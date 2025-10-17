Urgentnost jejich proseb si lze jednoduše vysvětlit dvěma důvody.
Zaprvé: fantastický vstup českého hokejisty do nového ročníku NHL. Bodoval v každém z pěti utkání. Zapsal tři trefy a šest asistencí, atakuje čelo tabulky produktivity.
Bravurně se doplňuje s hvězdným Nathanem MacKinnonem, který o něm říká: „Když Marty dostane odpovídající roli, je z něj superstar.“
Zadruhé: špatná zkušenost z nedávné minulosti. Rantanena si totiž generální manažer MacFarland nechal pláchnout.
Možná trochu předčasně nabyl dojmu, že si jedno z nejlepších křídel v soutěži nemůže dovolit. Poslal ho do Caroliny, výměnou právě za českého útočníka.
Ten se nachází ve stejné situaci. Několik měsíců před vypršením stávajícího kontraktu hraje nejen o týmový úspěch, ale také o svou budoucnost a cenovku.
„Nevadí mu dát si trochu na čas. Chce počkat, až se sezona pořádně rozjede, až pak jeho agent zahájí s Avalanche podrobnější jednání. Myslím si, že najdou společnou řeč, ale může to trvat,“ napsal pro web The Athletic renomovaný novinář Pierre LeBrun.
Nečasova reakce na zprávy, že v Coloradu není spokojený:
Martin Necas on the report this summer that he doesn't like being in Colorado:— DNVR Avalanche (@DNVR_Avalanche) September 20, 2025
"I don't really know where that is coming from." pic.twitter.com/CqPvIv5cZ9
Na všemožné spekulace o Nečasových dalších krocích můžete v zámořských médiích narazit neustále. Zůstane? Odejde? Kolik dostane? A na jak dlouho?
K neutichajícímu šumu přispívají i nedávné podpisy Kaprizova (Minnesota, na 8 let za 17 milionů ročně), McDavida (Edmonton, 2x12,5), Eichela (Vegas, 8x13,5) a Connora (Winnipeg, 8x12).
V jakých finančních relacích se může pohybovat tahoun Colorada? Zřejmě o něco nižších.
Aktuálně pobírá 6,5 milionu dolarů ročně, zámořští odborníci odhadují, že by si mohl polepšit na částku okolo deseti milionů dolarů. „Psal jsem si s jeho agentem, chceme něco podniknout,“ poznamenal MacFarland.
Nepřeje si opakovat „scénář Rantanen“. Nepůsobilo by to dobře, mohl by si rozhněvat očividně netrpělivé fanoušky, kteří se ptají: Na co čekáte? I on by rád měl jasno co nejrychleji, zároveň ale musí myslet dopředu.
Od příštího léta potřebuje zahájit námluvy s Calem Makarem. A můžete se spolehnout, že domluva s nejlepším bekem současnosti pro něj bude absolutní prioritou.
Coloradu nahrává skokový růst platového stropu, který by se měl za dva roky vyšplhat z 95,5 na 113,5 milionu dolarů. Rázem se otevře mnohem větší prostor na udržení všech klíčových opor.
Když se novináři vyptávali na názor českého útočníka, jen suše odvětil: „Uvidíme, co se stane. Já se soustředím jen na sebe.“
Moc dobře si ale uvědomuje, že pokračujícími výtečnými výkony si vylepší vyjednávací pozici.
Jen těžko si lze představit situaci, kdy v platové hierarchii předčí MacKinnona (12,6). Právě nezpochybnitelný lídr ambiciózního celku ale může hrát v Nečasově rozhodování zásadní roli.
Ano, na trhu s volným hráči by český útočník nejspíš dostal lépe zaplaceno. Manažeři napříč NHL po šikovném, rychlém a produktivním křídle jistě pokukují.
Ale kdo by nechtěl v dalších letech zápas co zápas nastupovat vedle jedné z nejzářivějších hokejových hvězd? Navíc v zádech s Makarem, jehož si na ledě snadno spletete s útočníkem.
Nejde o samozřejmost, ale privilegium. Na spolupráci úderného tria je radost pohledět, náramně si ji vychvaloval i kouč Bednar: „Zvykli si na sebe. Jsou dynamičtí a neuvěřitelně nebezpeční.“
Zatím nepříliš čitelná hádanka se bude dál rozplétat. Postoj příznivců Avalanche je zřejmý, stejně tak i fakt, že Nečas stojí před podpisem životního kontraktu. Jen se zatím neví, jak přesně bude vypadat.