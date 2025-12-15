Premium

Trenér Montrealu prožíval hrozivé chvíle, měl syna u střelby na americké univerzitě

  16:32
Ačkoliv jeho svěřenci zdolali Edmonton, sám na tiskové konferenci příliš radosti nerozdával. Krátce poté, co montrealský trenér Martin St. Louis usedl na židli, totiž vyjadřoval upřímnou soustrast pozůstalým dvou obětí ze střelby na Brownově univerzitě, kde studuje také jeho syn Ryan.
K tragické události došlo nedaleko Bostonu v sobotu odpoledne, tedy zrovna když St. Louis starší stál na lavičce Canadiens v zápase proti Oilers.

„Byl na kampusu, takže když jsme my hráli, on se akorát někde ukrýval,“ řekl o synovi.

„Teď je v bezpečí, zpátky doma. Ale pro všechny to byly hrozivé chvíle, mé myšlenky směřují k Brownově univerzitě a celé její komunitě,“ dodával.

Neznámý pachatel zastřelil dva lidi, dalších devět zranil. Policie zadržela podezřelého, nakonec ho však pro jeho nevinu propustila a ohlásila, že stopy vedou jiným směrem.

Trenér Martin St. Louis na střídačce Montrealu v době covidové pandemie.

„Je to tragédie, která se mě osobně dotkla. Chci vyjádřit soustrast a podporu všem studentů, rodinám, celé škole. Takové věci by se neměly stávat,“ završil St. Louis, jehož syn Ryan nastupuje za tamní tým už třetím rokem.

„Boston Bruins a Providence Bruins jsou velmi zarmouceni tragickými událostmi, které se odehrály na Brownově univerzitě,“ uvedly oba kluby, které působí v blízkosti školy.

Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, policie zadržela muže

„Vyjadřujeme upřímnou soustrast postiženým a jejich rodinám. V této těžké době myslíme na komunitu Brownovy univerzity a město Providence,“ stojí dál v prohlášení.

Uzavřenou univerzitu do noci prohledávaly stovky policistů, kteří mezitím nabádali studenty a zaměstnance školy, aby se ukryli a neopouštěli budovu.

Úřady dál po střelci pátrají, více informací ovšem nezveřejnily.

