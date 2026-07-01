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  14:21
Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let.

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let. | foto: Profimedia.cz

Marek Sklenička, Marek Schwarz a Martin Psohlavec se radují po utkání o bronz...
Smutný Martin Psohlavec po prohře v prodloužení semifinálového utkání Česka...
Zleva Martin Psohlavec, Lukáš Krbeček a Tomáš Rada slaví výhru Plzně nad Slavií.
Martin Psohlavec se protahuje na soustředění plzeňské Viktorie v Turecku.
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Špitalo se, že si ho kluby v NHL oblíbily. Zajímaly se o něj takřka všechny, znalé ani tolik nepřekvapilo, že na draftu moc dlouho volný nevydržel. Přitom kdyby neměl tak pevnou vůli, hokej by ani nehrál. Znáte brankáře Martina Psohlavce?

Začněme v nedávné minulosti. Volba číslo 62, Philadelphia ukazuje právě na českého gólmana. Ten se dočkal na draftu jako čtvrtý brankář v pořadí.

Velký úspěch i potvrzení, že čeští mladici v brankovišti patří v ročnících 2007 a 2008 k těm úplně nejlepším, vždyť jich letošní dražbou talentů prošlo hned šest.

„Je nás opravdu hodně! Můžete to brát jako výhodu i nevýhodu, já se na to dívám spíš jako na výhodu. Vím, že ostatní kluci makají, tak musím ještě víc. A prospělo mi to. Česká škola je na dobré cestě i právě díky konkurenci,“ prohodí pro iDNES.cz sám Psohlavec.

Doposud na jeho jméno naráželi spíše jen ti, co se zajímají o mládežnický hokej nebo sledují alespoň šampionát osmnáctiletých. Ale svou paměť mohou z nějakých vzpomínek podezřívat i fotbaloví fajnšmekři.

Zleva Martin Psohlavec, Lukáš Krbeček a Tomáš Rada slaví výhru Plzně nad Slavií.

Jistý Martin Psohlavec si totiž zahrál i českou nejvyšší soutěž, v sezoně 2006/2007 debutoval za Plzeň, celkem naskočil v Gambrinus lize do 33 zápasů a vstřelil pět gólů. Trefil se třeba i proti Spartě.

Shoda jmen? Kdepak. Jedna a ta samá rodina.

A není divu, že Psohlavec starší chtěl, aby jeho syn pokračoval v jeho šlépějích a proháněl se po trávníku v kopačkách a s balonem u nohy. Ale nepovedlo se.

„Táta mě hodně přesvědčoval. A když jsem mu řekl, že jdu ke všemu do branky, tak se ještě víc zbláznil!“ popisuje Psohlavec mladší.

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„Chtěl z nás mít s bráchou fotbalisty. Ještě horší bylo, že jsem do branky zalezl úplně všude, to se mu jako útočníkovi moc nehodilo. Ale teď už to překousl a je rád, že děláme to, co nás baví. Naštěstí se to vyplatilo,“ praví.

Punc na správné rozhodnutí učinil právě víkendový draft. Odteď patří Philadelphii, kde se v budoucnu pokusí zapůsobit natolik, aby mu dali prostor i v NHL.

A třeba také zkomplikoval práci krajanovi Danielu Vladařovi, jenž aktuálně drží v týmu pozici jedničky.

„S Danem se znám, mně i Márovi po draftu volal přes FaceTime. Pogratuloval mi,“ vrací se k hovoru i s dalším brankářem Markem Skleničkou, kterého si rovněž vzala na letošním draftu Philadelphia.

Marek Sklenička, Marek Schwarz a Martin Psohlavec se radují po utkání o bronz na MS do 18 let.

I tím byl výjimečný. Že by si jeden klub vybral dva české gólmany? Nevídané, stalo se tak vůbec poprvé. Pomohl i český skaut Jan Slánský, jenž oba brankáře v sezoně detailně sledoval.

„Myslím si, že byly i jiné týmy, které ukázaly o Martina ještě větší zájem, ale co jsem se bavil s Honzou, generální manažer se ho na draftu zeptal, jestli si je Psohlavcem jistý. Honza se za něj postavil a ukázal odvahu na to ho vzít takhle brzo. Jsme moc rádi, jak to dopadlo,“ popisuje Psohlavcův agent Petr Maršoun.

Právě on prozradil, jak velký zájem o jeho svěřence mezi týmy NHL byl. Ptali se na něj mnozí, nezanevřeli na něj, i přestože se rozhodl zůstat v české juniorce ve Varech.

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„Klubu jsme věřili, protože v něm máme spoustu kluků a vždycky platilo, že co řeknou, dodrží. ‚Pejsek‘ měl jistých okolo 45 zápasů plus play off, taky odjel evropskou tour zhruba 10 až 12 zápasů. Měl kolem 60 zápasů za sezonu, což je obrovské číslo. Není pokaždé dobrý krok odejít hned prvním rokem jako junior do kanadské juniorky, ještě jako gólman,“ vysvětluje Maršoun.

„Martin měl ve Varech super podmínky, trénoval s A-týmem, mohl se učit od Dominika Frodla, jednoho z nejlepších gólmanů v extralize, to mu taky dalo hrozně moc. Taky že ho mohl celou sezonu sledovat reprezentační trenér Marek Schwarz, což mu rovněž pomohlo k nominaci na mistrovství světa,“ přidal ještě.

Smutný Martin Psohlavec po prohře v prodloužení semifinálového utkání Česka proti Švédsku.

Právě šampionát do 18 let je před draftem tuze sledovaný. Sjíždí se na něj zástupci klubů z NHL, od skautů až mnohdy po samotné generální manažery.

Psohlavec zaujal svými výkony, plnil roli české jedničky. I díky jeho přičinění nakonec brala reprezentace bronz.

„Turnaj se mu povedl, byl žádaný. Rozkřiklo se, jakou má povahu. Navíc chytá s takovým - jak mi říkali skauti, manažeři a trenéři - swagem. Jde o americkou hlášku, že je takový stylový, všechny baví, když ho vidí v bráně,“ završí Maršoun.

Jenom pohledný styl Psohlavce do NHL nevyšvihne. Je stále na začátku dlouhé cesty, ovšem našlápnuto má vskutku nadějně.

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