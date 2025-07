Colorado má tři možnosti, jak s českým útočníkem v následujících týdnech, spíš měsících naloží.

1. Domluví se s ním na nové smlouvě.

2. Vymění ho do jiného týmu.

3. Nechá ho zadarmo odejít.

Pokud by sága skončila třetí variantou, fanoušci Avalanche by asi žádali po generálním manažerovi Chrisu MacFarlandovi rezignaci.

Proto se první dvě zdají o mnoho pravděpodobnější.

Martin Nečas z Colorado Avalanche se blíží k obránci Simonu benoitovi z Toronto Maple Leafs.

Vše se bude odvíjet od vyjednávání, ke kterému mezi Nečasem, respektive jeho zástupci a vedením klubu jistě dojde. Útočníkovi totiž za rok vyprší stávající kontrakt a stane se volným hráčem.

V takovém případě by o něj Colorado bez náhrady přišlo. A tomu by zcela logicky rádo předešlo. Smysl by tedy dávala potenciální výměna, o které se koneckonců dočtete na všelijakých zámořských portálech už nějakou dobu.

Třeba novinář Nick Kypreos z renomovaného kanadského serveru Sportsnet na začátku června napsal: „Rantanena vyměnili, protože rozhovory o prodloužení smlouvy byly až moc obtížné. Kolik asi budou mít trpělivosti s Nečasem, který není superhvězdou ani místním talentem, pokud rokování bude probíhat od července příliš pomalu?“

Přičemž dodal: „Panoval dojem, že Nečas nebyl úplně nadšený ze svého působení v Coloradu a že by rád prozkoumal jiné možnosti.“

To teď ovšem popírá Evan Rawal z The Gazzete Denver, tedy regionálního tisku přímo z Colorada, který se zaměřuje na dění u Avalanche. „Zvěsti o tom, že Nečas není v týmu šťastný, jsou jednoduše nepravdivé. Za tím si po dotazování všude kolem stojím,“ uvádí.

Útočník Martin Nečas (vlevo) se po boku obránce Caleho Makara raduje ze své trefy proti St. Louis.

K trejdu Nečase pryč z Colorada by tak případně nedošlo kvůli hráčově nevoli za klub nastupovat, ale protože by jej Avalanche nemohli či nechtěli zaplatit.

„Pokud to tak bude, musí učinit rozhodnutí relativně brzy. Ale já se přimlouvám za to, aby si ho pojistili. Jasně, není to hráč bez výhrad, ty největší se ukazují při play off, ale je nesmírně talentovaný, dobře zapadá do systému a v posledních letech byl odolný,“ zdůvodňuje Rawal.

Zároveň také přidává, že pokud by se Coloradu povedlo stlačit Nečasův budoucí kontrakt pod deset milionů ročně, jednalo by se o parádní počin ze strany týmu.

„Je to sice hodně, ale platový strop zase poroste,“ dodává.

MacFarland si může vyhodnotit, že se Nečas do budoucích plánů organizace nehodí, a poslat ho po roce opět dál. Český útočník má za sebou nejlepší sezonu v kariéře, nasbíral 83 bodů v 79 zápasech, o 12 zápisů překonal své dosavadní maximum.

Pokud by na taková čísla dokázal navázat i v následujícím ročníku, řekl by si o výrazný finanční přídavek z aktuálních šesti a půl milionu dolarů.

Buď u Colorada, nebo někde jinde v NHL.