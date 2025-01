Hlavně ať platí! Blümel čekal na gól v NHL přes dva roky, pochválil ho i trenér

Když se ve 22 letech loučil s extraligou po vydařeném seniorském mistrovství, chtěl zabojovat o NHL. Hned v prvním roce dostal šanci v šesti duelech, v jednom z nich, konkrétně ve svém druhém hraném 13. listopadu ve Philadelphii, také poprvé skóroval.

A na dlouho to byla jeho poslední trefa. V minulé sezoně si v nejlepší lize světa nezahrál, teď poprvé dostává souvislejší šanci. Přestože v AHL drží bilanci bodu na zápas a hraje i přesilovky, kouč Dallasu Peter DeBoer mu ve větší konkurenci ušil místo na pomezí třetí a čtvrté formace.

„Vždycky jsem byl střelec, pořád jsem chtěl skórovat. A stále platí, že pokud mám šanci vystřelit, udělám to. Snažím se pohybovat kolem branky, být připravený na dorážky,“ nastiňuje Blümel, že s jinou rolí nemá problém.

Matěj Blümel (vlevo) z Dallas Stars vyráží v zápase s Detroit Red Wings puk Vladimirovi Tarasenkovi (11).

Přesně tak se zrodil jeho přesný zásah v šesté minutě duelu proti Detroitu. Využil dobré práce napadajících spoluhráčů a na brankovišti procpal kotouč do sítě.

„Je to skvělý pocit. Na gól jsem čekal dva roky. Ne, vlastně víc jak dva!“ ušklíbl se Blümel v pozápasovém rozhovoru.

„Konečně mám důvod k radosti, minule jsem byl zklamaný. Teď jsem se až do buly bál, aby si soupeř zase nevzal trenérskou výzvu,“ vracel se k poslednímu duelu v Coloradu, kde snižoval na 2:3, ale jeho branku nakonec sudí po přezkoumání neuznali.

Matěj Blümel se snaží vymanit z klinče.

Tentokrát už mu nadšení z tváře nikdo nesebral. Navíc Blümelova rána měla vliv na celý tým. Stars totiž prohráli dvě střetnutí za sebou a český útočník dal rychlým gólem jasný signál, že sérii protáhnout nehodlá.

„Nechtěli jsme prohrát potřetí v řadě, trenér nám dokonce říkal, že se to tady nestalo snad více jak tři roky. Takže jsme to měli v hlavě, chtěli jsme do zápasu vstoupit dobře a to se nám povedlo,“ pochvaloval si.

Ještě v první třetině na něj navázali Jason Robertson a Mavrik Bourque a Dallas vedl po 20 minutách 3:0.

Klub z Texasu si nakonec v klidu došel pro vítězství. I zásluhou čtvrté řady s Blümelem, kterou vyzdvihl sám kouč DeBoer. „Hrála skvěle. Myslím, že jsem jí dal největší počet minut za poslední dobu, ale to zkrátka proto, že si je zasloužila. Dala gól, navíc působila dobře defenzivně.“

„Konkrétně Matěj je chytrý hráč, střelec. Těžko by nasázel na farmě tolik branek, kdyby neměl čich na góly. Ví, kdy a kde se má pohybovat,“ chválil DeBoer českého útočníka, který na ledě strávil devět a půl minuty.

Matěj Blümel střílí na branku.

Blümelovi mohou gól i povedené výkony pomoct udržet se v kádru i nadále. Nyní dostává prostor především díky zraněnému triu útočníků Roope Hintz, Tyler Seguin, Mason Marchment, tedy velké ofenzivní zbrani Dallasu.

Seguin má chybět měsíce, Marchment minimálně do konce ledna, Hintz je návratu nejblíže. S nimi v sestavě by se Blümel do áčka nejspíše nevešel, ale takto dopředu hledět nesmí.

„Mám teď velkou příležitost, obzvlášť po minulém roce, kdy byl z farmy někdo povolán snad jenom jednou nebo dvakrát. Vyskytla se šance a jsem rád, že jsem ji dostal zrovna já. A snad tady zůstanu déle,“ přeje si.