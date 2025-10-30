Premium

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Karel Knap
  18:20
Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem Colorado Avalanche osmiletý kontrakt na období 2026 až 2034 za 92 milionů dolarů, čili asi za 1,93 miliardy korun.
Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils. | foto: Isaiah J. Downing/Imagn Images

S průměrnou roční mzdou (cap hit) 11,5 milionu dolarů se tak brilantní bruslař ze Žďáru nad Sázavou stane nejlépe placeným našincem v NHL, těsně předstihne bostonského kanonýra Davida Pastrňáka (11,25 milionu, celkem 90 milionů).

Colorado si pojistilo jeho služby, třebaže mu pod platovým stropem ubyl notný kus prostoru, který bude výhledově potřebovat na blížící se zvýšení platu pro geniálního obránce Calea Makara.

Podle zákulisních zvěstí se zvažovala varianta Nečasova trejdu. Zájem údajně projevili New York Rangers, Toronto Maple Leafs či Boston Bruins. Teď je však tahle možnost výrazně méně pravděpodobná. V prvních sedmi letech má český forvard jistotu nevyměnitelnosti.

Nathan MacKinnon (29), Martin Nečas (88) a Gabriel Landeskog (92) slaví gól Colorado Avalanche.

Po lednové výměně z Caroliny, kde ho dlouho nenechali úplně vyniknout, v Coloradu náramně zapadl do souboru kouče Jareda Bednara. V elitní lajně si v šestadvaceti porozuměl s tahounem Nathanem MacKinnonem. Vysloužil si místo v hlavním přesilovkovém komandu.

Už loni Nečas nějakou dobu vedl bodování NHL. V podobně svižném tempu vyrazil taky do sezony 2025/26, po níž mu vyprší dvouletá smlouva, která mu zaručovala dohromady 13 milionů dolarů. Úterní trefou v utkání s New Jersey se v tabulce produktivity udržel v Top 20 s bilancí 7+6. Od příštího podzimu se přidá k ligovým hvězdám i svou gáží. Zařadí se mezi dvacet nejštědřeji honorovaných hokejistů na této planetě.

Rušno kolem Nečase. Šponuje cenovku a fanoušci se ptají: Proč už není podepsaný?

Na špičce dolarové hitparády se vyhřívá Kirill Kaprizov s cap hitem v astronomické výši 17 milionů dolarů. V září si plácl s Minnesotou, od níž má obdržet v součtu 136 milionů dolarů. V NHL nastává éra štědrosti. S rychle stoupajícím platovým stropem logicky rostou i hráčské odměny. Osmileté pakty uzavřeli rovněž Kyle Connor ve Winnipegu (průměr 12 milionů) nebo Jack Eichel v Las Vegas (průměr 13,5 milionu).

Výjimkou je edmontonský kapitán Connor McDavid, jenž prodloužil s Oilers o pouhé dva roky, aniž by požádal o přidání. Dál bude brát - pro něj skromných - 12,5 milionů, aby klub mohl verbovat posily na dobývání Stanley Cupu.

Nečasův příběh může inspirovat mnoho kluků z menších českých měst, kteří si před usnutím představují, jak jednou nastoupí v NHL. Sám urazil dlouhou cestu.

„Pořád mám před očima hubeného šestnáctiletého kluka, který za mnou krátce po vyléčení z mononukleózy začal dojíždět do Liberce z Brna. Jako hokejista už byl moc šikovný, ale pořád vypadal jako miminko,“ vzpomíná s úsměvem jeho kondiční trenér Miloš Peca.

„Za těch deset let Martin udělal po fyzické stránce neuvěřitelný pokrok. Vnímám ho jako perfektního profesionála. Po sezoně si dá týden volna a hned zase naskakuje do přípravy.“

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

Nečas dvakrát vyhrál s Kometou extraligu, vlastní titul z farmářské AHL i zlato z mistrovství světa. Jeho popularita kyne. V zámoří se s oficiální licencí hráčské asociace NHLPA prodávají trička s jeho kreslenou postavičkou a nápisem MARTY PARTY.

Úspěch mu zatím nestoupl do hlavy. Se svým parťákem Tomášem Hertlem se při pražských galejích navzájem hecují a posouvají svou výkonnost.

„V letních měsících Neči začíná svůj tréninkový proces v sedm ráno a končí ve večerních hodinách,“ líčí expert na fyzičku. „Neztrácí čas zbytečnostmi a využívá každou minutu k tomu, aby se zdokonaloval - jak na ledě tak mimo něj.“

Martin Nečas se svým kondičním koučem Milošem Pecou (vpravo).

Nežije jako asketa. Zároveň mu ale nevyhovuje zahálka. Dbá na správnou výživu, nešetří při nákupu cvičebních pomůcek. „Nešetří na ničem, co ho může dělat lepším. Jestli si někdo z prozatím nedoceněných hráčů zaslouží takovou smlouvu, je to bezesporu on,“ tvrdí Peca.

Nečas si přirozeně uvědomoval svou výraznou pozici na trhu. V letním rozhovoru pro iDNES.cz s povděkem kvitoval očekávanou cenovku s číslem přesahujícím deset milionů dolarů za sezonu. Zároveň ale posuzoval i jiné hodnoty. „Jednou bude skoro jedno, jestli jsem si celkem vydělal 100 milionů dolarů, nebo 95 milionů,“ prohlásil.

Pastrňák s Hertlem byli v NHL u dvou gólů, Nečas odstartoval kanonádu

„Důležitější je, abych hrál v týmu, který mi vyhovuje, abych v něm měl vhodnou roli. Aby všechno klapalo, abych byl nejlepší verzí sebe sama. Abych svou kariérou zanechal v historii tu nejlepší stopu.“

V Coloradu má před sebou další nebetyčné cíle. „Osobně mám obrovskou radost z toho, že se s Avalanche domluvil,“ poznamenal ještě Peca. „Jinde by dostal možná víc peněz, ale v Coloradu má famózní spoluhráče, se kterými bude příštích iks let určitě bojovat o Stanley Cup.“

„Navíc věřím, že díky neustálému progresu taky může usilovat o individuální trofeje pro nejlepší borce ligy.“

