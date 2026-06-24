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Táta bojoval s vážnou nemocí. Trofej je pro něj, řekl Nečas. Mrzí ho vítězství Caroliny?

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  7:50
Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026. | foto: ČTK

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se raduje z gólu v zápase se St. Louis...
Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche slaví gól.
Útočník Colorada Martin Nečas slaví se spoluhráči svou trefu proti Calgary.
Martin Nečas z Colorada byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu proti Calgary.
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Vítězství ve Zlaté hokejce věnoval rodičům, zejména tatínkovi, který letos bojoval s vážnou nemocí. „Každý zápas jsem hrál pro něj a doufal jsem...“ vykládal český hokejista Martin Nečas v úterý večer v Divadle na Vinohradech, kam zamířil i se snoubenkou Nykki.

Jak si výhry ceníte?
Hrozně moc. Už jako malej kluk jsem na tu anketu koukal. Klobuk dolu před Pastou, který to vyhrál hodněkrát. Taky měl skvělou sezonu, takže hlasování bylo těsné. Jsem rád i za rodiče, kteří si to moc zaslouží.

Trofej jste věnoval především tatínkovi.
Po olympiádě jsme se dozvěděli, že prochází vážnou nemocí. A já ho nemohl vidět, starali se mamka a kamarádi... Pro mě to je trochu emocionální, ale jsem strašně rád, že tady je, že se cítí lépe. Díky doktorům je mu dobře.

Tušil, že mu cenu věnujete?
To ne... Ale on je pro mě v životě hrozně důležitý, spoustu mě toho naučil. Jak jsem říkal na pódiu, v takových situacích hokej není tak důležitý.

Nečas sesadil Pastrňáka a poprvé vyhrál Zlatou hokejku. Vysoko byli i brankáři

Objevil jste se tu se snoubenkou. Byl jste při žádosti nervózní?
Možná trochu víc, než když hraju hokej, no! Na takové věci nejsem zvyklý, ale bylo to krásné a oba jsme moc šťastní.

A jak byte zhodnotil svou sezonu? Poprvé jste v NHL získal sto bodů.
Myslím že i přes hořký konec, kdy jsme vypadli s Vegas a s Hertlíkem, nakonec fajn. Zase jsme vyrostli. Základní část jsme odehráli skvěle, i první dvě kola. Pak jsme selhali.

Jak dlouho jste vyřazení kousal?
Těžko se mi pak na play off koukalo. Ještě navíc když Vegas hrálo proti Carolině, kde jsem dlouho hrál. Takže těžké. Doteď mě to trochu mrzí, ale nezbývá mi nic jiného než se posunout dál

Carolina se nebála pustit hvězdy. Vás, Rantanena, prý z Dallasu odmítla Jasona Robertsona a radši vzala Logana Stankovena. A stejně vyhrála Stanley Cup. Co to ukazuje o NHL?
Hurricanes udělali dobré tahy, play off začali výborně a ve finále byli odpočatější. My jsme tam hráli o Stanley Cup každý rok, jen jsme se nedostali do finále, takže je vidět, že ti kluci vyrostli. Dotáhli to.

Martin Nečas s trofejí pro nejlepšího českého hokejistu za rok 2026.

Mrzí vás to hodně?
Určitě, ale já jsem v Coloradu víc než spokojený. Miluju to tam a nevyměnil bych to za nic. Věřím, že Stanley Cup taky zvedneme. A třeba ne jednou. Vždycky jsem chtěl být vítězem, na začátku kariéry jsem vyhrával skoro každou sezonu a teď na to čekám. Takže to si přeju.

Co říkáte na Davida Pastrňáka? V anketě skončil druhý, ale taky pokořil stobodovou hranici.
On je skvělej, jsme dobří kamarádi. Za chvilku určitě přiletí, tak půjdeme na golfík a pokecáme. Je neskutečný hokejista. Dokázal získat sto bodů v týmu, kde vlastně neměli udělat play off. Takže klobouk dolu, ukázal, že není jen střelcem, ale i skvělým nahrávačem. Táhnul celý tým.

Z jakého úhlu budete sledovat otevření trhu s volnými hráči v NHL? Asi vám odejdou nějací spoluhráči, třeba Brent Burns.
Já nevím, doufám, že ne, protože takového hráče mít v týmu chceme. Byla by to pro kabinu lidská ztráta. Sledovat to určitě budu z pohledu toho, jak náš tým zlepšit.

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