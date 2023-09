Je hezké udělat něco pro děti. Nečas podepisoval ve Žďáře puky i helmy

Hvězda týmu NHL Carolina Hurricanes se podepisovala na kartičky, puky, dresy, kšiltovky, ale také třeba na brusle, bidony nebo helmy.

„Je hezké udělat něco pro děti, které tady začínají s hokejem, nebo už jej hrají, aby měly motivaci to dotáhnout co nejdál. To je vždycky důležité,“ řekl MF DNES 24letý hokejista, který vyrůstal právě na Bouchalkách, než v patnácti přestoupil do brněnské Komety.

Ve známém prostředí si Nečas také oživil příjemné vzpomínky. „Bouchalky si pamatuji moc dobře, většinu času jsem hrál tady,“ připomněl útočník, jenž byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Hurricanes, kteří vyhráli Metropolitní divizi, v play off však ve finále Východní konference vypadli s nažhavenou Floridou.

Hned po představení dresů a společné fotografii se žďárskými hokejisty Martin Nečas zamířil do Prahy na letiště. „Už odlétám do zámoří,“ prozradil.

Žďárský klub spojuje s organizací ze Severní Karolíny nejen hráč s číslem 88, ale také barva dresů. SKLH Žďár používá stejně jako klub z města Raleigh výraznou černočervenou kombinaci.

„Ani nevím, kdo ji začal využívat první. Ty černé dresy jsou moc hezké, líbí se mi, jsou moje oblíbené,“ přesvědčuje Nečas junior.

Plameny mají černé dresy s žetkem na hrudi už od sezony 2016/2017, nyní představily zbrusu novou variantu. Speciálně také poděkovali sponzorům, kteří pomohli zafinancovat zhruba 200 tisíci korunami sadu zápasových a tréninkových dresů pro A-tým.

Šéf klubu, jímž je Martin Nečas starší, věří, že v nich posílené druholigové áčko prožije lepší sezonu. V té minulé se Žďár jen těsně vyhnul baráži. „Děláme všechno pro to, aby sezona byla úspěšnější,“ slíbil manažer.

Hráči však na později připravený žďárský led mohli vyjet až po 20. srpnu a v přípravných zápasech je to na jejich výkonech pod novým trenérem Lubošem Slámou znát. „Zatím to skřípe,“ uznává manažer Nečas po třech porážkách.