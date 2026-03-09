Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne

Sedmadvacetiletý Nečas se po olympijské přestávce vrátil do NHL ve výborné formě a až do neděle v každém ze šesti duelů bodoval. V minulém týdnu pomohl Coloradu bilancí 3+5 prodloužit vítěznou sérii na pět utkání a klub dominuje tabulce soutěže s náskokem sedmi bodů.
Nečas načal uplynulý týden gólem a dvěma nahrávkami při výhře 4:2 nad Los Angeles. Poté dal vítěznou trefu do sítě Anaheimu, nad nímž Colorado vyhrálo 5:1.
|
Famózní Nečas byl u čtyř gólů Colorada, Gudas se trefil v přestřelce
V pátek prožil čtyřbodový duel (1+3) a předvedl i úspěšný nájezd na ledě Dallasu, bez bodu zůstal až v neděli proti Minnesotě. I tak hráči Avalanche uspěli 3:2 po samostatných nájezdech.
Pro Nečase byl nedělní zápas jubilejním 500. v NHL. Za celý týden odehrál v průměru 23:28 minut na utkání, což byl druhý nejvyšší čas na ledě mezi všemi útočníky. V tabulce produktivity je nejlepším Čechem na osmém místě.
Vítěz tradiční ankety Scheifele zapsal totožnou bilanci 3+5, ale stačila mu na to jen tři utkání. Thompson odehrál stejně jako Nečas čtyři zápasy a bodů zapsal sedm (2+5).