Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Autor: ,
  15:15
Stojí na začátku velké výzvy. Jako každý rok, avšak tentokrát s o něco větší nadějí na úspěch. „Hledal jsem tým, kde bych měl největší šanci na NHL,“ vysvětlil český hokejista Matěj Blümel, proč si vybral právě Boston. Trenér Marko Sturm ho otestuje s Pavlem Zachou, ale o místo bude muset bojovat.
Český hokejista Matěj Blümel se raduje z gólu proti Spojeným státům.

Český hokejista Matěj Blümel se raduje z gólu proti Spojeným státům. | foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Matěj Blümel (vlevo) ujíždí padajícímu Radimu Šimkovi.
Matěj Blümel (vpravo) svádí souboj s Mattem Benningem.
Hokejový útočník Matěj Blümel si připíjí s českým premiérem Petrem Fialou.
Finský bek Mikko Lehtonen se zbavuje puk před dotírajícím Matějem Blümelem.
44 fotografií

Je to náznak, že Sturm dá Blümelovi prostor poprat se o místo v sestavě. Formace s krajanem Zachou a Tannerem Jeannotem, tedy dvěma hráči s pevným místem na soupisce Bruins, sice vypadá parádně, ale vyhráno ještě zdaleka nemá.

Nicméně pořád na sebe Blümel může upozornit daleko více, než kdyby ho kouč stavěl s juniory nebo hráči z farmy. Teď je zkrátka na něm, co předvede a zdali to bude po třech letech na farmě Dallasu stačit na NHL.

„Dělal jsem, co se dalo, ale zkrátka to nevyšlo, tak to někdy je. S agentem jsme pak hledali tým, kde bych nejlépe zapadl a měl i co největší šanci na to dostat se do NHL,“ odpovídal Blümel ve čtvrtek novinářům.

Další český parťák k Pastrňákovi. Blümel podepsal s Bostonem, vyhlíží novou šanci

Zvolili Boston. Ambiciózní tým, jenž ale vypadl z ligové špičky a postupem do play off by výrazně překvapil.

Bruins by se do bitev o Stanley Cup tuze rádi vrátili, pomoci jim k tomu má i rodák z Tábora.

Ten bude v kabině těžit i ze spolupráce s českými parťáky Zachou, Davidem Pastrňákem a Šimonem Zajíčkem (byť ten začne na farmě), kteří byli jedním z důvodů, proč po angažmá v Texasu zvolil přesun právě do celku z Massachusetts.

„Je to opravdu skvělé, protože během roku zažíváte vzestupy i pády, a zejména když jste na dně, chcete mít kolem sebe nějaké české hráče, kteří vás povzbudí, podpoří a trochu vám pomohou,“ pochvaloval si Blümel.

POHLED: Posledně ho vyšoupnul, teď ho vítá. Pastrňák by mohl Blümela nakopnout

V novém působišti si zvyká na tréninkové metody německého kouče Sturma, jenž před Bostonem působil tři roky v Ontariu v nižší AHL.

Právě v této soutěži zaregistroval i Blümela, který gólově zářil. Za tři sezony nasázel hned 89 branek, v minulém ročníku se dostal na 39 tref a jako teprve druhý Čech ovládl střelecké tabulky soutěže.

A teď hlavně správně vybrat, ví Blümel. Víc jsi udělat nemohl, loučil se s ním Dallas

„Byl to jeden z těch hráčů, na které jsme si museli dát pozor, protože je to velmi dobrý střelec. Zejména při přesilovkách, kde se pohybuje na stejném místě jako Leon Draisaitl, byl velmi nebezpečný,“ vybavoval si okamžiky z předchozích sezon Sturm.

Jenže ani tak Blümel v prvním týmu Dallasu prostor pravidelně nedostával, což by se nyní v Bostonu mělo změnit. Cesta do sestavy vede i přes komplexní výkony, kterými se chce pardubický odchovanec na kempu prezentovat.

„Vždycky jsem rád skóroval, vždycky jsem rád hrál v útoku. Ale poslední tři roky v AHL jsem měl skvělý trenérský tým, který mi pomohl zlepšit se na obou stranách kluziště. Dokážu tam pomoct, a proto jsem sem přišel. Ať už dostanu jakoukoli roli, přijmu ji,“ hlásil Blümel.

Matěj Blümel z Dallasu přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Alespoň nyní na začátku kempu to vypadá, že by mohlo jít o roli vedle Zachy, tedy ve druhém útoku. Bude jenom na Blümelovi, zda si pozici během následujících týdnů udrží.

Bruins čeká šest přípravných duelů, po dvou s New York Rangers, Philadelphií a Washingtonem. Právě na ledě Capitals pak 8. října vstoupí do nové sezony.

Bude to i s Blümelem v sestavě a ve významné pozici?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Třinec vs. PlzeňHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Třinec vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:00
  • 1.67
  • 4.65
  • 4.06
Litvínov vs. SpartaHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Litvínov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:30
  • 3.59
  • 4.41
  • 1.80
Vítkovice vs. Ml. BoleslavHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Vítkovice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
19. 9. 17:30
  • 1.75
  • 4.45
  • 3.77
Kometa vs. LiberecHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kometa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 1.72
  • 4.50
  • 3.88
K. Vary vs. Hradec Kr.Hokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:K. Vary vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 2.10
  • 4.23
  • 2.88
Kladno vs. Č. BudějoviceHokej - 5. kolo - 19. 9. 2025:Kladno vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
19. 9. 18:00
  • 2.43
  • 4.20
  • 2.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Pardubice opět venku prohrály. Brno zůstává stoprocentní, padly Třinec i Sparta

Šesti duely pokračoval v úterý nový extraligový ročník. Čtvrté kolo načala Mladá Boleslav, která doma udolala Třinec 2:1. Pardubice padly na ledě Českých Budějovic a i podruhé v aktuální sezoně venku...

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

Míst je málo, zájemců hodně. Kdo se může z extraligy probojovat až na olympiádu?

Volných míst nebude moc. Většinu soupisky obsadí hokejisté z NHL, brankoviště dokonce velmi pravděpodobně kompletně. V boji o únorové olympijské hry v Itálii tak zbude pro české hráče z Evropy...

Kometa vynulovala Spartu, Pardubice zdolaly Boleslav. Poprvé slaví Mora i Rytíři

Třetí kolo hokejové extraligy je minulostí. Zůstal po něm jediný stoprocentní tým - brněnská Kometa. Aktuální mistr přehrál na domácím ledě Spartu 2:0. Další šestibodový tým, Plzeň, v domácí premiéře...

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Stojí na začátku velké výzvy. Jako každý rok, avšak tentokrát s o něco větší nadějí na úspěch. „Hledal jsem tým, kde bych měl největší šanci na NHL,“ vysvětlil český hokejista Matěj Blümel, proč si...

19. září 2025  15:15

Vrána chtěl údajně opustit tým, ve Švédsku ho tepou. Někdo si to vymyslel, zuří hráč

Ve Švédsku ještě Jakub Vrána není ani měsíc a půl, hned zkraje angažmá ale nevyvolává dobrý dojem. Český útočník si po návratu z NHL do Linköpingu, kde s dospělým hokejem začínal, zatím nevede dobře....

19. září 2025  13:03,  aktualizováno  13:58

Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru

Dojemné video na kostce a bouřlivý aplaus téměř zaplněné plzeňské haly před zápasem s jihočeským Motorem. To byla na konci minulého týdne tečka za aktivní hokejovou kariérou Miroslava Indráka, jenž...

19. září 2025  13:03

Začíná boj. Ale o co? Tomášek může hrát s McDavidem, strašákem je sezení v hledišti

Premium

Nebývá zrovna častou adresou českých hokejistů. Museli byste zalistovat až do dubna roku 2015, kdy se objevil v dresu Edmontonu poslední z krajánků. Tehdy si plnil své sny v NHL obránce David Musil,...

19. září 2025

Gentleman končí. Legendární Kopitar oznámil: Tohle bude moje poslední sezona

Sezona ještě ani nezačala, hráči se teprve schází na přípravných kempech. Přesto se v Los Angeles i v celém hokejovém světě řeší jedna novina. Slovinský útočník Anže Kopitar oznámil, že ho čeká...

19. září 2025  10:15

Dost! Dál už nemůžu. Kempný se vrací ke krušnému období: Byl jsem jako mumie

Premium

Ráno se probudil, sedl do auta a vyrazil na trénink. Tak jako mnohokrát předtím. Tentokrát ale mezi ostatní sparťany nedorazil. V polovině cesty se otočil a vrátil se domů. Byl začátek listopadu,...

18. září 2025

Další český tandem v NHL. Utah nepočítá s brankářem z asistenčního programu

Český hokej bude mít v nadcházejícím ročníku NHL s největší pravděpodobností hned dvě brankářská dua. Vedle Lukáše Dostála s Petrem Mrázkem, kteří si podělí zápasy v Anaheimu, počítá s tuzemskými...

18. září 2025  18:50

Ani Kanada, ani Philadelphia. Brankář Hart po zproštění u soudu pečlivě váží angažmá

O nabídky nouzi zjevně nemá, zrovna tak ale musí pečlivě vybírat. Brankář Carter Hart v sedmadvaceti letech řeší návrat do NHL. Nelehký, po vynucené pauze způsobené obviněním ze sexuálního násilí,...

18. září 2025  14:16

Po výhře pád na dno. Sledovat tabulku je teď zbytečné, uklidňuje hradecký kapitán

Tři zápasy musel trpět v hledišti. Asi hodně, protože týmu, jejž v této sezoně nově vede jako kapitán, se nevydařily. Když ale Martin Pláněk mohl po vypršení svého disciplinárního trestu z play off...

18. září 2025  13:22

Labilní tým, nedotrénovaní hráči. Říha chce dovést Prostějov opět do první ligy

Naskočil do rozjetého vlaku, který se nevyhnutelně řítil do propasti. Zastavit už ho nedokázal. Hokejový trenér Miloš Říha, jenž převzal loni v listopadu prostějovské Jestřáby, nakonec musel kousat...

18. září 2025  12:13

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kvalifikace? Pro hvězdy stres, můžou všechno ztratit. Vadlejch ale recept zná

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Když v útrobách tokijského Nového národního stadionu dorazil k rozhovoru, mnozí soupeři z jeho oštěpařské kvalifikační skupiny ještě házeli. I Jakub Vadlejch mohl. Za sebou měl jen dva pokusy a...

18. září 2025

Káňův sešup: zářil po Krejčího boku, restartovat se chce o dvě patra níž

Příznivci hokejové Olomouce si dobře vybaví, jak v jejich barvách v sezonách 2021/22 a 2022/23 válel útočník Jan Káňa. Nejprve po boku hvězdného Davida Krejčího zaznamenal v základní části 41...

18. září 2025  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.