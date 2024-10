V hlavní roli Nečas. Konečně! Český útočník splácí důvěru, v noci zářil

Bezpochyby byl klíčovou osobou celého utkání. Záhadně se však nevešel mezi vyhlášené tři hvězdy zápasu.

Carolina se dlouho nemohla prosadit, v prvních dvou třetinách ji hned čtyřikrát zbrzdila zbytečná vyloučení.

I díky Frederiku Andersenovi v brance Hurricanes, jenž proti Oilers skoro pokaždé exceluje, měla ve třetí části vůbec šanci duel zvrátit.

A o to se z velké části postaral právě Nečas.

Sám mohl hned zkraje periody snížit, ale na zádech ležícího gólmana Stuarta Skinnera nedokázal přehodit.

Smutnit nemusel, o pár vteřin později totiž nabil na modrou čáru Shaynu Gostisbeheremu a měl první asistenci.

Šest a půl minuty před koncem si pro změnu šikovně přibrzdil na brankovišti, odkud nasměroval přihrávku spoluhráče Erica Robinsona přímo do sítě.

A aby byla „Nečasova otočka“ kompletní, v prodloužení vlétl do pásma a nahrál připravenému Sebastianu Ahovi.

Podívejte se na akce, u kterých byl Martin Nečas:

„Fauly v první půlce zápasu nám braly momentum, na konci druhé třetiny už jsme ale začali šlapat. Využili jsme přesilovku na začátku té třetí, což nám dalo naději. A pak jsme je prostě přejeli,“ hodnotil Nečas.

„Potřebujete, aby se předvedli vaši nejlepší hráči. A našim se to povedlo, což se v zápase ukázalo jako rozdílové,“ chválil trenér Rod Brind’Amour.

Kapitán Aho bodoval dvakrát, rozhodl prodloužení. Nečas měl zase prsty ve všech třech gólech. A opomíjet se nesluší ani Andersena, o jehož formě proti Edmontonu už byla řeč. Konkrétně jen dvakrát odcházel ze vzájemných duelů bez bodu, a to proti němu naskočil už do 22 klání! Vyhrál hned osmnáct z nich.

Ale zpět k českému forvardovi.

Stuart Skinner v brance Edmontonu se jen beznadějně otáčí za kotoučem, který posouvá do sítě Martin Nečas.

O jeho očekávané větší roli v týmu po podpisu nové smlouvy se toho napsalo a namluvilo hodně, z prvních pěti zápasů sezony už můžeme leccos vyčíst.

Největší změna je na přesilovkách, po které Nečas tolikrát volal. V minulé sezoně figuroval až ve druhé speciální pětici, při početních výhodách byl na konci ročníku jen sedmým nejvytěžovanějším hráčem týmu.

V probíhající sezoně se konečně dočkal a posunul se do nasazovanější formace. „Pozici mám lepší. U přesilovky je velký rozdíl, pokud člověk hraje první, nebo druhou a jde navíc o ofenzivního hráče. To je jedna z těch největších věcí,“ hodnotil už před týdnem v rozhovoru s českými novináři.

Ačkoliv dál figuruje ve druhé lajně a na častější spolupráce s Ahem nebo kamarádem Andrejem Svečnikovem stále čeká, vyhoví si i třeba s Finem Kotkaniemim.

Martin Nečas z Carolina Hurricanes (druhý zleva) slaví se spoluhráči branku proti Pittsburgh Penguins.

Stačí se podívat na týmovou produktivitu, spolu s kapitánem Ahem ji Nečas s bilancí 2+4 táhne. „Je samozřejmě na mně, abych byl dobrý, ale zatím jsem s prostorem spokojený,“ řekl.

Před sezonou absolvoval rozhovor s trenérem Brind’Amourem, kdy mu i kvůli odchodu několika hráčů slíbil větší vytížení, s nímž ale přichází i větší tlak. Nečas ho zatím zvládá, byť sezona teprve začala.

„Chtěl bych si překonat osobní maximum, to bych považoval za dobrou sezonu,“ vytyčil si cíl, jenž spočívá v přehoupnutí se přes cifru 71 bodů. „A s týmem chci stoprocentně udělat play off a trochu poskočit. V posledních letech jsme totiž byli dobří v základní části, zatímco v play off tolik ne,“ dodal.

Carolina má zatím po pěti zápasech šest bodů, především kvůli nízkému počtu odehraných utkání zatím nefiguruje na postupových příčkách do play off.

Což ovšem zatím není vůbec stěžejní. Jestli si Nečas splní své představy, se rozhodne až v nadcházejících měsících.