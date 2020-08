Nečas nabírá sebevědomí a boduje: Cítil jsem se nejlíp za celé play off

Po odložení prvního duelu série spolu sehráli Bruins s Hurricanes druhý zápas ve dvou dnech. Zatímco první střetnutí urvali v prodloužení po přihrávce Davida Pastrňáka hokejisté Bostonu, následnou odvetu ovládla těsným výsledkem Carolina.

Pastrňák do druhého zápasu kvůli zranění nezasáhl, vyčníval však jiný český mladík. 21letý Martin Nečas se blýskl dvěma gólovými přihrávkami, včetně té na vítěznou bombu obránce Dougieho Hamiltona ve třetí třetině.

Jako první ale z jeho spolupráce těžil nový parťák z útočné řady Andrej Svěčnikov, kterému Nečas nabil ve druhé části při obratu na 2:1. „Šlo nám to spolu na to, že to byl první zápas,“ vyprávěl Nečas na pozápasové tiskovce. „Hodně se spolu bavíme i mimo led, což nám pomáhá. Už před zápasem jsme si říkali, jak hrát po vhazování v útočném pásmu, a vycházelo nám to. Snad to tak bude pokračovat.“

O rok mladší Rus doplnil formaci s Nečasem a zkušeným Vincentem Trocheckem. „Trochu jsme před druhým zápasem proházeli lajny, cítil jsem se s nimi fakt dobře. Asi nejlíp za celé play off. Ale ještě nás čeká spousta zápasů, musíme dřít dál,“ uvědomuje si Nečas.

Rovněž ví, na co by si měl jeho tým dát velký pozor. Bruins vstřelili oba své góly v přesilovkách. „Nesmíme jim dávat tyhle příležitosti. Jinak to ale bylo z naší strany dobré, v plném počtu jsme byli lepší. Toho se chceme držet.“

Hurricanes psychicky nesrazil ani moment ze začátku třetí třetiny, kdy jim pro nedovolené bránění gólmana Raska rozhodčí neuznali zásah na 3:2. Verdikt nezvrátila ani trenérská výzva, za její chybné využití byla Carolina naopak potrestaná dvěma minutami za zdržování hry.

Kouč Rod Brind’Amour, který za kritiku rozhodčích v předchozím zápase vyfasoval pokutu 25 tisíc dolarů, musel tentokrát držet emoce v sobě. Což se nakonec vyplatilo, na zmíněnou Hamiltonovu pumelici po pasu Nečase už Bruins odpověď nenašli.

Mimochodem, pokutu za Brind’Amoura uhradil klub a k požadované částce přihodil „dýško“ 17 dolarů, sedmnáctka totiž bylo trenérovo číslo z hráčských dob. Hurricanes na šek, který putoval do ligové kasy, přidali poznámku: „Rychlá platba dělá rychlé kamarády“.

Třetí zápas vyrovnané série mezi Carolinou a Bostonem je na programu v sobotu od 18:00 SELČ.

Sestřih druhého utkání mezi Carolinou a Bostonem: