Blümel nepřežil poslední krácení soupisky. Boston musel před startem sezony vyřadit z kádru ještě pět jmen, vybral i českého forvarda.
Přitom na začátku kempu takovému scénáři nic nenasvědčovalo. Blümelovi se v zápasech dařilo, dal gól, kouč ho chválil.
„Už dříve v AHL jsme si na něj museli dát pozor, protože je velmi dobrý střelec. Zejména při přesilovkách, kde se pohybuje na stejném místě jako Leon Draisaitl, byl velmi nebezpečný,“ vybavoval si Sturm.
Jenže si nakonec představoval ještě lepší výkony. Ačkoliv Blümel naskočil do čtyř přípravných duelů, v nichž měl nejvíce střel z týmu (14) i nejvíce šancí (13), nestačilo to.
„Čas se krátil a všichni ti kluci dostatečně nehrozili, nepředstavovali takovou útočnou sílu, v jakou jsme doufali,“ odůvodňoval Sturm rozhodnutí poslat Blümela na farmu spolu s dalším útočníkem Alexem Steevesem.
„Ale to neznamená, že je to pro ně konec. Řekli jsme jim, že jejich přesunem dolů práce přeci nekončí. Protože si jsem docela jistý, že se pro ně příležitost znovu naskytne, jen se chci ujistit, že budou připravení, až tu šanci dostanou,“ dodal ještě.
Blümel si tuze přál, aby tentokrát na soupisce pro NHL zůstal. V Dallasu strávil na farmě tři sezony, v áčku se mihl dohromady jen na 13 zápasů.
V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla
Nabídek měl v létě více, prý o něj stál ještě třeba Pittsburgh, Utah, Winnipeg nebo Los Angeles. On si ale vybral Boston, protože cítil, že právě u něj má největší šanci.
Snil o spolupráci s krajany Davidem Pastrňákem nebo Pavlem Zachou, ovšem ta se mu nyní zase vzdálila.
Ještě ho mohl zachránit jiný tým, třeba jeden z těch, který o něj měl zájem v létě, ale z waiver listu si ho k sobě nikdo nestáhl.
Proto začne na farmě. Jak už je koneckonců zvyklý.