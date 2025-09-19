V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Je to náznak, že Sturm dá Blümelovi prostor poprat se o místo v sestavě. Formace s krajanem Zachou a Tannerem Jeannotem, tedy dvěma hráči s pevným místem na soupisce Bruins, sice vypadá parádně, ale vyhráno ještě zdaleka nemá.
Nicméně pořád na sebe Blümel může upozornit daleko více, než kdyby ho kouč stavěl s juniory nebo hráči z farmy. Teď je zkrátka na něm, co předvede a zdali to bude po třech letech na farmě Dallasu stačit na NHL.
„Dělal jsem, co se dalo, ale zkrátka to nevyšlo, tak to někdy je. S agentem jsme pak hledali tým, kde bych nejlépe zapadl a měl i co největší šanci na to dostat se do NHL,“ odpovídal Blümel ve čtvrtek novinářům.
Zvolili Boston. Ambiciózní tým, jenž ale vypadl z ligové špičky a postupem do play off by výrazně překvapil.
Bruins by se do bitev o Stanley Cup tuze rádi vrátili, pomoci jim k tomu má i rodák z Tábora.
Ten bude v kabině těžit i ze spolupráce s českými parťáky Zachou, Davidem Pastrňákem a Šimonem Zajíčkem (byť ten začne na farmě), kteří byli jedním z důvodů, proč po angažmá v Texasu zvolil přesun právě do celku z Massachusetts.
„Je to opravdu skvělé, protože během roku zažíváte vzestupy i pády, a zejména když jste na dně, chcete mít kolem sebe nějaké české hráče, kteří vás povzbudí, podpoří a trochu vám pomohou,“ pochvaloval si Blümel.
V novém působišti si zvyká na tréninkové metody německého kouče Sturma, jenž před Bostonem působil tři roky v Ontariu v nižší AHL.
Právě v této soutěži zaregistroval i Blümela, který gólově zářil. Za tři sezony nasázel hned 89 branek, v minulém ročníku se dostal na 39 tref a jako teprve druhý Čech ovládl střelecké tabulky soutěže.
„Byl to jeden z těch hráčů, na které jsme si museli dát pozor, protože je to velmi dobrý střelec. Zejména při přesilovkách, kde se pohybuje na stejném místě jako Leon Draisaitl, byl velmi nebezpečný,“ vybavoval si okamžiky z předchozích sezon Sturm.
Jenže ani tak Blümel v prvním týmu Dallasu prostor pravidelně nedostával, což by se nyní v Bostonu mělo změnit. Cesta do sestavy vede i přes komplexní výkony, kterými se chce pardubický odchovanec na kempu prezentovat.
„Vždycky jsem rád skóroval, vždycky jsem rád hrál v útoku. Ale poslední tři roky v AHL jsem měl skvělý trenérský tým, který mi pomohl zlepšit se na obou stranách kluziště. Dokážu tam pomoct, a proto jsem sem přišel. Ať už dostanu jakoukoli roli, přijmu ji,“ hlásil Blümel.
Alespoň nyní na začátku kempu to vypadá, že by mohlo jít o roli vedle Zachy, tedy ve druhém útoku. Bude jenom na Blümelovi, zda si pozici během následujících týdnů udrží.
Bruins čeká šest přípravných duelů, po dvou s New York Rangers, Philadelphií a Washingtonem. Právě na ledě Capitals pak 8. října vstoupí do nové sezony.
Bude to i s Blümelem v sestavě a ve významné pozici?