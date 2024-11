POHLED: Kdekdo teď v NHL lituje: Sakra, mohli jsme mít Nečase

Při pohledu na jeho poletování po kluzišti plesá srdce každého hokejového fajnšmekra. Bruslí až nesnesitelně lehce, kouzlí s pukem, rozdává geniální pasy. A když se mu zachce, pohotově pálí zápěstím i golfákem.

Po 17 zápasech se smí holedbat skvostnou bilancí 11+19, jež mu v pořadí produktivity stačí na třetí flek za MacKinnonem z Colorada a Kaprizovem z Minnesoty.

Leckterému mocnému muži v branži se ovšem svírají vnitřnosti při pomyšlení, co by se dělo, kdyby býval rozeznal Nečasův talent dřív. Jedenáct generálních manažerů si ho nechalo pláchnout při draftu v červnu 2017. Zvlášť Philadelphia by ho teď jistě brala místo Nolana Patricka, stejně jako New York Rangers místo Liase Anderssona.

Kdyby se tehdejší odvod talentů opakoval se současnými znalostmi, zařadila by se raketa ze Žďáru kamsi na pátou až sedmou pozici.

Další možnost ji získat se naskytla letos o prázdninách, kdy mladíka nespokojeného s vytížením Carolina nepokrytě nabízela k výměně.

Martin Nečas (88) z Carolina Hurricanes útočí v zápase se St. Louis Blues, brání ho Radek Faksa (12).

Podle vlivných komentátorů se o něj ucházely Buffalo, Columbus, Boston, Montreal, Winnipeg, Chicago... Nikdo však nakonec nesplnil požadavky „Canes“. Winnipeg údajně neúspěšně nabízel ceněného nováčka McGroartyho, šikovného Perfettiho a výběr v draftu.

„Po Nečasově hřmotném startu by si kdekdo kvůli promarněné šanci měl trhat vlasy,“ píše se na stránkách magazínu The Hockey News.

Kdyby dotyční šéfové tušili, jak se pětadvacetiletý pravák rozparádí, zřejmě by za něj při handlování s Carolinou obětovali víc.

Nyní se o něm mluví jako o borci, který svým uměním dokáže změnit směřování celého klubu. Ne, on jistě neudrží současné fantastické tempo, jež by mu na konci sezony vyneslo 145 bodů (53+92). Jako reálná se ovšem ukazuje předpověď, kterou v srpnu pronesl kondiční trenér Miloš Peca. Podle ní může jeho klient nejen v tomto ročníku klidně sbírat v průměru bod na zápas, případně se přiblížit stovce.

V Nečasově kariéře se motiv podcenění objevil několikrát. Zatímco brněnský boss Libor Zábranský výjimečnost hubeného kluka odhalil a svěřil mu důležitou roli ve svých mistrovských mužstvech, jiní odborníci mu tolik nevěřili. Reprezentační kouč Josef Jandač ho nevzal na olympiádu do Koreje, kde pak v bojích o medaile zoufale postrádal zručného troufalce, který by se uměl individuálně prosadit.

Ron Francis, velevážená kapacita hokejového prostředí, Nečase draftoval, jenže pak ho majitel Hurricanes kvůli rozdílnosti názorů propustil. Francis se poté divil, proč jeho nástupci Nečasovi nedali hned šanci v NHL a mořili ho na farmě.

Martin Nečas z Caroliny za brankou Washingtonu.

Taky Hurricanes by si měli vyčítat, že svůj talent nevyužili lépe, neboť podobně mohl zářit třeba už v minulé sezoně. Během ní ho kouč Rod Brind’Amour dusil a nestavěl jej do první přesilovkové pětky.

Teď na něj sází a opěvuje ho, ale v minulosti při jeho výchově selhal. V popisu práce má snahu dostat z hráčů to nejlepší, což se mu v Nečasově případě nevedlo. Ba naopak, málem ho otrávil. Ještě štěstí, že se český rychlonožka neuráží a místo fňukání nepřestal dřít.

Teprve po odchodech několika veteránů jej Brind’Amour v sestavě povýšil a nejspíš sám zírá, co předvádí. Mimochodem, lze se jen dohadovat, zda by Nečas s větší dávkou důvěry v jarním play off Carolinu poponesl o kolo (nebo o dvě) dál.

Martin Nečas z Caroliny se soustředí v utkání proti Utahu.

Její generály nejspíš každopádně mrzí, že si ho v létě místo dvouletého kontraktu za 13 milionů dolarů nezavázali smlouvou na osm roků. Mohla je stát tak 65 milionů.

Od října Nečasova cena letí vzhůru. Nezraní-li se, jeho příští podpis se zatraceně prodraží. Dál se totiž hodlá zlepšovat. Najal si bývalého centra Adama Oatese, aby mu dělal videorozbory jeho střídání.

Chce výš.

Nejvýš.

Ať se mýlící se manažeři třeba utopí ve svých výčitkách.