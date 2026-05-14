POHLED: Nečas je kamarád do deště. Hokejový šikula si žehlí pověst v play off

Ve středečním prodloužení pátého čtvrtfinále proti Minnesotě pláchl s pukem do útočného pásma, hbitě objel branku a v plné parádě předvedl svůj přehled i chladnokrevnost.
Kdekdo by v jeho situaci vypálil, jenže on si počkal na správný okamžik a dokonale načasovaným pasem nabídl rozhodující trefu zadáku Kulakovi.
Následoval výbuch radosti, který musel otřást i nejvyššími štíty Skalistých hor. Colorado postoupilo mezi čtyři nejlepší kluby NHL, pod což se Nečas podepsal asistencí na vyrovnávací i vítězný gól.
BRETT KULAK ENDS THE SERIES 🚨 pic.twitter.com/RpBoVSqzbl— Colorado Avalanche (@Avalanche) May 14, 2026
V devíti utkáních vyřazovací části posbíral deset bodů (1+9), ve statistice plus/minus má hodnocení +9. Kouč Bednar ho posílá na led v klíčových chvílích, ať jeho družina potřebuje hájit náskok, nebo naopak dotáhnout ztrátu.
Důrazně napadá, všetečným pohybem soupeřům krade čas na zpracování kotouče či na rozehrávku. V sérii s Minnesotou zvlášť účinně dorážel na její elitní beky Hughese a Fabera.
Kapitán Landeskog ho nedávno chválil za příkladné nasazení: „Celý večer makal naplno. Už před zápasem to s ním šilo. Nemohl se dočkat prvního buly. Je to skutečný hráč! Skvěle forčekoval, poctivě se vracel.“
Pravda, v minulosti jeho produktivita ve vypjatých bitvách klesala. V 59 mačích Stanley Cupu za Carolinu nastřádal jen 30 bodů (11+19).
V upjatém systému přísného kouče Brind’Amoura se bál udělat chybu. Nedostával od něj příležitosti v rozhodujících fázích utkání. Na střety u hrazení mu scházely svaly, které teprve nabíral.
Výměna do Colorada mu pomohla po všech stránkách. Loni se v sestavě ještě rozkoukával, v sezoně 2025/26 to ale patřičně rozbalil. S vahou devadesáti kilogramů už se neváhá vydat k mantinelu, kde získává puky.
„V play off je přirozené, že v každém střídání bojujete od první do poslední vteřiny,“ citoval ho deník Denver Post, který Nečase rovněž velebil za povalení Fabera a hity na Hughese.
Že Nečas v play off vadne? Kritika už není na místě, řekl kouč. A Čech oslnil parádou
Úctu sklidil za sveřepost, s níž se v prvním kole vrátil do hry poté, co jej brutálně sestřelil losangeleský obránce Anderson.
Libuje si, jak mu vyhovuje hokejový vývoj, v němž ochabuje vliv síly a stále víc se klade důraz na rychlost: „Tolik už se to neřeže.“
Ukazuje se jeho soutěživost a touha po trofejích. Už jako holobrádek pomohl brněnské Kometě vyhrát nejvyšší domácí soutěž, po přesunu do zámoří triumfoval s Charlotte Checkers v Calder Cupu. Na šampionátu v Praze předloni náležel k nejlepším mužům českého mančaftu.
Jistě, měl by častěji střílet. Fanoušky Avalanche kolikrát dohání k šílenství tím, jak ve výhodných pozicích ještě nahrává parťákům, do čehož se promítá jeho nesobeckost a důvtip.
V devíti zápasech proti Los Angeles a Minnesotě skóroval jenom jednou, což rozhodně není vizitka excelentního kanonýra.
Jenže Nečas si v play off nepotřebuje čechrat peříčka a leštit statistiky. Svědomitě plní úkoly, které mu Bednar zadává. Prahne po posvátném stříbrném poháru.
„Už před sezonou jsme si ho stanovili jako cíl,“ řekl ve středu reportérům v Denveru. „Jo, musíme jít krok po kroku. Ale já – stejně jako celý náš tým – chci vyhrát úplně ve všem, třeba ve stolním tenisu s Gabem (Landeskogem).“
Pro vítězství je ochotný podstoupit leccos. Což postupně dochází i spoustě jeho kritiků.