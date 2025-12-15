K tragické události došlo nedaleko Bostonu v sobotu odpoledne, tedy zrovna když St. Louis starší stál na lavičce Canadiens v zápase proti Oilers.
„Byl na kampusu, takže když jsme my hráli, on se akorát někde ukrýval,“ řekl o synovi.
„Teď je v bezpečí, zpátky doma. Ale pro všechny to byly hrozivé chvíle, mé myšlenky směřují k Brownově univerzitě a celé její komunitě,“ dodával.
Neznámý pachatel zastřelil dva lidi, dalších devět zranil. Policie zadržela podezřelého, nakonec ho však pro jeho nevinu propustila a ohlásila, že stopy vedou jiným směrem.
„Je to tragédie, která se mě osobně dotkla. Chci vyjádřit soustrast a podporu všem studentů, rodinám, celé škole. Takové věci by se neměly stávat,“ završil St. Louis, jehož syn Ryan nastupuje za tamní tým už třetím rokem.
„Boston Bruins a Providence Bruins jsou velmi zarmouceni tragickými událostmi, které se odehrály na Brownově univerzitě,“ uvedly oba kluby, které působí v blízkosti školy.
Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, policie zadržela muže
„Vyjadřujeme upřímnou soustrast postiženým a jejich rodinám. V této těžké době myslíme na komunitu Brownovy univerzity a město Providence,“ stojí dál v prohlášení.
Uzavřenou univerzitu do noci prohledávaly stovky policistů, kteří mezitím nabádali studenty a zaměstnance školy, aby se ukryli a neopouštěli budovu.
Úřady dál po střelci pátrají, více informací ovšem nezveřejnily.