Nejlepší tým v lize. Nečas září s hvězdami, kapitán líčí: Je neskutečné to sledovat

Jistě, příliš nepřekvapí, že právě tato tři jména Avalanche táhnou. Vždyť MacKinnon s Makarem jsou na svých postech mezi nejlepšími na světě. A po jejich boku velmi daří i českému útočníkovi, který do Denveru dorazil letos v lednu.
Všichni jsou momentálně v elitní osmičce bodování, jemuž vévodí MacKinnon, ten je zároveň nejlepším střelcem ligy. Makar zase vládne produktivitě obránců.
Trojice těží ze skvělé chemie, kterou opakovaně dokazuje. Tak jako naposledy proti Rangers. Kanaďané zapsali po dvou gólech a asistenci, Nečas zakončil duel s bilancí tří nahrávek.
Ukázkovou akci předvedli před gólem na 2:2. MacKinnon zavezl kotouč do útočného pásma, kde ho na ose předal Nečasovi. Ten si na druhé straně všiml volného Makara, jenž obkroužil branku a překonal Igora Šesťorkina.
„Není to otázka štěstí. Je samozřejmě velmi rychlý brankář, ale snažil jsem se ho objet co nejrychleji a získat dobrý úhel,“ popisoval kanadský obránce závěr zdařilé kombinace.
Podívejte se na gólovou akci Colorada:
Cale Makar flies in and puts home the wraparound tally! ✅ pic.twitter.com/Ky3BHAN7hJ— NHL (@NHL) November 21, 2025
„Je neskutečné to sledovat každý den. Nelze jejich výkony brát jako samozřejmost, nejsou normální,“ rozplýval se nad parťáky kapitán Gabriel Landeskog.
Spolupráci, i když v jiném pořadí, si trojice zopakovala také v závěrečném dějství. Do vedení 4:3 poslal Colorado MacKinnon, jenž se díky tomu dostal v NHL už na 1051 bodů (383+668). Tím se v historii organizace osamostatnil na druhém místě před Peterem Šťastným.
„Hraju tady už třináctý rok, takže za takovou dobu nějaké body získáte. Ani jsem to nevěděl, ale je to samozřejmě příjemné. Tento klub má hodně legend, takže to beru jako velkou poctu,“ uznal MacKinnon.
Jeho spoluhráči v závěru přidali ještě dvě trefy do prázdné brány, a stvrdili tak šestý domácí triumf v základní hrací době v řadě.
„Jsou rozhodně nejlepším týmem, proti kterému jsme letos hráli. A vzhledem k jejich výbušnosti jsou možná momentálně nejlepším týmem v lize,“ ocenil kvality soupeře newyorský kouč Mike Sullivan.
V čele Západní konference mají Avalanche náskok čtyř bodů na Dallas i díky vyrovnanosti výkonů. Nebodovali pouze v jednom z 20 odehraných duelů. Takovou bilanci zapsali v elitní zámořské soutěži jako teprve čtvrtý celek v historii.
A v čem tkví podle trenéra Jareda Bednara kouzlo letošní jízdy? „V našem leadershipu a soustředění celého týmu. Lídři odvádějí skvělou práci, dávají ostatním dobrou zpětnou vazbu.“
Spoléhat se třiapadesátiletý kouč může na širší skupinu hráčů, bodově ale přece jenom vyniká hvězdná trojice. Právě ta by měla celek z Denveru dotáhnout k vytouženému Stanley Cupu.
Příležitostí bok po boku můžou mít dostatek. MacKinnon má kontrakt do roku 2031, Nečas dokonce ještě o tři roky déle.
Zbývá si pojistit Makara, jemuž stávající smlouva končí po příští sezoně. Očekává se ale, že se Colorado se zřejmě nejlepším obráncem světa v budoucnu dohodne na lukrativních podmínkách, které ho v klubu udrží.
A technickými finesami propírané tříčlenné skupinky by se tak fanoušci mohli bavit ještě několik let.
„Máte velmi elitní hráče, kteří plně podporují vše, co se snažíme dělat. Je zřejmé, že jejich hokejové myšlení, talent a tvrdá práce jsou výjimečné,“ shrnul Landeskog.
Což ostatně v úvodní čtvrtině sezony všichni dokazují.