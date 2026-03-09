Premium

Ocenění za výtečnou formu po olympiádě. Nečas je v NHL druhou hvězdou týdne

Autor:
  18:48
Martin Nečas byl vyhlášen druhou hvězdou uplynulého týdne NHL. Ve čtyřech zápasech Colorada nasbíral český útočník osm bodů za tři góly včetně vítězného a pět asistencí. S hokejisty Avalanche vede ligovou tabulku. První hvězdou týdne je centr Winnipegu Mark Scheifele, třetí pak další útočník Tage Thompson z Buffala.
Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Martin Nečas překonává Jaka Oettingera.
Martin Nečas se raduje s úspěšného rozhodujícího nájezdu proti Dallasu.
Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.
Martin Nečas slaví gól se spoluhráči z Colorado Avalanche.
Sedmadvacetiletý Nečas se po olympijské přestávce vrátil do NHL ve výborné formě a až do neděle v každém ze šesti duelů bodoval. V minulém týdnu pomohl Coloradu bilancí 3+5 prodloužit vítěznou sérii na pět utkání a klub dominuje tabulce soutěže s náskokem sedmi bodů.

Nečas načal uplynulý týden gólem a dvěma nahrávkami při výhře 4:2 nad Los Angeles. Poté dal vítěznou trefu do sítě Anaheimu, nad nímž Colorado vyhrálo 5:1.

Famózní Nečas byl u čtyř gólů Colorada, Gudas se trefil v přestřelce

V pátek prožil čtyřbodový duel (1+3) a předvedl i úspěšný nájezd na ledě Dallasu, bez bodu zůstal až v neděli proti Minnesotě. I tak hráči Avalanche uspěli 3:2 po samostatných nájezdech.

Pro Nečase byl nedělní zápas jubilejním 500. v NHL. Za celý týden odehrál v průměru 23:28 minut na utkání, což byl druhý nejvyšší čas na ledě mezi všemi útočníky. V tabulce produktivity je nejlepším Čechem na osmém místě.

Vítěz tradiční ankety Scheifele zapsal totožnou bilanci 3+5, ale stačila mu na to jen tři utkání. Thompson odehrál stejně jako Nečas čtyři zápasy a bodů zapsal sedm (2+5).

