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Nečas do Calgary? Všechno mohlo být jinak, nakonec však z výměny sešlo

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  12:40
Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu. | foto: AP

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.
Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.
Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.
Otřesený Martin Nečas (Colorado) se jen těžce zvedal během duelu s Vegas z ledu.
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Už je to poměrně dávno, od té doby se toho stalo opravdu spoustu. Ale když se i po čase dozvíte, že nejlepší český hokejista měl být vyměněn v rámci obřího trejdu, stojí to za pozornost i po letech. Martin Nečas do Calgary - kdy, proč a za koho?

Nejde o událost z poslední uzávěrky přestupů nebo středečního otevření trhu s volnými hráči.

Abychom pochopili souvislosti, musíme se přesunout až do léta 2022.

Právě tehdy se celá sága udála.

V červenci před čtyřmi lety jistý Matthew Tkachuk oznámil, že svou budoucnost nechce spojit s tehdejším zaměstnavatelem a vyjádřil touhu Calgary opustit.

Matthew Tkachuk (vpravo) slaví gól se spoluhráči z Calgary.

Rozjel se kolotoč spekulací, námluv, telefonátů. Vlastně ani moc dlouho netrvalo, než padl definitivní verdikt. Sotva po týdnu.

Zamířil na Floridu. Ale nechybělo mnoho a málem skončil v Carolině. A v takovém případě by se v rámci protihodnoty stěhoval i Nečas.

Ale proč se to dozvídáme až nyní?

Krysí kolonie. Tkachuk z Kanady odchází jako lhář, Florida s ním ale kouká po titulu

Renomovaný redaktor Elliotte Friedman v minulém týdnu rozebíral trejd Matthewova bratra Bradyho, jenž nedávno následoval jeho kroky na Floridu.

Zmínil, že Brady předložil vedení Ottawy list čtyř týmů, kam byl ochotný odejít. Ve smlouvě měl totiž doložku, že si mohl vybírat.

Mělo jít právě o Floridu, ale také Vegas, Minnesotu a Carolinu.

Zatímco první tři destinace bývají u hráčů v poslední době prý velice oblíbené, Carolina navzdory vítězství ve Stanley Cupu mezi zmíněnými trochu překvapila, jak podotkl Friedmanův společník v podcastu 32 Thoughts Kyle Bukauskas.

Hokejisté Carolina Hurricanes slaví trefu Martina Nečase (88),

„Ačkoliv bylo očividné, do jakého týmu by odešel nejraději, je zajímavé, že na seznamu měl i Carolinu,“ pronesl.

A právě tato poznámka přiměla Friedmana vytáhnout z paměti čtyři roky starou příhodu.

„Nezapomínejme, že Matthew byl do Caroliny málem vyměněný. Když se k jeho trejdu schylovalo, rozhodovalo se mezi Floridou a Carolinou. Hurricanes nabízeli Nečase, Nikišina a jednu, nebo dvě volby v prvním kole draftu. Calgary pak ještě mělo převzít kontrakt Jakea Gardinera,“ uvedl.

Táta bojoval s vážnou nemocí. Trofej je pro něj, řekl Nečas. Mrzí ho vítězství Caroliny?

Tehdejší manažer Flames Brad Treliving si nakonec vybral nabídku Panthers, jež obsahovala více vyzrálé položky. Nechtěl čekat na vývoj talentovaných hráčů, proto kývl na balíček Jonathan Huberdeau, Mackenzie Weegar, Cole Schwindt a 1. kolo draftu.

Nečas tehdy neplatil ještě za takovou hvězdu jako v současnosti. Měl za sebou čtyřicetibodovou sezonu, více prorazil až v té následující.

Rodák ze Žďáru nad Sázavou se tak nikam nestěhoval, v Carolině ještě zůstal. Ovšem nakonec se i on výměny později dočkal.

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche slaví gól.

Konkrétně dva a půl roku po Tkachukovi, stěhoval se v rámci jiného obřího trejdu za Mikka Rantanena do Colorada.

Dostal více prostoru, stal se jednou z hlavních tváří organizace, v uplynulé sezoně se dokonce vyšvihl na sto nasbíraných bodů (38+62).

Přitom stačilo málo a všechno mohlo být jinak. Kdyby se Treliving rozhodl pro druhou ze dvou možností, Nečas by se přesunul do Kanady.

A kdo ví, jak by se jeho kariéra vyvíjela právě tam.

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