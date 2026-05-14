POHLED: Nečas je kamarád do deště. Hokejový šikula si žehlí pověst v play off

Karel Knap
  18:28
Jasně, nikdy se nepromění v zuřivého rváče, přeborníka v řinčivých hitech nebo vyloženě obranářského rafana. Neprávem však hokejista Martin Nečas bývá osočován, že ve vyhrocených zápasech play off není svému týmu dostatečně prospěšný. Má titul z extraligy, farmářské AHL i mistrovství světa. Teď s týmem Colorado Avalanche valí za triumfem ve Stanley Cupu.
Jack Drury (18), Brett Kulak (27) a Martin Nečas (88) se radují z postupu Colorada v rámci play off NHL. | foto: Isaiah J. DowningReuters

Ve středečním prodloužení pátého čtvrtfinále proti Minnesotě pláchl s pukem do útočného pásma, hbitě objel branku a v plné parádě předvedl svůj přehled i chladnokrevnost.

Kdekdo by v jeho situaci vypálil, jenže on si počkal na správný okamžik a dokonale načasovaným pasem nabídl rozhodující trefu zadáku Kulakovi.

Následoval výbuch radosti, který musel otřást i nejvyššími štíty Skalistých hor. Colorado postoupilo mezi čtyři nejlepší kluby NHL, pod což se Nečas podepsal asistencí na vyrovnávací i vítězný gól.

V devíti utkáních vyřazovací části posbíral deset bodů (1+9), ve statistice plus/minus má hodnocení +9. Kouč Bednar ho posílá na led v klíčových chvílích, ať jeho družina potřebuje hájit náskok, nebo naopak dotáhnout ztrátu.

Důrazně napadá, všetečným pohybem soupeřům krade čas na zpracování kotouče či na rozehrávku. V sérii s Minnesotou zvlášť účinně dorážel na její elitní beky Hughese a Fabera.

Kapitán Landeskog ho nedávno chválil za příkladné nasazení: „Celý večer makal naplno. Už před zápasem to s ním šilo. Nemohl se dočkat prvního buly. Je to skutečný hráč! Skvěle forčekoval, poctivě se vracel.“

Trenér Colorada Jared Bednar dává pokyny svým svěřencům.

Pravda, v minulosti jeho produktivita ve vypjatých bitvách klesala. V 59 mačích Stanley Cupu za Carolinu nastřádal jen 30 bodů (11+19).

V upjatém systému přísného kouče Brind’Amoura se bál udělat chybu. Nedostával od něj příležitosti v rozhodujících fázích utkání. Na střety u hrazení mu scházely svaly, které teprve nabíral.

Výměna do Colorada mu pomohla po všech stránkách. Loni se v sestavě ještě rozkoukával, v sezoně 2025/26 to ale patřičně rozbalil. S vahou devadesáti kilogramů už se neváhá vydat k mantinelu, kde získává puky.

„V play off je přirozené, že v každém střídání bojujete od první do poslední vteřiny,“ citoval ho deník Denver Post, který Nečase rovněž velebil za povalení Fabera a hity na Hughese.

Že Nečas v play off vadne? Kritika už není na místě, řekl kouč. A Čech oslnil parádou

Úctu sklidil za sveřepost, s níž se v prvním kole vrátil do hry poté, co jej brutálně sestřelil losangeleský obránce Anderson.

Libuje si, jak mu vyhovuje hokejový vývoj, v němž ochabuje vliv síly a stále víc se klade důraz na rychlost: „Tolik už se to neřeže.“

Ukazuje se jeho soutěživost a touha po trofejích. Už jako holobrádek pomohl brněnské Kometě vyhrát nejvyšší domácí soutěž, po přesunu do zámoří triumfoval s Charlotte Checkers v Calder Cupu. Na šampionátu v Praze předloni náležel k nejlepším mužům českého mančaftu.

Jistě, měl by častěji střílet. Fanoušky Avalanche kolikrát dohání k šílenství tím, jak ve výhodných pozicích ještě nahrává parťákům, do čehož se promítá jeho nesobeckost a důvtip.

V devíti zápasech proti Los Angeles a Minnesotě skóroval jenom jednou, což rozhodně není vizitka excelentního kanonýra.

Martin Nečas sleduje puk letící za Filipa Gustavssona.

Jenže Nečas si v play off nepotřebuje čechrat peříčka a leštit statistiky. Svědomitě plní úkoly, které mu Bednar zadává. Prahne po posvátném stříbrném poháru.

„Už před sezonou jsme si ho stanovili jako cíl,“ řekl ve středu reportérům v Denveru. „Jo, musíme jít krok po kroku. Ale já – stejně jako celý náš tým – chci vyhrát úplně ve všem, třeba ve stolním tenisu s Gabem (Landeskogem).“

Pro vítězství je ochotný podstoupit leccos. Což postupně dochází i spoustě jeho kritiků.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Průvodce MS v hokeji 2026: Vše podstatné o šampionátu ve Švýcarsku

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy. Češi by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem ziskem...

14. května 2026

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...

Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu, která chce za téměř deset miliard na patnáct let získat pro...

14. května 2026  17:27

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na tréninku národního týmu v dějišti...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí, jen se tak v posledních letech nedělo zrovna často. Tentokrát však ano. Brankoviště hokejové reprezentace stráží tři...

14. května 2026  16:56

Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

Útočník Matyáš Melovský na tréninku hokejové reprezentace v rámci mistrovství...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už před startem turnaje cítí: „Bude to o několik úrovní výš, než na co jsem zvyklý.“ I tak se Matyáš Melovský nemůže prvního zápasu dočkat. V přípravě udělal dojem, trenéři ho za odměnu zařadili do...

14. května 2026  14:35

Augusta s Divíškem: Hráči na sebe upletli bič. Sparta posílí a omladí. S kým jedná?

Premium
Hosty pořadu Rozstřel jsou Patrik Augusta, nový hlavní trenér HC Sparta Praha a...

Opravdu se nový hlavní trenér Patrik Augusta domluvil se Spartou na smlouvě už před rokem? A proč déle nečekal na nabídku svazu vést hokejovou reprezentaci po Radimu Rulíkovi? Sportovní ředitel Tomáš...

14. května 2026

Nominace na hokejové MS 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

14. května 2026  13:59

Tomajko se od hokejové osmnáctky posouvá ke dvacítce, nahradí ho Nedvěd

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezoně vedl osmnáctku a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj...

14. května 2026  13:34

A kapitánem bude Alby! Bukačův odvážný tah pomohl při zrození zlaté generace

Premium
Kapitán českých hokejistů Robert Reichel ve zlaté Vídni 1996.

Ne všichni s návrhem reprezentačního kouče Luďka Bukače souhlasili. Když na důležité poradě v trenérském kamrlíku na českobudějovickém zimáku padla otázka, zda má někdo námitky, zkušený obránce...

14. května 2026

Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Černé sedačky zatím zůstávají prázdné. Pod stropem na vás zasvítí kostka s nápisem Time To Shine (v překladu Čas zazářit). A na ledě už začíná být živo. Čeští hokejisté se z chladné malé haly...

14. května 2026  11:07,  aktualizováno  11:57

Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem

Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček řídí extraligový souboj Brno vs. Pardubice. Na...

Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Fribourgu a Curychu budou v akci tři Češi a už před turnajem vzbudili pozornost. Poprvé v...

14. května 2026  10:53

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

14. května 2026  10:05

