Tajemná sázka s Pastrňákem. Děti, trofeje, šéfování. Po čem touží Nečas?

Třetí a poslední text, jehož hlavním pramenem byl exkluzivní rozhovor iDNES Premium s křídlem Colorado Avalanche krátce před jeho odletem do zámoří, nabízí převážně pohled do blízké budoucnosti.
Nečas věří, že ho prázdninové galeje v prostorném stanu na pražské Lhotce pod bičem kondičního experta Miloše Peci v NHL povznesou na ještě vyšší úroveň. A že mu pomůžou v kamarádském soutěžení s krajanem Davidem Pastrňákem.
Ti dva se na golfu vsadili: Schválně, kdo z nás dvou vyhraje dřív Stanley Cup?
„Jo,“ potvrzuje s lehkým pousmáním Nečas. „Máme mezi sebou takovou přátelskou rivalitu.“
Jsou chvíle, kdy se probudí moje osmnáctileté já. Třeba v posilovně nebo v kabině.