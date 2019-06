Staal gratuloval Nečasovi: Za rok budeme v Carolině slavit Stanley Cup

Počtvrté za sebou končí Martin Nečas sezonu s pohárem nad hlavou. Vítěznou sérii nastartoval se starším dorostem Komety Brno v roce 2016, následovaly s Kometou dva extraligové tituly za sebou a od neděle je 20letý korunní princ českého hokeje i vítězem AHL.

K zisku Calder Cupu dopomohl mužstvu Charlotte Checkers, farmě Caroliny Hurricanes, která ho předloni z 12. místa draftovala do NHL.

Krátce poté, co Nečas dokráčel do šatny po posledním vítězství v Chicagu, kde jeho tým vyhrál 5:3 a celkově ve finále 4:1 na zápasy, se ukázalo, že jeho vítězná série neunikla pozornosti ani v Americe.

„Zprávu mu napsal Jordan Staal,“ prozradil hráčův otec Martin Nečas starší. Hvězda Caroliny vzkázala jeho synovi, že když se mu takhle daří, logické bude, aby pokračoval příští rok Stanley Cupem s týmem Hurricanes. „Pro Martina je super, že ho takový mazák jako Jordan Staal respektuje, že mu napíše,“ řekl.

Staal nebyl jediný, kdo se Nečasovi v noci ze soboty na neděli do Chicaga ozval. „Volal mu trenér Rod Brind’Amour, gratuloval mu generální manažer Don Waddell. Dokonce mu napsal i Ron Francis, který už v Carolině není, ale draftoval ho tam,“ sdělil Nečas starší.

Centr se zoceluje na křídle

V pondělí večer zámořského času čeká vítěze Calder Cupu v Charlotte oslava. Nečas se jí zúčastní jako 31. český hráč, který si na pohár pro šampiony AHL sáhnul, a zároveň jako velmi platný člen týmu.

Nejčastěji nastupoval se Slovákem Tomášem Jurčem, s nímž vytvořil velmi údernou dvojici. V základní části AHL odehrál Nečas 64 utkání, nasbíral 52 bodů (16+36) a byl nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži. V play off si pak připsal 13 bodů za pět gólů a osm přihrávek v osmnácti zápasech.

„Hrál v prvních dvou útocích, jejichž pořadí bylo nasazováno i podle soupeřů. Vedl si dobře, a myslím si, že už měl tu roli, kterou po něm budou chtít v Carolině, až ho vytáhnou nahoru do NHL,“ předpokládá táta rodáka ze Žďáru nad Sázavou.

Pro toho přišla v sezoně jedna velká změna. Nejen ta, že ji kompletně odehrál v Americe, ale také došlo k úpravě strategie při jeho nasazování. Bývalý střední útočník Komety pracoval na zisku Calder Cupu pro Charlotte netypicky na křídle. Vedení Caroliny ho tam přesunulo proto, aby stále ještě rostoucího Nečase nechalo co nejvíc „obouchat“ předtím, než ho vypustí do NHL.

„Takhle hrál na křídle na farmě Caroliny a pak i první měsíce v NHL taky finský centr Sebastian Aho,“ informuje Nečas. „Má to svoji logiku. Křídlo jde první k mantinelu, musí ustát náraz, když protečovává puk do útočného pásma. Hodně to tam bolí. V NHL je centr fyzicky velmi náročná pozice a na farmě je možnost na to hráče takhle připravit. Jenom bombarďáci jako Connor McDavid to v NHL zvládají hned od začátku,“ vysvětlil Nečas.

Syn mu z Ameriky pravidelně volal a ze všeho nejdřív byl z jeho hlasu cítit respekt. „Jednou dvakrát ho tam u mantinelu taky pěkně načapali. Říkal mi, že tam proti němu jdou úplní šílenci,“ dává k dobru Nečas zpětně.

Noc co noc vstával, aby viděl zápasy svého syna. Sledoval, jak na farmě přibral zhruba šest kilo svalů až na současných 90 kilogramů a jak se vyvíjí v důležitou osobnost Charlotte.

Carolina si Nečase podržela jako nováčka

Sezona českého mládence se lámala v době kolem All Star Game NHL, tedy na přelomu ledna a února. Z října měl na kontě první gól v NHL, trefil se na ledě Tampy. Přesto ho vedení klubu obratem odeslalo na farmu do Charlotte, aby hrál co nejvíc minut.

Dál existovala možnost, že přijde povolávací rozkaz zpět, nedošlo k němu ale taky kvůli klubové strategii. Nečas v NHL na podzim odehrál sedm zápasů, a kdyby nastoupil ještě třikrát, už by mu Carolina musela spustit nováčkovský kontrakt.

„V době All Star Game ale Hurricanes stále ztráceli jen málo bodů na play off. Pokusili se tedy manko dohnat, ještě sestavu posílili a skutečně pár zápasů venku vyhráli. Martin tedy zůstal na farmě. Kdyby byla ztráta větší a bylo ku prospěchu Caroliny nechat ho zkusit posledních řekněme 30 zápasů, tak by do toho šli, a ten rok v jeho nováčkovské smlouvě by obětovali. Ale to se nestalo, a na pár zápasů nemělo smysl ho povolávat,“ poodkryl Nečas starší oponu kalkulací v NHL.

Z toho, že se do elitní soutěže nedostal, mohl být jeho syn rozmrzelý, stejně jako z ohromného zápřahu na přelomu roku, kdy reprezentoval na mistrovství světa dvacítek. Za tři týdny odehrál v součtu na šampionátu a v AHL hned 14 zápasů, padl do útlumu a schytával kritiku.

„Leden měl slabší. Musel jsem mu opakovat do telefonu, ať si z toho nic nedělá,“ řekl Nečas.

Signály, že všechno s hráčem číslo 88 jde správnou cestou, se však ozývaly i tak.

Tak například mu Carolina platila bydlení v Charlotte, které si Nečas musel obstarat, aby mohl na farmě vzdálené tři hodiny od domova Hurricanes v Raleighu (tam byl sousedem českého brankáře Petra Mrázka) fungovat.

Dál si díky tomu mohl držet bydlení v Raleighu, kam by se měl před příští sezonou hlásit do kempu Hurricanes.

Definitivně pak Nečas v Charlotte pookřál po příchodu Tomáše Jurča. Slovenský parťák dorazil na konci února a česko-slovenský „federální pakt“ začal fungovat téměř okamžitě. V play off AHL s nimi nejčastěji nastupoval Patrick Brown.

VIDEO: Martin Nečas nádherně skóruje ve čtvrtém finále AHL Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Po hokejové stránce byl Jurčo pro Martina velkým povzbuzením. Hlavně na začátku sezony si kluci v Charlotte nepřihráli, každý jako chrt hrabal pro sebe, chtěl do NHL. Až ke konci sezony začali s vidinou týmového úspěchu hrát kolektivně. Martin si to s Jurčem mohl dát, zakombinovat, mimo to mohli zajít na večeři, pobavit se,“ řekl Nečasův táta, v dětství jeho první trenér.

„Celkově si myslím, že Martinovi sezona v AHL prospěla. Než aby hrál málo v NHL, bylo lepší jít dolů. Jistě, každý by rád hrál nahoře, a kdyby mu bylo pětadvacet, nebyl by nedostatek prostoru takovým problémem. Ale Martin potřebuje hrát. Do prvních dvou lajn Caroliny se letos nevešel, to je fakt. Na farmě prostor dostal a hrál super,“ posuzuje.

Až dozní oslavy Calder Cupu, čeká Nečase ve zbytku tohoto týdne v Raleighu výstupní zdravotní prohlídka. Lékaři Caroliny se budou pídit i po tom, proč se jejich hráči čas od času stále ještě ozývá zranění kyčle, které utrpěl na loňském mistrovství světa v Dánsku.

Pokud bude potřeba zákrok, naplánují ho.

Pak přijde i formálně konec sezony.

A naděje, že ta další bude už celá v NHL.