Pokud skončí, poletí na MS. Nečas ale tuší: Carolina má šanci na Stanley Cup

Nečas a spol. prožívají drobnější déjà vu: po druhém místě ve Východní konferenci naráží v prvním kole play off na sedmé Islanders. Stejná souhra okolností jako v minulé sezoně.

„Měli dobrý konec základní části, kdy udělali postup. V play off je docela jedno, s kým hrajete, rozdíly jsou v maličkostech. Doufám, že budeme hrát stejně jako na konci základní části a půjdeme dál,“ hodnotil český útočník na online setkání s českými novináři.

Loni Carolina vybojovala postup v šesti zápasech a dokráčela až do finále konference, kde nestačila na Floridu. Vysoké cíle má mužstvo i letos. „Všichni jsme nachystaní, těšili jsme se, poslední měsíc byl opravdu dlouhý. Ať už to začne!“

Do sestavy Canes dobře zapadly i jarní posily. Jake Guentzel v 17 zápasech nasbíral 25 bodů (8+17), Jevgenij Kuzněcov sice nevykázal takovou produktivitu (20 zápasů; 2+7), ale ve vyřazovacích bojích může formu ještě pozvednout.

„Nastupovali jsme spolu asi deset zápasů, je to výborný hráč. Tenhle rok neměl úplně nejlepší, ale myslím si, že to v sobě pořád má. Měl trošku pauzu, chvíli mu trvalo, než se dostal do kondičky, ale může být platný,“ upozorňoval Nečas, který do play off pravděpodobně zasáhne po boku finské dvojice Jesperi Kotkaniemi a Teuvo Teräväinen.

Gól Caroliny oslavují Brady Skjei, Jesperi Kotkaniemi, a Martin Nečas (vpravo).

Jedná se o oživení staré spolupráce, na níž trenér Rod Brind’Amour sázel více v předchozí sezoně. „Známe se dobře, neměl by být problém,“ nepochyboval Nečas. „Hrajeme play off hokej celou sezonu, u nás se nic moc až tak nemění.“

Sám ale přiznává, že v aktuální sezoně od sebe očekával více. V základní části NHL byl třetím nejproduktivnějším Čechem (za Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou) s 24 góly a 29 asistencemi, což je o 4 branky a 14 přihrávek méně než v předchozím ročníku.

„Je to i tím, že člověk se nedostane na první přesilovku, ze které uděláte hodně bodů. V tom byl největší pokles, měl jsem lepší i horší fáze, což je normální. Chtěl bych být trošku výš, ale to je za mnou,“ popisoval

Situaci českému útočníkovi komplikuje i fakt, že speciální týmy Caroliny patří dlouhodobě k nejlepším v celé soutěži. Realizační tým tedy nemá příliš důvodů ke změnám.

I proto se Nečasovo jméno často skloňovalo před uzávěrkou přestupů, zájem o mladíka ze Žďáru nad Sázavou, kterému po sezoně končí smlouva, projevila řada týmů, nakonec ovšem zůstal s Canes.

„Jsem za to rád. Teď bojujeme o play off a Stanley Cup, mám další šanci ho vyhrát,“ shrnul. „Smlouvu jsem vypustil z hlavy. Na další sezonu máme hodně nepodepsaných hráčů, nikdo neví, jak to bude. Všichni se soustředí, abychom došli co nejdál a každý chce vyhrát.“

Krátkou pauzu po základní části využil k odreagování a vyčištění hlavy. „O hokeji musíte občas nepřemýšlet. Času moc není, takže pokud je možnost, zahraju videohry, pokecám s kluky z Česka, se kterými se moc nevidíme.“

Neunikl mu ani duel Jiřího Procházky s Aleksandarem Rakičem, který vzbudil v zámoří velký ohlas. „Zas tak často nekoukám, ale karta UFC 300 byla neskutečná,“ přiblížil. Zkrátka, snaha o získání pohody před play off probíhala naplno.

Právě povedenými výkony v klíčové fázi sezony si může značně vylepšit vyjednávací pozici. Obzvláště, kdyby se mu vyplnil hlavní cíl: přivézt Stanley Cup do Česka.

Martin Nečas z Caroliny (vlevo) se prohání po ledě během rozbruslení před zápasem proti Philadelphii.

I v případě neúspěchu může být v rodné zemi nadšeně vítán. Přestože nemá jistou smlouvu na příští ročník, přislíbil účast na domácím šampionátu.

„Bavil jsem se s trenéry i s managementem, sedl bych na letadlo a letěl,“ popsal scénář v případě konce. Rychle ale dodal: „Nicméně doufám, že nevypadneme.“

Brzké ztroskotání druhého nejlepšího týmu Východní konference se neočekává.

A Nečas zatím přemýšlí o jediném: „Chci týmu pomoct a hrát klíčovou roli.“