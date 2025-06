Momentálně záleží na Coloradu. Nečas jej nemůže svévolně opustit, má podepsanou smlouvu a pokud ho Avalanche nevytrejdují, zůstane.

Jenže kontrakt zůstane platný pouze na příští sezonu, pak by mohl rodák z Nového Města na Moravě otestovat trh volných hráčů a Coloradu by hrozilo, že by mu rychlonohý forvard prchl zadarmo.

Pokud by se jednání o novém úpisu nejevilo zrovna optimisticky, organizace bude řešit výměnu.

„Rantanena vyměnili, protože rozhovory o prodloužení smlouvy byly až moc obtížné. Kolik asi budou mít trpělivosti s Nečasem, který není superhvězdou ani místním talentem, pokud rokování bude probíhat od července příliš pomalu?“ zamýšlel se nad diskuzemi hráče s vedením klubu novinář Nick Kypreos z prestižního portálu Sportsnet.

Právě v jeho článku, kde zmínil dvacítku hráčů, kteří mohou v létě změnit klub (vyskytoval se v něm i další český útočník Ondřej Palát), se objevil také Nečas.

Zaujalo hlavně poslední souvětí: „Panoval dojem, že Nečas nebyl úplně nadšený ze svého působení v Coloradu a že by rád prozkoumal jiné možnosti.“

Tak ale může učinit až za rok. Do té doby jeho osud řídí čistě Colorado. Také proto, že Nečas nemá ve smlouvě žádnou známou klauzuli, která by následně mohla ovlivnit potenciální výměnu.

Přitom v Coloradu si Nečas oproti předchozímu angažmá v Carolině polepšil. Konečně se dostal do první přesilovkové formace, navíc se vyšvihl do lajny s hvězdným Nathanem MacKinnonen. Dočkal se tak spolupráce, jemuž se u Hurricanes roky nedostávala.

V základní části se mu dařilo, v dresu Avalanche jen těsně nedosáhl na bilanci bodu na zápas, v součtu i s minulým zaměstnavatelem nasbíral 83 bodů, čímž si výrazně vylepšil osobní maximum.

V play off ale schytával za své výkony kritiku, redaktor Sean McIndoe z The Athletic ho zařadil do seznamu 21 hokejistů, kteří ve vyřazovací fázi přímo zklamali.

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen z Colorado Avalanche slaví gól proti New Jersey Devils.

Hlavně upozorňoval na kontrast mezi ním a Mikkem Rantanenem, za kterého byl původně vyměněn. Finský silák totiž patřil k nejlepším ze všech, ve vzájemné sedmizápasové sérii Dallasu s Coloradem zapsal parádní bilanci 5+7, kdežto Nečas jen 1+4.

Ani to nebyl vyloženě propadák, stále se v týmové produktivitě zařadil na třetí příčku. Porovnání s Rantanenem mu ale výrazně uškodilo.

Pokud se Nečasovy myšlenky o další změně potvrdí, generální manažer Avalanche Chris MacFarland by na ně měl reagovat.

Už dříve se mluvilo o přesunu do Vancouveru, nakonec ale vyhrálo se svou nabídkou Colorado.

Hodil by se ale i jiným celkům, třeba Bostonu, Nashvillu, Montrealu...

List by mohl pokračovat, vedení klubu si ale nejdřív musí vyhodnotit, co by mohlo Nečasovi nabídnout, protože teprve ve středu podškrtlo tučnou tříletou spolupráci s centrem Brockem Nelsonem.

Pro českého útočníka tak zbývá málo místa na potenciální finanční přídavek. A to klidně může znamenat další loučení. Ať už prostřednictvím výměny, nebo za rok svévolného odchodu.