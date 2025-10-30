Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Autor: ,
  19:40
Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů dolarů) vytvořil český rekord, zároveň se zařadil mezi smetánku NHL. Kteří hokejisté si v NHL přijdou na ještě tučnější odměnu?
Martin Nečas (88) v dresu Colorado Avalanche Kirill Kaprizov v akci v šestém zápase play off proti Vegas. Leon Draisaitl z Edmonton Oilers rozhodl čtvrté finále NHL. Americký útočník Jack Eichel působí ve Vegas. Auston Matthews Nathan MacKinnon z Colorado Avalanche slaví gól v utkání s Buffalo Sabres. Connor McDavid (97) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers. Hokejový útočník Mitch Marner je novou hvězdou Vegas Golden Knights, přestoupil... Útočník Mikko Rantanen po druhé výměně v sezoně NHL už válí za Dallas. Kyle Connor z Winnipegu se pokouší vstřelit gól do sítě New York Islanders. Elias Pettersson slaví trefu proti Nashvillu. Obránce Erik Karlsson z Pittsburghu se žene za kotoučem.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.22
  • 4.20
  • 2.69
Plzeň vs. KometaHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
31. 10. 17:30
  • 2.35
  • 4.10
  • 2.56
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Pardubice vs. KladnoHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 1.60
  • 4.75
  • 4.43
Liberec vs. VítkoviceHokej - 20. kolo - 31. 10. 2025:Liberec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
31. 10. 18:00
  • 2.15
  • 4.20
  • 2.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu

Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka....

31. října 2025  9:15

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

31. října 2025  7:52

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...

31. října 2025  7:37

Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v...

31. října 2025  5:33,  aktualizováno  6:47

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

30. října 2025  19:40

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

30. října 2025  18:20

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. října 2025  15:23

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

30. října 2025  15:03

Ať trénují legendy, žádal Litvínov. Ať trénuje sám Hynek, reagoval Šlégr

Ping-pong v hokejovém Litvínově. Nejistotou sžíraný klub po konci trenéra Michala Broše oslovil legendy, ať poslední tým extraligového žebříčku převezmou, jenže neuspěl. A teď naopak Jiří Šlégr,...

30. října 2025  14:33

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...

30. října 2025  11:10

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Marchand se na čas loučí s NHL. Pomůže kamarádovi, jemuž tragicky zemřela dcera

Zaslechl tragickou zprávu, tak ani chvilku nepřemýšlel a rozhodl se okamžitě odjet. Kanadský hokejista Brad Marchand poprosil Floridu, aby jej do víkendu uvolnila z tréninků i zápasu. Kvůli...

30. října 2025  10:45

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.