jergl vyhlíží Ligu mistrů, o zraněních říká: Trestá nás někdo?

Krátce před polovinou zápasu Aleš Jergl nahodil puk na brankáře švýcarského Zugu. K překvapení většiny přítomných skončil puk v brance. Žádná velká branková hitparáda. „Moc si to nepamatuji, vlastně...

29. srpna 2025  10:19

Kouč Komety před Ligou mistrů: Bude to hlavně o nás. Zkusí nové útočné varianty

Když hokejová Kometa naposledy hrála Ligu mistrů, vedl ji z trenérské lavičky majitel Libor Zábranský a kapitánské céčko na prsou nosil Leoš Čermák. Dnešní návrat do soutěže po sedmi letech proti...

29. srpna 2025  8:59

Sparta porazila v prvním zápase Ligy mistrů Klagenfurt, zaskvěl se Dzierkals

Hokejisté Sparty vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů výhrou na ledě Klagenfurtu 4:1. Dvěma góly se pod úspěch podepsal lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals, který nastoupil s...

28. srpna 2025,  aktualizováno  22:48

Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici

Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dosavadní skvělé výsledky v přípravě na novou extraligovou sezonu i ve čtvrtek v Litvínově, kde zvítězili 4:2. Hrály se i dva česko-slovenské souboje. Zatímco...

28. srpna 2025  21:42

A můžou vlajky shořet? Megafonem byste hodili. Sparťani šli v Rakousku na hokej

Od našeho zpravodaje v Rakousku Rakušané jsou pintlich na pravidla a neobměkčí je žádné hezké slůvko. Několik desítek sparťanských fanoušků, kteří vyjeli na Ligu mistrů do Klagenfurtu, se se zdejším hokejovým klubem snažilo...

28. srpna 2025  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.