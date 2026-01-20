Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Zámořská soutěž nyní o českém útočníkovi vydala krátký pořad My World (Můj svět), který v letošním ročníku přibližuje celkem osm hráčů i v prostředí mimo led.
V něm Nečas nejvíce chvil tráví s partnerkou – zpěvačkou Nykki. Společně se nastěhovali do nového domu, který si pořídili po podpisu osmiletého kontraktu v Avalanche za celkových 92 milionů dolarů.
„Jsme rádi, že jsme se tu mohli usadit. Tady ve městě máme všechno, je to pro nás perfektní,“ zářil český pár.
V domácnosti partnery doplňuje ještě fenka Gigi. „Jí je jedno, jestli vyhrajeme, nebo prohrajeme. Jestli hraju dobře, nebo špatně. Vždycky je šťastná,“ pochvaloval si Nečas.
Mimochodem, Gigi má vliv i na střeleckou formu rodáka z Nového Města na Moravě. Spolu s ní totiž opakovaně na chodbě nacvičuje golfové údery. „Kolikrát chytí míček ve vzduchu, tolik dám gólů,“ vysvětlil jednoduchý princip autor 60 bodů (22+38) v probíhající sezoně.
Do optimální pohody se snaží doma dostat i před zápasy. „Většinou si pustíme muziku a tancujeme, abychom ho rozpumpovali,“ nastínila přítelkyně Nykki.
„Ona a Gigi jsou důležitými články mého života. Když se nedaří na ledě, přijdete domů a nemusíte myslet na hokej. Užíváte si, že můžete probrat i jiné věci,“ líčil odchovanec Žďáru nad Sázavou.
Odhalil také, jak je na tom s vařením: „To mi vůbec nejde. Já dělám jedinou věc – sladké šťouchané brambory a steak.“
Že o sebe šikovný křídelník pečuje, si všímají také týmoví parťáci.
„Vypadáš dobře, Neči. Na to, že jsi dva měsíce neposiloval a teď si sem jen tak přijdeš,“ pošťuchoval ho během tréninku čtyřicetiletý obránce Brent Burns.
Třetí Čech v dějinách NHL míří na stovku. Blesk ze Žďáru má slušně našlápnuto
„Je mu padesát let a ještě pořád ho ty vtípky nepřešly. Dělají je tu ale všichni, mně se to líbí,“ prohodil s úsměvem Nečas.
Důvodů k němu má hodně, Colorado vládne NHL, v únoru navíc bude reprezentovat Česko na olympijských hrách.
„Taky se dostanu na olympiádu, ale trochu v jiné divizi,“ zapojil se opět velezkušený Burns.
„Věk 40 plus,“ zaznělo v kabině, na což Nečas pohotově zareagoval: „Měli byste si udělat vlastní ligu. A lídrem týmu bude Jágr!“
I to podtrhlo, jak dobrá nálada v kabině Avalanche panuje.
„Máme na ni právo. Jsme jako malí kluci, co si jdou zahrát hokej,“ uvedl Nečas, který v prvním útoku nastupuje s Artturim Lehkonenem a hvězdným Nathanem MacKinnonem. Současný lídr produktivity NHL nastřádal ve 47 zápasech už 85 bodů (38+47).
„V prvních sezonách v zámoří jsem vždy tento klub sledoval. Pozoroval jsem, jak hraje Nate, a snažil jsem se si vzít z toho něco pro sebe,“ odhalil český útočník. Teď si spolupráci s jedním z nejlepších hráčů na světě užívá už téměř rok.
Po trejdu z Caroliny se nejprve musel adaptovat, nyní se v Denveru cítí jako doma a vyhlíží úspěšné roky. V ideálním případě se ziskem Stanley Cupu.
„Jsem na tento dres opravdu hrdý, máme hodně kvalitní kádr a obrovskou ofenzivní sílu. Už v této sezoně máme šanci dokázat něco výjimečného,“ uzavřel.