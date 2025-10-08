Premium

Skvělý Nečas dal dva góly a trenér hlásil: Dřív se podřizoval, ale vidím v něm střelce

Autor:
  12:16
Přesně o takovém vstupu do sezony mohl celé léto snít. Povedený týmový i individuální výkon, tři body do tabulky, dva vstřelené góly. „První zápasy jsou vždycky těžké, ale od druhé třetiny už jsme hráli lépe,“ hodnotil český útočník Martin Nečas po výhře Colorada nad Los Angeles 4:1.

Prostor dostal v první lajně. Vedle hvězdného Nathana MacKinnona a finského dříče Artturiho Lehkonena. A kouč Jared Bednar do této formace nemá po prvním duelu důvod zasahovat.

Postarala se totiž o dva góly. Jeden vstřelil Nečas, druhý přidal Lehkonen. Český forvard pak udeřil ještě ve třetí třetině v přesilové hře, kdy zvyšoval už na 4:0.

Martin Nečas s pukem na holi v prvním zápase sezony.
Martin Nečas v brankovišti Darcyho Kuempera.
Martin Nečas během úvodního zápasu sezony.
Martin Nečas (vlevo) slaví gól spolu s obráncem Calem Makarem.
Český útočník Martin Nečas se rozcvičuje před prvním zápasem sezony.
70 fotografií

Avalanche nezačali zrovna skvěle, na první třetině bylo lehce znát, že se oba týmy teprve rozehrávají. „První zápasy jsou vždycky těžké, obzvlášť když hrajete proti takovému týmu. Dobře brání, má propracovanou defenzivu,“ hodnotil Nečas.

„První třetina z naší strany nebyla nic moc, ale Wedgewood nám pomohl pár dobrými zákroky a od druhé třetiny už jsme hráli lépe,“ těšilo ho.

Nečas vlétl do nové sezony NHL, výhru řídil dvěma góly. Na úvod slaví i obhájci

Právě rodák z Nového Města na Moravě do ní vlétl jako uragán, když si najel na přihrávku MacKinnona zpoza branky a záhy přesně vypálil.

Colorado se gólem uklidnilo, začalo hýřit pohybem a Los Angeles se trápilo. Do konce dvacetiminutovky inkasovalo ještě dvakrát, na obrat se nezmohlo.

Naopak devět minut před koncem zápasu ještě Nečas krásnou přesilovkovou ranou k zadní tyči přidal čtvrtý gól.

Nečasův boj o peníze, Pastrňákovo sólo a boje o sestavu. Co čeká Čechy v NHL?

„V minulé sezoně se trochu podřizoval ostatním hráčům, ale já v něm vidím střelce. Potřebuje jen najít tu správnou rovnováhu ve střelbě na branku,“ říkal po utkání o Nečasovi trenér Bednar.

„Od prvního přípravného zápasu střílí puky jako o život. A teď se dostal do dvou dobrých pozic, jednou zblízka, jednou z dálky,“ chválil ho.

Nečas vstoupil do sezony parádně. Rád by navázal na předchozí ročník, v němž si vylepšil kariérní maximum na 83 bodů. Nezlomila ho ani výměna z Caroliny, o níž se mluvilo už delší dobu.

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

V létě mu vyprší stávající kontrakt, s Coloradem už jeho zástupci údajně možné pokračování v klubu naťukli, ale k detailním dialogům se ještě nedostali.

Na ty je stále dostatek času, Nečase do rozhodnutí zatím nic netlačí. Ovšem večery jako ty včerejší mu vyjednávací pozici jen a jen vylepšují.

