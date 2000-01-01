náhledy
Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů dolarů) vytvořil český rekord, zároveň se zařadil mezi smetánku NHL. Kteří hokejisté si v NHL přijdou na ještě tučnější odměnu?
Autor: Tyler Tate, AP
KIRILL KAPIRZOV, MINNESOTA WILD, 17 MILIONŮ DOLARŮ ROČNĚ. Výjimečný hokejista, i tak překvapivý rekordman a lídr finančního žebříčku. Minnesota se na konci září plácla přes kapsu. Podle některých nabídla až příliš, ale neměla příliš na vybranou. Ruského útočníka a největší hvězdu týmu zkrátka nemohla nechat utéct.
Autor: Reuters
LEON DRAISAITL, EDMONTON OILERS, 14 MILIONŮ. Jeden z nejlepších hráčů současnosti, parťák Connora McDavida. Společně zatím marně nahánějí Stanley Cup, dvakrát po sobě ve finále přihlíželi floridské radosti. A že Němec bere víc než hvězdnější Kanaďan? Tady problém nehledejte, oba pojí velmi pevné přátelství. A především touha konečně bok po boku zvítězit.
Autor: Nathan Denette, AP
JACK EICHEL, VEGAS GOLDEN KNIGHTS, 13,5 MILIONU. Další z elitní společnosti ofenzivních es, také on podškrábl tučný kontrakt teprve nedávno. Začátkem října na dalších osm let spojil budoucnost s Vegas, které před dvěma lety dovedl až ke Stanley Cupu. A jak si s pocitem zajištěné budoucnosti vede? Náramně, s bilancí devatenácti bodů (8+11) v deseti zápasech se drží na čele tabulky produktivity NHL.
Autor: NHL/ via Getty Images
AUSTON MATTHEWS, TORONTO MAPLE LEAFS, 13,25 MILIONU. Jeden z nejlepších střelců napříč soutěží, očekávaný tahoun amerického výběru na olympijském turnaji. Rád podepisuje kratší kontrakty. Nejprve pětiletý, v srpnu roku 2023 jen čtyřletý. Skokový růst platového stropu mu nahrává, za tři roky bude potřebovat novou smlouvu. Bude mu stále teprve jedenatřicet, klidně může dostat opět přidáno.
Autor: Reuters
NATHAN MACKINNON, COLORADO AVALANCHE, 12,6 MILIONU. Nečas se nestane nejlépe placeným hráčem v klubu, elitní centr má roční výdělek ještě o více než jeden milion vyšší. Spíš než peníze ale mezi sebou jistě řeší chemii, která v jejich formaci ještě s Finem Lehkonenem vzniká. Klape jim to totiž parádně.
Autor: Jeffrey T. Barnes, AP
CONNOR MCDAVID, EDMONTON OILERS, 12,5 MILIONU. Mnozí by čekali nejlepšího hokejistu světa v tomto seznamu výše, jenže on při jednání zásadně slevil. Souhlasil s částkou, kterou pobíral už před osmi lety, přestože od té doby neskutečně vylétl. Chce totiž úspěch a tímto krokem dává klubu šanci investovat i jinde.
Autor: Perry Nelson, Reuters
MITCH MARNER, VEGAS GOLDEN KNIGHTS, 12 MILIONŮ. Do města hazardu dorazil až letos v létě, když se rozhodl neprodloužit kontrakt s Torontem. Teď nastupuje s českým centrem Tomášem Hertlem v jedné formaci, spolupráce jim sedí. Oba se pravděpodobně ukážou i na olympiádě v Miláně.
Autor: AP
MIKKO RANTANEN, DALLAS STARS, 12 MILIONŮ. Právě s finským útočníkem je Nečas v současnosti nejvíce porovnáván. Každý šel v rámci lednové výměny opačnou cestou, Rantanen nakonec měnil dres ještě jednou a skončil v Texasu, kde podepsal i dlouhodobou smlouvu. Bere o půl milionu ročně více než český rychlík, Colorado tak v tomto ohledu lehce ušetřilo.
Autor: Reuters
KYLE CONNOR, WINNIPEG JETS, 12 MILIONŮ. Tucet do třetice, opora celku z Manitoby se řadí do skupinky hráčů, kteří mega kontrakt podepsali až po startu aktuální sezony. I jemu přišel náramně vhod zvedající se platový strop, vydělá si nejvíce z týmu.
Autor: Reuters
ELIAS PETTERSSON, VANCOUVER CANUCKS, 11,6 MILIONU. Švédský centr spadl do krize, na ledě se trápí, fanoušci jej kritizují. Od sezony 2022/23, kdy nasbíral 102 bodů, s produktivitou klesá, v uplynulém ročníku se zapsal do statistik jen pětačtyřicetkrát. Ale tučnou smlouvu stihl podškrábnout včas. Jen ve Vancouveru možná litují...
Autor: Profimedia.cz
ERIK KARLSSON, PITTSBURGH PENGUINS, 11,5 MILIONU. Tady už se dostáváme na Nečasovy peníze. Také ofenzivně laděný švédský zadák si miliony zasloužil, dříve patřil k nejlepším na světě. Tato gáže mu naposledy na účet přistane v příští sezoně, pak se stane volným hráčem.
Autor: Reuters
WILLIAM NYLANDER, TORONTO MAPLE LEAFS, 11,5 MILIONU. Nečas dorovnal také dalšího Švéda, tentokrát útočníka z kanadské metropole. Ten spolu s Matthewsem patří do nejužšího jádra opor, které se zatím marně snaží dotlačil tradiční klub na vrchol.
Autor: Reuters
DAVID PASTRŇÁK, BOSTON BRUINS, 11,25 MILIONU. Až do čtvrtka platil za nejlépe placeného Čecha v NHL, teď spadl těsně za Nečase. Od příští sezony mu bude patřit 14. příčka mezi všemi hráči v lize.
Autor: Reuters