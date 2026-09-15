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Nečasův rok v soukromí: Tátu léčil góly. O penězích mluví nerad. A svatba bude!

Karel Knap
  18:00

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Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche slaví gól. | foto: Joe PuetzAP

Když se Martin Nečas v únoru dozvěděl, že je jeho táta vážně nemocný, okamžitě chtěl v NHL seknout s hokejkou a letět domů. Když žádal svou milou o ruku, bolelo ho koleno. A když se mu po podpisu výnosné smlouvy za 92 milionů dolarů ozvali odborníci na investice, neměl zájem. Druhý text iDNES Premium, čerpající z nedávného exkluzivního rozhovoru s českým křídlem Colorado Avalanche, se věnuje jeho privátnímu životu v uplynulé sezoně.

Na první pohled se „Neči“ příliš nemění. Stejná přítelkyně, podobná gesta, náklonnost k tenisu a fotbalovému Liverpoolu, vášnivý vztah k populární hře Counter-Strike...

Zároveň nejde přehlédnout, jak kluk ze Žďáru dospívá. Jak ho nevšední události otesávají. V posledních dvanácti měsících se potýkal s řadou neobvyklých situací.

Loni na podzim zvažoval zásadní rozhodnutí, když od Colorada přiletěla nabídka osmileté smlouvy na 92 milionů dolarů. Mohl spekulovat a šroubovat svou cenu výš.

Kdyby počkal, třeba by od jiného klubu dostal ještě víc. Nicméně třeba i jeho kamarád a kondiční trenér Miloš Peca do něj hučel, aby zůstal v Avalanche: „Mančaft ti sedí útočným stylem. Máš parádní spoluhráče, můžeš tam vyhrát Stanley Cup!“

Cítil jsem nervozitu, i když trošku jinou než před nástupem na led. Zrovna mě bolelo koleno, takže mi pokleknutí dalo dost zabrat.

Martin Nečaso žádosti o ruku

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