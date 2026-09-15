Nečasův rok v soukromí: Tátu léčil góly. O penězích mluví nerad. A svatba bude!

Na první pohled se „Neči“ příliš nemění. Stejná přítelkyně, podobná gesta, náklonnost k tenisu a fotbalovému Liverpoolu, vášnivý vztah k populární hře Counter-Strike...
Zároveň nejde přehlédnout, jak kluk ze Žďáru dospívá. Jak ho nevšední události otesávají. V posledních dvanácti měsících se potýkal s řadou neobvyklých situací.
Loni na podzim zvažoval zásadní rozhodnutí, když od Colorada přiletěla nabídka osmileté smlouvy na 92 milionů dolarů. Mohl spekulovat a šroubovat svou cenu výš.
Kdyby počkal, třeba by od jiného klubu dostal ještě víc. Nicméně třeba i jeho kamarád a kondiční trenér Miloš Peca do něj hučel, aby zůstal v Avalanche: „Mančaft ti sedí útočným stylem. Máš parádní spoluhráče, můžeš tam vyhrát Stanley Cup!“
Cítil jsem nervozitu, i když trošku jinou než před nástupem na led. Zrovna mě bolelo koleno, takže mi pokleknutí dalo dost zabrat.