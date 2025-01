Musím se vyspat, hlásil zmožený Nečas. Lídra Colorada trejd mrzel: Je to na nic...

Mezi střelce či nahrávače se zapsal v sedmi utkáních v řadě, hned sedmnáctkrát. Za leden posbíral dvaadvacet bodů. Pastrňák po sobotní výhře 3:1 aspiruje na cenu pro hráče měsíce. To on třemi body utnul čtyřicet minut trvající nezáživný mač pro milovníky defenzivní hry.

„Je to paráda, když se povede najít souhra,“ liboval si poté, co dvakrát skvěle vybídl kolegu z formace Morgana Geekieho. Podobně jako v předešlých zápasech. Zdá se, že Bruins konečně vybrali toho pravého parťáka do lajny k havířovskému střelci a Pavlu Zachovi.

Naopak u Avalanche musí nejdůležitější pouto dávat dohromady znovu.

Divokým trejdem, který přišel zčistajasna, rozpojili sehraný tandem Nathana MacKinnona s Mikkem Rantanenem, který se stěhoval do Caroliny.

Finský útočník utrpěl podobný otřes jako Nečas, jenž se s Hurricanes po více jak sedmi letech emotivně loučil: „Byl jsem tam prakticky celou kariéru, přes noc jsem se ani pořádně nevyspal,“ povídal novinářům k výměně do Colorada.

Premiéru v dresu Coloradu zažil český útočník Martin Nečas na ledě Bostonu.

„Volal nám ve dvě noci, všichni jsme byli v šoku. Původně říkal, že bude hrát proti Rangers, pak pro něj ale letěl tryskáč a že půjde už na Boston,“ přiznával ve vysílání Nova Sport Nečasův stejnojmenný otec. „My jsme ani s manželkou nespali, ta pořád něco prala... Nervozita tam musí být, tohle s každým hráčem něco udělá.“

To byl i případ Rantanena, kterého výměna prý rozlítila. Údajně přešvihnuté licitování o nové smlouvě ho stálo místo v klubu, kde působil dokonce od sezony 2015/16. Pomalu dekádu.

Podívejte se na sestřih z utkání mezi Bostonem a Coloradem:

A o moc líp na tom nebyl ani MacKinnon, momentálně nejproduktivnější hráč soutěže: „Porážka mě mrzí, ale samozřejmě větší ztráta je Mikko. Je to smutné, přišel jsem o opravdu velkého kamaráda.“

Trejd i jeho natolik zaskočil, že z něj po zápase vyletělo mimo jiné spojení „it just sucks“. Je to prostě na nic...

Ne, že by se snad chtěl nějak dotknout Nečase, viditelně ho mrzel odchod dlouholetého pobočníka, s nímž léta kosil ostatní týmy.

„A hlavně jsme trávili čas mimo led, on je úžasný spoluhráč a člověk. Nevím, co se stalo, volali jsme si pak asi dvacet minut. Nikdy bych si tohle ani nepomyslel, hodně kluků nechápalo, že někoho takového můžou vyměnit. Byl tady toho součástí a bude mi tu chybět,“ mrzelo kanadského tahouna.

Nyní se extrémně rychlý hráč musí naučit pracovat s dalším čiperou Nečasem, vedle nějž souhra na úvod pochopitelně vázla. Oba hlavně potřebují čas, Colorado sice prohrálo třetí zápas v řadě, ale drží pozice pro play off.

Útočník David Pastrňák oslavuje jeden z bodů v utkání proti Coloradu.

„Musím jen najít nějaký režim, vyspat se a bude to dobrý,“ povídal český křídelník, znavený po velkém zážitku, při němž viditelně pracovala nervozita. „Musím se do toho jen dostat a budu v pohodě. Hrajete s dvěma nejlepšími hráči na světě,“ narážel zřejmě ještě na obránce Makara. „Je to zábava být s nima na ledě. Celkově je super poznat nové spoluhráče a jsem natěšený.“

Nevýrazný start ještě nic neznamená. Fanoušci v Denveru jen doufají, že se jejich elitní formace rozjede takovým způsobem, jak to nyní funguje v Bostonu.