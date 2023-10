Zdařilé góly obou, výhra jen pro jednoho. Nečas se Zadinou bavili fanoušky

Od té z hokejového mistrovství se lišila ve způsobu zakončení. Nevystřelil z úhlu, nýbrž si vytáhl brankáře Blackwooda, rychle objel branku a zasunul puk za vzdálenější tyč.

Carolina svého soupeře ve třetí třetině doslova přejela, čtyřmi góly otočila na konečných 6:3.

Nečas se na obratu podílel touto brankou a ještě asistencí na vítězný gól, kdy v přesilovce našel kolegu Setha Jarvise.

„Tahle pasáž hry byla z naší strany vynikající. Zápas se pro nás dlouho nevyvíjel dobře, přitom jsme měli herně navrch. Musím ocenit hráče, že se tím nenechali ovlivnit, obrat jsme si jednoznačně zasloužili,“ domníval se trenér hostů Rod Brind’Amour.

Sharks z prvních dvou třetin vytěžili naprosté maximum. Z jedenácti střel třikrát skórovali, naopak Carolina se na góly hodně natrápila.

„Nelíbilo se mi, jak jsme hráli po většinu zápasu. Nemyslím si, že jsme byli dostatečně důrazní a nakonec nás to dohnalo,“ uvedl trenér Sharks David Quinn, jehož svěřenci stále čekají na první výhru v sezoně.

Rádi by ji získali ve čtvrtek Bostonu. A jistě, měl by to být hlavní cíl, týmový výkon je vždycky na prvním místě. Ovšem u San Jose můžeme v jistém případě přimhouřit oko. Sharks patří mezi outsidery soutěže, proto by měl být důležitý osobní růst jednotlivých hráčů, když už se nedostavují výsledky.

A to platí také pro Zadinu, který dostává v Kalifornii druhou šanci. V Detroitu očekávání nenaplnil, gólovým maximem zůstalo deset branek ze sezony 2021/22, což je pro vyhlášeného střelce málo.

Novou štaci na západě Spojených států začal více než solidně. Trefil se hned v prvním zápase, druhý zásah přidal v noci proti Carolině. Co navíc potěší, oba góly si vybojoval prakticky sám.

Poprvé se dobře zorientoval na brankovišti a z otočky zavěsil, proti Hurricanes zase na středu útočného pásma v přesilovce zamíchal pukem a prostřelil blok i brankáře Raantu.

„Gól mu jistě hodně zvedne sebevědomí. Ale co nám tady zatím ukazuje nejvíc, je jeho perfektní morálka a snaha. Nic víc po něm ani nechceme,“ řekl po prvním duelu proti Vegas trenér Quinn.

San Jose zatím mohou těšit výkony českých hráčů, krajan Tomáš Hertl má na kontě už tři asistence. Spokojenost panuje také v Carolině s Nečasem, jenž si drží bilanci bodu na zápas.

Zatímco Nečas si myslí se spoluhráči na týmový úspěch, Zadinova forma by mohla být vítanou posilou pro národní tým na šampionát v Praze.