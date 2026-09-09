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Střílej, sakra! Nečas o strastech životní sezony: Carolině jsem pohár nepřál

Karel Knap

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Martin Nečas slaví svoji první branku v utkání. | foto: AP

Jako teprve třetí Čech v dějinách nastřádal v NHL sto bodů. Našel nový domov v Coloradu. Konečně vybalil své umění s plnou parádou. V minulé sezoně se ovšem hokejista Martin Nečas musel též smířit s notnou porcí zklamání a šokujících zpráv. IDNES Premium přináší exkluzivní zpověď nepolapitelného křídla před startem nového ročníku ve třech textech.

Kdo sleduje chlapíka s číslem 88 na dresu přes mantinel při rozbruslení, může si ho snadno splést s nadšeným nováčkem. Z obličeje pod přilbou září klukovský úsměv, z očí šlehají jiskřičky. Raduje se z každého zamíchání pukem nebo přesně namířené rány pod víko.

Nečas i v sedmadvaceti cítí čiré potěšení ze svého povolání. „Jo, viděl jste dobře!“ přikývl na závěr prázdninové dřiny s kondičním guru Milošem Pecou v Praze.

„Pokouším se být uvolněný a zároveň co nejlíp připravený na zápas. Jistě, hraju hokej za peníze, ale pořád mě především baví, v čemž se snažím zůstat stejný.“

Stovka pro mě znamenala významnou metu, protože z našich hráčů na ni dosáhli jenom Pasta a Jarda Jágr.

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Střílej, sakra! Nečas o strastech životní sezony: Carolině jsem pohár nepřál

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Martin Nečas slaví svoji první branku v utkání.

Jako teprve třetí Čech v dějinách nastřádal v NHL sto bodů. Našel nový domov v Coloradu. Konečně vybalil své umění s plnou parádou. V minulé sezoně se ovšem hokejista Martin Nečas musel též smířit s...

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