V Bostonu nepřesvědčil, klub ho nabídl ostatním. Kde bude Blümel pokračovat?

  11:01
Bojoval o šanci, ale nepřesvědčil. Ve hře je tak nyní jeho další stěhování. Boston umístil českého hokejistu Matěje Blümela na takzvaný waiver list, odkud si ho do 24 hodin může vybrat jiný celek z NHL. A česká kolonie v Bruins tak může přijít o dalšího člena.
Matěj Blümel a Casey Mittelstadt se radují z branky v přípravě.

Blümel stihl naskočit do čtyř přípravných zápasů, zapsal v nich ale pouze jednu přesnou trefu.

Ve třech z duelů strávil na ledě kolem 17 minut, snažil se často střílet, prostor pravidelně dostával ve druhé přesilovce.

A kouč Marco Sturm si právě tento jeho přínos na startu přípravy pochvaloval. „Je to velmi dobrý střelec. Zejména při přesilovkách, kde se pohybuje na stejném místě jako Leon Draisaitl,“ oceňoval německý trenér.

Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

Blümel ale potenciál vytěžit nedokázal. Což české fanoušky může mrzet o to více, minimálně nyní se jeho spolupráce s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou nedočkají.

A jaké jsou nyní varianty pro pardubického odchovance? V nejbližších hodinách po něm může sáhnout jakýkoliv tým z elitní zámořské soutěže.

Ještě před stěhováním do Bostonu o něj projevilo zájem i několik dalších klubů, jak uvedl pro hokej.cz. Kromě Bruins mělo jít o Utah, Detroit, Winnipeg, Los Angeles, Pittsburgh i Dallas, odkud se do Massachusetts přesunul.

V Bostonu mám největší šanci. Blümel hraje se Zachou, kouč v něm vidí Draisaitla

Je možné, že právě některý z těchto zájemců po rodákovi z Tábora sáhne. Sám přiznal, že se v létě nakonec rozhodoval mezi působením po boku Pastrňáka či Zachy a nabídkou od Penguins.

Pokud by přesun v rámci NHL nenastal, zbývá na Blümela druhý scénář.

Ten by pro pětadvacetiletého forvarda znamenal návrat do dobře známé AHL. V nižší lize by působil na farmě Providence, kam už klub dříve poslal brankáře Šimona Zajíčka.

POHLED: Posledně ho vyšoupnul, teď ho vítá. Pastrňák by mohl Blümela nakopnout

Blümel by na této úrovni mohl opět prokázat své kvality. Vždyť v minulé sezoně ovládl střelecké tabulky s 39 přesnými zásahy, celkově v Texasu zaznamenal 89 gólů během tří let.

I proto doufal v posun o patro výše. Od působení v Bostonu si hodně sliboval, v tradičním klubu chtěl rozšířit počet 13 odehraných zápasů v NHL.

Toho se stále může dočkat, jen to nyní nebude v dresu Bruins. Bude se tak opět stěhovat, nebo se pokusí nastartovat na farmě?

