Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Rušno kolem Nečase. Šponuje cenovku a fanoušci se ptají: Proč už není podepsaný?

Vojtěch Tůma
  16:25
Není složité poznat, že je svírají obavy. Hlavou jim zřejmě běží: Hlavně, ať se neopakuje stejný scénář jako v minulé sezoně! Tehdy hokejoví fanoušci z Colorada vzývali vedení, ať se za každou cenu domluví na nové smlouvě s Mikkem Rantanenem. Teď zaplavují klubové sociální sítě favorita NHL s výzvou: Okamžitě podepište Martina Nečase!
Martin Nečas s pukem na holi vymýšlí útok.

Martin Nečas s pukem na holi vymýšlí útok. | foto: AP

Martin Nečas u puku v utkání s Buffalo Sabres.
Brankář Saber Alex Lyon blokuje střelu Martina Nečase.
Martin Nečas z Colorada se raduje z gólu proti Dallasu.
Nathan MacKinnon (29), Martin Nečas (88) a Gabriel Landeskog (92) slaví gól...
50 fotografií

Urgentnost jejich proseb si lze jednoduše vysvětlit dvěma důvody.

Zaprvé: fantastický vstup českého hokejisty do nového ročníku NHL. Bodoval v každém z pěti utkání. Zapsal tři trefy a šest asistencí, atakuje čelo tabulky produktivity.

Skvělý Nečas dal dva góly a trenér hlásil: Dřív se podřizoval, ale vidím v něm střelce

Bravurně se doplňuje s hvězdným Nathanem MacKinnonem, který o něm říká: „Když Marty dostane odpovídající roli, je z něj superstar.“

Zadruhé: špatná zkušenost z nedávné minulosti. Rantanena si totiž generální manažer MacFarland nechal pláchnout.

Možná trochu předčasně nabyl dojmu, že si jedno z nejlepších křídel v soutěži nemůže dovolit. Poslal ho do Caroliny, výměnou právě za českého útočníka.

Podepíše Martin Nečas v Coloradu nový kontrakt?

celkem hlasů: 78

Ten se nachází ve stejné situaci. Několik měsíců před vypršením stávajícího kontraktu hraje nejen o týmový úspěch, ale také o svou budoucnost a cenovku.

„Nevadí mu dát si trochu na čas. Chce počkat, až se sezona pořádně rozjede, až pak jeho agent zahájí s Avalanche podrobnější jednání. Myslím si, že najdou společnou řeč, ale může to trvat,“ napsal pro web The Athletic renomovaný novinář Pierre LeBrun.

Nečasova reakce na zprávy, že v Coloradu není spokojený:

Na všemožné spekulace o Nečasových dalších krocích můžete v zámořských médiích narazit neustále. Zůstane? Odejde? Kolik dostane? A na jak dlouho?

K neutichajícímu šumu přispívají i nedávné podpisy Kaprizova (Minnesota, na 8 let za 17 milionů ročně), McDavida (Edmonton, 2x12,5), Eichela (Vegas, 8x13,5) a Connora (Winnipeg, 8x12).

V jakých finančních relacích se může pohybovat tahoun Colorada? Zřejmě o něco nižších.

POHLED: Neobyčejný projev nesobeckosti. Proč se McDavid prodal pod cenou?

Aktuálně pobírá 6,5 milionu dolarů ročně, zámořští odborníci odhadují, že by si mohl polepšit na částku okolo deseti milionů dolarů. „Psal jsem si s jeho agentem, chceme něco podniknout,“ poznamenal MacFarland.

Nepřeje si opakovat „scénář Rantanen“. Nepůsobilo by to dobře, mohl by si rozhněvat očividně netrpělivé fanoušky, kteří se ptají: Na co čekáte? I on by rád měl jasno co nejrychleji, zároveň ale musí myslet dopředu.

Od příštího léta potřebuje zahájit námluvy s Calem Makarem. A můžete se spolehnout, že domluva s nejlepším bekem současnosti pro něj bude absolutní prioritou.

Nathan MacKinnon (29), Martin Nečas (88) a Gabriel Landeskog (92) slaví gól...
Martin Nečas (vlevo) slaví gól spolu s obráncem Calem Makarem.

Coloradu nahrává skokový růst platového stropu, který by se měl za dva roky vyšplhat z 95,5 na 113,5 milionu dolarů. Rázem se otevře mnohem větší prostor na udržení všech klíčových opor.

Když se novináři vyptávali na názor českého útočníka, jen suše odvětil: „Uvidíme, co se stane. Já se soustředím jen na sebe.“

Moc dobře si ale uvědomuje, že pokračujícími výtečnými výkony si vylepší vyjednávací pozici.

Jen těžko si lze představit situaci, kdy v platové hierarchii předčí MacKinnona (12,6). Právě nezpochybnitelný lídr ambiciózního celku ale může hrát v Nečasově rozhodování zásadní roli.

Kdo říká, že chci pryč? Nečas o slzách po výměně i cenovce deset milionů dolarů

Ano, na trhu s volným hráči by český útočník nejspíš dostal lépe zaplaceno. Manažeři napříč NHL po šikovném, rychlém a produktivním křídle jistě pokukují.

Ale kdo by nechtěl v dalších letech zápas co zápas nastupovat vedle jedné z nejzářivějších hokejových hvězd? Navíc v zádech s Makarem, jehož si na ledě snadno spletete s útočníkem.

Nejde o samozřejmost, ale privilegium. Na spolupráci úderného tria je radost pohledět, náramně si ji vychvaloval i kouč Bednar: „Zvykli si na sebe. Jsou dynamičtí a neuvěřitelně nebezpeční.“

Zatím nepříliš čitelná hádanka se bude dál rozplétat. Postoj příznivců Avalanche je zřejmý, stejně tak i fakt, že Nečas stojí před podpisem životního kontraktu. Jen se zatím neví, jak přesně bude vypadat.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kometa vs. Ml. BoleslavHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:Kometa vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.70
  • 4.43
  • 4.04
Pardubice vs. LiberecHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:Pardubice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.63
  • 4.60
  • 4.36
K. Vary vs. LitvínovHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:K. Vary vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.57
  • 4.99
  • 4.44
Kladno vs. VítkoviceHokej - 15. kolo - 17. 10. 2025:Kladno vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 2.22
  • 4.00
  • 2.78
Washington vs. MinnesotaHokej - - 18. 10. 2025:Washington vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
18. 10. 01:00
  • 2.31
  • 4.06
  • 2.74
Detroit vs. TampaHokej - - 18. 10. 2025:Detroit vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
18. 10. 01:00
  • 3.06
  • 4.13
  • 2.10
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

Komplikace při stavbě olympijské haly. Dělá nám to starosti, přiznal šéf NHL

Obavy vyjádřil už před dvěma lety. „Stále mají před sebou spoustu práce, je to znepokojující,“ prohlásil Gary Bettman. O čem šéf NHL tehdy hovořil? O stavu Santa Giulia Areny pro šestnáct tisíc lidí,...

Rušno kolem Nečase. Šponuje cenovku a fanoušci se ptají: Proč už není podepsaný?

Není složité poznat, že je svírají obavy. Hlavou jim zřejmě běží: Hlavně, ať se neopakuje stejný scénář jako v minulé sezoně! Tehdy hokejoví fanoušci z Colorada vzývali vedení, ať se za každou cenu...

17. října 2025  16:25

Vedl akademii Sparty, teď benjamínek Slavíček přebírá partnerské Litoměřice

Trenérská škatulata se mezi Spartou a Litoměřicemi, partnerskými hokejovými kluby, hýbají dál. Po odchodu Jaroslava Nedvěda do Prahy se opačným směrem pod Radobýl přesouvá Tobiáš Slavíček. Na...

17. října 2025  16:16

„Oh, sorry!“ lekl se rozhodčí NHL. Omylem zahlásil gól, jeho verdikt v zámoří baví

Šlo o úsměvný přeřek v nevhodnou chvíli. Rozhodčí Michael Markovic to taky moc dobře věděl, když v 59. minutě do mikrofonu uznával gól Floridy, která by snížila na 2:3. New Jersey ale mohlo zůstat...

17. října 2025  15:33

Legenda Reichel: Konec Broše? Alibismus od vedení. Oni jsou za to odpovědní

Osm porážek v řadě a poslední místo v extralize. K tomu nejistá budoucnost. Hokejový Litvínov prochází těžkým obdobím, ve čtvrtek skončil trenér Michal Broš. Jen tahle změna ale klub z potíží...

17. října 2025  15:20

Chaos na ledě. Dostál jel přes celé kluziště do šarvátky. Kluci drží při sobě, chválí kouč

Do konce druhé třetiny utkání hokejové NHL mezi Anaheimem a Carolinou zbývaly tři sekundy. Už se ani nemělo nic stát. Jenže někdy stačí jedno žďuchnutí po vhazování a dění se vmžiku znepřehlední....

17. října 2025  14:10

Čelit takto silnému útoku? Fenomenální. Rittich při své premiéře vychytal McDavida

V závěru druhé třetiny skórovali v oslabení a měli v něm i další šanci. Jenže rázem museli čelit brejku hvězdného Connora McDavida, který se z pravé strany dostal až před Davida Ritticha. Český...

17. října 2025  12:14

Peterek si chválí mladíky v Třinci: Daří se nám je přesvědčit, aby neodcházeli brzy

Brankář Denis Čelko, obránci Dominick Byrtus, Pavel Průšek a Aleš Zielinski a útočníci Adam Cedzo, Matěj Kubiesa a Petr Sikora. To jsou hráči, jimž není více než dvacet let a jsou na soupisce...

17. října 2025  10:24

Červ, co vás nahlodá. Flek spoluhráče vytáčí i na tréninku, v létě piluje chvaty

Byť hokejisty brněnské Komety souží marodka, se svým malým velkým vůdcem se jim výsledkově daří stejně jako jemu. Důvtipný rychlík, skvělý čtenář hry, srandista a kapitán Jakub Flek neustále jede na...

17. října 2025  9:30

Hertl s Pastrňákem skórovali ve vzájemném duelu, trefil se i Chytil

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Útočníci Tomáš Hertl s Davidem Pastrňákem se gólově podíleli na přestřelce 6:5 mezi Vegas a Bostonem. Přesně pálil i Filip Chytil, jehož...

17. října 2025  7:06,  aktualizováno  8:26

Exkluzivně: jak dopadl Hadamczikův audit? Policejní závěry mluví jasně

Premium

Jsou to víc než tři roky, co prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vypověděl smlouvu s marketingovou agenturou BPA a nařkl ji, že kvůli ní český hokej za dvanáct let přišel o stovky milionů...

17. října 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Brankář Hart zbavený obvinění ze znásilnění se vrací do NHL, bude chytat za Vegas

Brankář Carter Hart se jako první z hokejistů osvobozených soudem v aféře s údajným sexuálním napadením vrací do NHL. Sedmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Vegas. Golden Knights, kde působí i...

16. října 2025  20:51

Loučení ze dna tabulky. Broš po debaklu končí v Litvínově, asistenti zůstávají

První trenérské angažmá v extralize si dozajista představoval jinak. Na střídačce stál za hokejisty Litvínova jen ve čtrnácti soutěžních duelech, po středečním debaklu 2:8 ve Vítkovicích už Michal...

16. října 2025  20:16,  aktualizováno  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.