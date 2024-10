Šéf hráčské asociace exkluzivně o NHL v Česku, Pastrňákovi a nekončícím Jágrovi

Ačkoli dnes musí být vzhledem ke své pozici nestranný, nepopírá, že jsou mu blízcí Boston Bruins s největší českou hvězdou NHL Davidem Pastrňákem. Aby ne, potomek irských rodičů v Bostonu vyrůstal a od ledna 2014 do března 2021 byl také jeho starostou. V exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium hovořil o tom, co táhne NHL do Evropy, proč Česko nedostalo pozvánku na únorový turnaj Čtyř národů, které se Pastrňák po zisku titulu mistrů světa v Praze dožadoval, ale také o Jaromíru Jágrovi či Dominiku Haškovi.

V NHL máme ruské hráče a mají právo v ní hrát. Nedokážu si představit, že bychom obviňovali hráče za to, že Rusko napadlo Ukrajinu.