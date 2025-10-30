Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

|
Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely
Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...
Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy
Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...
Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps
Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...
Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech
Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...
Litvínovský asistent Ptáček: Kluci začali žrát led. A nejistotu hodili za hlavu
Není to žádná erupce, dobrý odrazový můstek ovšem ano. Hokejisté Litvínova po trenérských škatulatech obživli, vyhráli dva z posledních tří zápasů a snaží se smýt cejch extraligového otloukánka....
Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná
Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...
Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek
Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále...
Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali
V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v...
Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...
Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu
Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška
Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...
Ať trénují legendy, žádal Litvínov. Ať trénuje sám Hynek, reagoval Šlégr
Ping-pong v hokejovém Litvínově. Nejistotou sžíraný klub po konci trenéra Michala Broše oslovil legendy, ať poslední tým extraligového žebříčku převezmou, jenže neuspěl. A teď naopak Jiří Šlégr,...
Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se
Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...
Marchand se na čas loučí s NHL. Pomůže kamarádovi, jemuž tragicky zemřela dcera
Zaslechl tragickou zprávu, tak ani chvilku nepřemýšlel a rozhodl se okamžitě odjet. Kanadský hokejista Brad Marchand poprosil Floridu, aby jej do víkendu uvolnila z tréninků i zápasu. Kvůli...
Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě
Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...