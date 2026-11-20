Na jedné straně mírně svazující záležitost, která nemusí každému sednout a vyhovovat. Na té druhé příležitost vyniknout a vzít jedno z nejsilnějších mužstev ligy na svá záda. Alespoň dočasně.
„Čeká nás velký úkol,“ uvědomoval si český hokejista, když zámořským éterem prolétly informace o zdravotních problémech jeho parťáků, s nimiž tráví na ledě spoustu času.
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Oba trápí blíže nespecifikované zranění v dolní části těla, které se přivodili minulý týden v Ottawě. Makar by měl absentovat do konce listopadu. MacKinnon ještě déle, dohromady zhruba měsíc.
Velice nepříjemná situace. Podobná, jako kdyby Edmontonu souběžně odpadli McDavid s Draisaitlem nebo se Minnesota musela obejít bez Kaprizova a Quinna Hughese.
„Ale i bez nich máme dostatečně dobrý tým plný skvělých hráčů a můžeme porazit každého,“ pronesl Nečas. „Musíme se s tím popasovat, od každého budeme potřebovat ten nejlepší výkon.“
Zvlášť na něj byli v zámoří zvědaví.
Ano, dvojice geniálních Kanaďanů je odskočená, ale také útočník s číslem 88 na dresu sbírá body po hrstech, v minulé sezoně dokonce poprvé v kariéře překonal bájnou stovku.
„Je načase, aby zabrali ostatní,“ hlásil kouč Jared Bednar. „Zvlášť v ofenzivě nás ti dva dokážou podržet, vyhrávají nám spoustu zápasů, které překlápí na naši stranu. Teď je musíme společnými silami nahradit.“
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To se ale mnohem snadněji řekne než udělá.
Colorado má ale třeba oproti Edmontonu, který je na McDavidovi a Draisaitlovi až bytostně závislý, výhodu, že produktivitu dokáže rozložit mezi více hráčů.
MacKinnon (10+20) se drží v elitní desítce bodování NHL, Makar (5+18) je sedmý mezi beky. Nečas, rovněž mimořádně nadaný hokejista, s nimi drží krok (10+16). A pozadu nezůstávají ani ostatní.
S Artturim Lehkonenem dostali do první formace Brocka Nelsona, český reprezentant dvakrát po sobě vyšel naprázdno. Proti Montrealu (4:1) to ještě nevadilo, v utkání s Utahem (1:4) už jeho příspěvek chyběl.
MacKinnonovo zranění v Ottawě:
Nathan MacKinnon left the game in the 2nd period and will not return after this play with Artem Zub 🤕 https://t.co/LibNhEwGZf— Gino Hard (@GinoHard_) November 13, 2026
Zápis do statistik si schoval až do zápasu s Anaheimem (4:0). V prostředním dějství asistoval u Nelsonovy nekompromisní trefy, v jedenapadesáté minutě se podílel i na gólu obránce Toewse.
„Ukázali jsme touhu, dobře jsme zareagovali na předchozí nepovedené utkání. Skvělá obrana, výborný gólman, všechny čtyři formace přispěly k výsledku,“ pochvaloval si Bednar.
„Řekli jsme si, že se musíme vrátit k maximálnímu nasazení, zaměřit se na detaily a dodržování systému. To se nám povedlo, zvládli jsme to ve všech ohledech,“ přidal se kapitán Gabriel Landeskog.
Také Nečase výhra těšila. Stejně jako fakt, že jeho nekontrolovaný náraz do mantinelu v duelu s Utahem nedopadl hůř.
Vypadal velice nepříjemně, sedmadvacetiletému útočníkovi chvíli trvalo, než se znovu postavil na brusle. Na led se ale vrátil. A Colorado jen o vlásek uniklo další zdravotní patálii.
Do karet vzhledem k marodce hraje Avalanche také nezvykle dlouhá přestávka, znovu se představí až příští čtvrtek, doma přivítají Montreal (3.30 SEČ).
Makar se ještě s největší pravděpodobností nestihne dát dohromady, podle zámořských médií je jeho návrat reálný až o tři dny později, kdy do Ball Areny dorazí San Jose.
Do té doby potřebují Nečas a spol. znovu ukázat, že si i bez hlavních opor zvládnou poradit.